Skal kåre verdens beste ladestasjon: Ti finalister – to av dem er i Norge

TO NORSKE BLANT TOPP TI I VERDEN: Og de to norske finalist-ladestasjonene ligger faktisk bare noen kraftige steinkast fra hverandre langs E39 på Sørlandet.

De to norske finalist-stasjonene er faktisk like i nærheten hverandre – og du kan være med og stemme dem frem hvis du vil.

Ladestasjoner, er det noe å lage kåringer av, da?

Ja, mener Global Convenience Store Focus, som er en slags paraplyorganisasjon for den delen av servicebransjen som retter seg mot bil og transport.

Finalister fra hele verden

Nå er de i gang med å kåre verdens beste ladestasjoner, og du som elbilist oppfordres til å være med å stemme.

Organisasjonen har shortlistet 10 finalister over hele verden, der altså hele to av dem er i Norge – som kuriøst nok befinner seg like i nærheten av hverandre.

Og for rydde vekk en potensiell misforståelse med det samme: Det er ikke kvaliteten på ladestasjonen som sådan som vektes, men totalpakka med diverse ulike fasiliteter tilknyttet ladestasjonen.

BAKSIDEN: Her ser du baksiden av ladestasjonen ved Mandalskrysset, som byr på en lekeplass, en Deli de Luca-butikk og en McDonald’s-restaurant.

To norske finalister, begge langs E39

Begge de to norske finalistene ligger helt sør i landet, og ligger langs E39 mellom Mandal og Kristiansand.

Den første når du reiser vestover fra Kristiansand, dukker opp på Lonelier. Det dreier seg om Shell-stasjonen på Lonelier, energistasjonen som drives av Shell/ST1.

Vi skrev en artikkel om denne i forbindelse med åpningen i mai i fjor, leser du den forstår du nok mer av hvorfor den er nominert som en av finalistene:

Den andre norske finalisten er ladehuben de omtaler som DCC Energy, Able Mandal.

Den ligger i Mandalskrysset, der ladeselskapet Recharge har en rekke lynladere, i tillegg til at det blant annet er en lekeplass, en Deli de Luca-butikk og en McDonald’s-restaurant på området.

Vi omtalte så vidt stasjonen i denne artikkelen fra januar i år:

Dette er finalistene

Formålet med konkurransen er å trekke frem gode eksempler, vise hva elbilister er ute etter og dermed bidra til en høyere bransjestandard generelt.

Her er de ti finalistene:

BP puls Steinbit, Shenzhen, Kina

Circle K, Vädermotet, Göteborg, Sverige

Recharge/Certas/Esso/DCC Energy/Able Mandal, Norge

EG Group Frontier Park, Blackburn, Storbritannia

GRIDSERVE, London Gatwick Electric Forecourt, Storbritannia

Maxol Kinnegar, Nord-Irland, Storbritannia

Seed & Greet, Hilden, Tyskland

Shell Wuhan Panlong i Hubei-provinsen i Kina

St1/Shell Lonelier, Norge

Westmorland, Gloucester Services, England, Storbritannia

Du kan lese mer om de ti nominerte stasjonene her, inkludert de to norske ladestasjonene.

Og her kan du være med og stemme frem vinneren

Alle kan stemme på inntil tre stasjoner, og du kan stemme her.

Her er for øvrig en av de feteste ladestasjonene elbil.no har vært borti noen gang, nemlig Sortimo Innovation Park i Tyskland.

Sjekk vår videoreportasje derfra her:

PS 1: Her kan du se en video fra ladestasjonen ved Mandalskrysset, som ble laget i forbindelse med denne kåringen av verdens beste ladestasjoner:

PS 2: Og her kan du se videoen Tesla-Bjørn laget fra Shells energistasjon på Lonelier da den ble ferdigstilt i fjor:

PS 3: En del norske elbilister har nok også stiftet bekjentskap med Circle K-ladestasjonen på Vädermotet ved Göteborg i Sverige, som er en annen av de ti finalistene.

Her kan du se en video der svenskenes deltaker blir presentert i forbindelse med konkurransen:

PS 4: Og her kan du se vår egen video fra Sortimo-ladeparken vi ble så imponert over i Tyskland for et par år siden: