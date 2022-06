Sortimo Innovation Park i Tyskland: Alle elbilisters lademekka?

Menneskelig betjening, kortbetaling, automatiserte ladearmer, opptil 1 MW lading og universell utforming: Framtidas ladestasjon er her allerede.

Fordi undersøkelser viser at tre av fire elbilister synes lading er for komplisert, maser vi i Elbilforeningen mye om at særlig hurtiglading må gjøres enklere.

71 prosent ønsker kortbetaling, og hele 88 prosent ønsker en enklere løsning som fungerer over alt (tall fra Elbilforeningens spørreundersøkelse «Elbilisten 2022») – men med noen hederlige unntak, har det på norsk side skjedd lite.

Så da vi hørte om at en av verdens største ladestasjoner nylig hadde åpnet i Tyskland – og at de i tillegg satser hardt på enklest mulig lading, måtte vi selvfølgelig ta turen innom og sjekke ut dette nærmere i forbindelse med at vi testet ut hvordan elbilferie i Europa fungerer tidligere i år.

Og dette var synet som møtte oss da vi kjørte inn på Sortimo Innovation Park i Tyskland:

FUTURISTISK: Elbilforeningen/Ladeklubben besøkte nylig Sortimo, og ble temmelig imponert. Alle foto/video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Verdens enkleste ladeopplevelse?

Med sin soppaktige konstruksjon er Sortimo Innovation Park lett å få øye på når man kjører på motorveien fra Ulm til Augsburg.

Og med solcellepaneler på taket og sitt futuristiske design ser det faktisk mer ut som noe fra Star Wars enn noe du forventer å finne langs autobahn.

Sortimo Innovation Park er et stort bygg med et stort tilhørende uteområde.

Vi snakker blant annet restaurant, bakeri, butikk, ekstremt fancy toaletter, flere etasjer, myke, moderne møbler, lekeplasser både ute og inne og et stort grøntområde,

Men den har også svært høy ladekapasitet:

Med sine 72 ladere er den visstnok Europas største ladestasjon. Og større skal den bli

STOLT PROSJEKTLEDER: Dominik Chytry, prosjektleder ved Sortimo.

– Vi har planlagt å ha 144 ladere i løpet av få år, forteller Dominik Chytry, prosjektleder ved Sortimo.

Sortimo har virkelig hatt kundeopplevelsen i fokus da de designet stasjonen.

Helt ny elbilist? Da er det neppe noe problem å debutere med hurtiglading der.

– Når du kjører til stasjonen er det bare å plugge inn bilen for å lade – den vil da umiddelbart starte å lade sakte, og så kan du gå inn til stasjonen, fortelle hvor du lader, og så vil de kunne starte ladingen med rett ladehastighet for bilen din, forteller Chytry.

MULIGHETER FOR SUPERKJAPP LADING: Og det kommer godt med, særlig når man kjører elbuss.

Ladingen kan du selvfølgelig betale for via bankkort – eller til og med bruke kontanter. Stasjonen har også støtte for app, og det finnes også en betalingsautomat. Her er det altså et tilbud for både analoge og digitale hoder.

Et lite skår i gleden er at foreløpig kan man ikke bruke Elbilforeningens blå ladebrikke på Sortimos ladestasjon.

Sortimo-prosjektlederen forteller derimot at de på sikt absolutt skal ha støtte for roaming, men at dette ikke er på plass ennå.

Så med litt flaks og fortgang kan du altså kanskje starte ladingen ved hjelp av den blå brikka om ikke altfor lenge likevel – også her.

GRØNT OG FINT: Her ser du en del av uteområdet du kan slappe av på mens du spiser og lader på Sortimo.

Universelt utformet

Universell utforming har de også vektlagt på Sortimo.

Det går også på at alle, også de med ulike fysiske forutsetninger/funksjonshemninger, skal kunne lade.

Her har Sortimo virkelig levert varene, det er masse plass mellom ladeplassene, laderne henger i tynne kabler fra taket, og ladearmene justerer seg automatisk etter hvor du har plassert bilen din.

Her er det ingen tunge ladekabler eller trangt om plassen. Og på hver ‘sopp’ er det et stort emblem med hva det koster per kilowattime du lader.

Hos Sortimo er det altså ren kWt-prising som gjelder.

I tillegg er mange av laderne idiotsikre – de er såpass elastiske at de bare bøyer seg om man skulle være så uheldig å kjøre borti dem.

På Sortimo kan det virke som de også har tenkt universell utforming rundt hvor du befinner deg i din digitale utvikling. Her har de vektlagt at alle skal kunne få ladet, ung som gammel, uten å nødvendigvis måtte ha en smarttelefon og riktig app.

EGEN AVDELING PÅ SORTIMO: Tesla har et eget område med sine superchargere på ladestasjonen.

Fremtidens ladehastigheter

Typisk ‘kontinentalt’ er det også med et godt vinutvalg i butikken inne på stasjonen. Her kan du altså kjøpe inn rieslingen til kveldinga mens du venter.

– Mens bilen lader kan du spise i restauranten vår, ungene kan leke i lekeplassene, eller man kan sette seg ned på gresset i parken, forteller Chytry.

Riktignok slipper du å vente så lenge hvis bilen din kan ta imot rask lading.

Sortimo Innovation Park har nemlig ladere i en rekke ulike effektgrenser, og den aller høyeste har hele 1 MW (1000 kilowatt) ladeeffekt.

MEGA POWER: De kan skilte med sterk strøm på Sortimo.

– Her kommer faktisk bilprodusentene med biler som ennå er på teststadiet for å sjekke hvor raskt bilene kan lade. Og elbusser kommer også jevnlig hit for å lade raskt, sier Chytry.

Da vi var besøkte Sortimo var det ikke veldig mange elbiler der, men Chytry understreker at denne ladestasjonen har de bygget for fremtiden.

– Vi er ennå langt bak Norge, men med tanke på de høye elbilsalgstallene over hele Europa, vet vi at det vil komme flere og flere elbilister for å lade her. Og vi ønsker selvsagt alle elbilglade nordmenn på ferie i Europa velkommen hit …

