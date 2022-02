Klima-lobbyist mener hybridbiler er en risiko: – Vi risikerer «et tapt tiår» om ikke Europa får opp dampen nå

ENGASJERT: Julia Poliscanova har base i Brussel og er leder for klimaorganisasjonen Transport & Environments e-mobility-program, hvor hun jobber tett på elektrifiseringsprosessene som pågår i EU både rundt personbiler, tungtransport, bærekraftige batterier og ladeinfrastruktur.

Men gjør EU hva Julia Poliscanova i Transport & Environment foreslår, vil elbiler ifølge henne bli billigere enn fossilbiler allerede innen fem år – helt uten subsidier.

Det er selvsagt ikke bare oljeindustrien, våpenindustrien og andre «bad guys» som bedriver lobbyvirksomhet. Også aktører som vil påvirke verden i mer klimavennlig retning bruker lobbyarbeid i økende grad.

En pan-europeisk organisasjon som har jobbet med påvirkningsarbeid i tretti år nå, er Transport & Environment.

– Vi er en god lobbyorganisasjon, som både lobber og jobber for ren transport innenfor alle områder, sier Julia Poliscanova. Hun er leder for organisasjonens e-mobility-program og jobber tett på elektrifiseringsprosessene som pågår i EU både rundt personbiler og tungtransport.

Det er faktisk slik vi sikrer at vi når nullutslippsmålene våre i fremtiden. Men da må altså vi få opp farten og ambisjonsnivået, og det må vi gjøre nå. julia poliscanova, transport & environment

Europa risikerer «et tapt tiår»

I dag teller Transport & Environment rundt 80 ansatte, og naturlig nok med hovedkontor i EU-hovedstaden Brussel, men organisasjonen har også nasjonale kontorer i flere europeiske land.

Og det er ikke småtteri de mener å ha utrettet i klima- og miljøsaken i vår verdensdel:

Transport & Environment går langt i å antyde at de har fått EU til å fastsette verdens mest ambisiøse CO2-standarder for biler og lastebiler, at de bidro til å avsløre «dieselgate»-skandalen, at de har vært delaktige i det kommende forbudet mot palmeolje i diesel og en rekke andre politiske gjennomslag.

– Grunnen til at vi har så mange elbiler tilgjengelig i Europa nå, skyldes EUs CO2-standard for biler. Disse reguleringene har fått de europeiske bilprodusentene til å investere i, produsere og selge elbiler, og nå har vi alle virkelig begynt å se resultatene av det, begynner Poliscanova.

IMPONERT OVER NORSK ELBILSATSING: Og derfor ser hun heller ikke noe behov for at organisasjonen hennes, Transport & Environment, trenger å åpne noen avdeling i Norge. Bildet er fra da Julia Poliscanova gjestet Norge i fjor høst i forbindelse med Nordic EV Summit. Foto: Simon Dyhr / Elbilforeningen

– Men risikoen er at når disse målene nå foreløpig er nådd, har vi ikke noen klar og ambisiøs vei videre de nærmeste årene, og da vil vi heller ikke se flere forbedringer før neste EU-mål slår inn i 2030.

Dette er naturligvis ikke klimalobbyisten særlig fornøyd med.

– Det eneste EU krever av bilprodusentene fra nå og ut 2029, er i all hovedsak stagnasjon, at de kan hvile på laurbærene i noen år. I stedet for at vi nå krever at bilprodusentene våre skrur opp tempoet og sørger for at bilene blir billigere, flere og tilgjengelige for alle, risikerer vi å få noe som nærmer seg «et tapt tiår» frem til 2030.

Elbiler kan faktisk bli billigere enn fossilbiler – uten noen subsidier – i løpet av en femårsperiode. Julia poliscanova

Mener EU må få opp dampen

Poliscanova, som selv har jobbet i EU-parlamentet, ramser opp en rekke uheldige følger dersom EU ikke skrur opp ambisjonsnivået sitt allerede nå.

– Det er dårlig for miljøet, siden det fører til klimautslipp vi kunne unngått, det er uheldig for forbrukerne, siden de ikke får tilgang til billige, rene biler, og det er negativt for den europeiske bilindustrien, siden den havner bakpå i forhold til internasjonale konkurrenter.

Men løsningen er i grunnen ganske enkel, ifølge klimalobbyisten.

– Det vi trenger, er langt mer ambisiøse klimamål for bilprodusentene, med strammere tidsrammer.

Hun forteller at Transport & Environment har konkretisert hvilke tidsrammer de mener må til.

– Vi trenger nye, tallfestede reguleringer som må møtes innen både 2025, 2027 og 2030.

Vil føre til langt billigere elbiler innen fem år

En stor fordel med dette, ifølge Poliscanova, er at elbilene da vil bli billigere.

– Hvis vi får en virkelig oppskalering på produksjonssiden nå veldig snart, vil elbiler faktisk bli billigere enn fossilbiler – uten noen subsidier – i løpet av en femårsperiode.

– Hvorfor er du så sikker på det?

– Henry Ford viste oss det allerede for lenge siden: Idet du når massemarkedet, synker produksjonskostnaden per bil dramatisk.

Poliscanova peker på at i Europa i dag, produseres elbiler i skalaer som kan måles i titusener, noe hun mener er langt under det som må til.

– Det er veldig lite, og det er derfor de er så dyre. Men det er ikke noe ved elbiler som tilsier at de skal være dyrere enn fossilbiler. Snarere tvert imot, de er mindre komplekse i oppbyggingen sin enn fossilbilene, argumenterer hun.

– Så hvis myndighetene sørger for at bilprodusentene oppskalerer produksjonen – til millionvolum i stedet for noen titusen – kan de virkelig nyttiggjøre seg av storskalaproduksjonen.

Og når kostnadene faller dramatisk, vil prisene på elbilene senkes deretter.

– Og da vil elbilen faktisk bli så rimelig at selv innbyggere i fattigere land som Polen og Romania har råd til dem, og i fattige land utenfor Europa, hevder Poliscanova, som selv opprinnelig er fra Latvia.

Hun er bekymret for at oppfatningen om at «elbiler er dyre» er i ferd med å låse seg fast i folks bevissthet.

– Men hvorfor er det slik? Det er jo mest fordi inntil nokså nylig ble elbilene nærmest laget for hånd. Så fort produksjonen blir dimensjonert opp, går prisene nedover.

– Hvem skal holdes ansvarlige nå for mål i 2050?

Poliscanova mener at myndighetene må være mye tøffere og gå hardere til verks med lover og reguleringer de nærmeste årene.

– Det er altfor mye snakk om fremtiden, 2035, 2040, 2050 og så videre. Men innen den tid vil mange av disse politikerne og lovgiverne ikke ha makta lenger. Hvem skal da holdes ansvarlige for disse målene langt inn i fremtiden? spør Poliscanova.

Og svarer seg selv:

– Derfor trenger vi, i tillegg til de langsiktige målene, å ha en skikkelig plan for hvordan vi skal komme dit. Altså begynne med tallfestede mål for i år, for neste år, for 2025 og 2027. Bare ved å konkretisere alt dette, får vi allerede nå også fart på forsyningskjedene, ladeinfrastrukturen, batteriproduksjonen etc.

– For det er faktisk slik vi sikrer at vi når nullutslippsmålene våre i fremtiden. Men da må altså vi få opp farten og ambisjonsnivået, og det må vi gjøre nå.

– Helt konkret, hva jobber dere for å få til akkurat nå?

– Bilprodusentene er forpliktet til å redusere CO2-utslippene fra bilene de selger med minst 30 prosent innen 2025, frem til da krever regelverket at de reduserer med 15 prosent, og slik er det altså nå. I Transport & Environment jobber for å få gjennom et EU-krav om 45 prosents reduksjon i 2027, og minst 80 prosents reduksjon i 2030. Og i 2035 – senest – må utslippene fra alle bilene de selger være null. Det betyr bare elbiler fra da av, eventuelt noen hydrogenbiler.

PLUGGER INN: – I fjor kjøpte nesten 20 prosent en bil med ledning i det europeiske bilmarkedet, så elektrisiteten har virkelig erobret massemarkedet, fastslår Julia Poliscanova, men mener Europa har langt igjen, selv om det ikke trenger nødvendigvis trenger å ta så lang tid.

– Hybridbiler en risiko

Selv om EU-lobbyisten åpner for at hydrogenbiler kan være en del av løsningen, kanskje først fremst for deler av tungtransporten, har hun lite til overs for hybridbiler.

– I fjor kjøpte nesten 20 prosent en bil med ledning i det europeiske bilmarkedet, så elektrisiteten har virkelig erobret massemarkedet, begynner hun.

– Men situasjonen i dag er dessverre at hybridene konkurrerer med elbilene i markedet.

– De står i veien for elektrifiseringen?

– Ja. Hadde du spurt meg i 2015 ville jeg svart at de absolutt var nødvendige i en overgangsfase, men nå er denne overgangsfasen blitt en risiko i seg selv.

– Det er ingen grunn til å vente. Det aller meste av overgangen til elbil kan skje i løpet av ti år. Se bare på hvor fort smarttelefonene slo gjennom. JULIA POLISCANOVA

Bonus-malus-prinsippet avgjørende, ikke nødvendigvis moms-fritak

Julia Poliscanovas organisasjon har ved siden av hovedkvarteret i Brussel også nasjonale kontorer i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Polen.

– Dere ser kanskje ikke det store behovet for å åpne en avdeling i Norge?

– Nei, dere klarer dere selv. Vi bruker Norge som et eksempel på hva som er oppnåelig, som en positiv inspirasjon vi kan vise til, som noen ganger kan fungere bedre enn press.

Hun forteller at organisasjonen hun representerer i mange år har brukt Norge for å illustrere hvordan man ved hjelp av insentiver og politikk kan få til raske endringer i bilmarkedet.

– Det trenger ikke ta 20-30 år, og det er ingen grunn til å vente. Det aller meste av overgangen til elbil kan skje i løpet av ti år. Se bare på hvor fort smarttelefonene slo gjennom. Det tar litt tid å få de første prosentene over helt i starten, men derfra kan det gå veldig fort.

– Tror du EU vil trenge tilsvarende tiltak som Norge har gjennomført, som momsfritak for elbiler, for å få fart på prosessen?

– Momsfritak har vært et glimrende grep for Norge og kanskje andre land som ikke selv har bilproduksjon, men må importere bilene. Men det er ikke en løsning for alle. Tyskland, for eksempel, har ikke noen moms på dieselbiler heller, og da trenger man i land som dette andre grep for å få fart på elbilsalget.

– Så løsningen for slike land må bli høyere avgifter på forurensende biler?

– Ja, absolutt. Du må betale mer hvis du velger å forurense, bonus/malus-prinsippet er avgjørende: Kjøper du en skitten bil må du betale ekstra for det, mens du blir økonomisk belønnet eller i det minste slipper billigere unna hvis du kjøper deg en ren bil.