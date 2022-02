Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær: – Norge har banet veien for oss andre

IMPONERT OVER NORGE: Connie Hedegaard, EUs første klimakommissær, mener Norge har banet veien for elektrifiseringen av bilparken som nå er i startgropen over store deler av verden.

Den tidligere EU-toppen mener vi alle har grunn til dyp bekymring for klimakrisen – men sier Norge har gjort verden en stor tjeneste ved å stake ut kursen for elbilskiftet.

Connie Hedegaard er ingen hvem-som-helst i miljø- og klimaspørsmål. Den danske 61-åringen ble allerede i 1984 valgt inn på Folketinget for Det Konservative Folkeparti, da som det yngste parlamentsmedlemmet noensinne.

På 90-tallet byttet hun imidlertid beite og ble profilert journalist og TV-anker.

Men politikken og miljøengasjementet trakk henne tilbake, og hun ble i 2004 miljøvernminister i Anders Fogh Rasmussens regjering.

I 2007 ble hun klima- og energiminister, og ledet FNs store klimakonferanse i København i 2009 – før hun året etter ble tidenes første EU-kommissær for klimaspørsmål, en rolle hun hadde de fire neste årene.

– Hver handling teller!

På tampen av fjoråret gjestet Connie Hedegaard Norge og elektrifiseringskonferansen Nordic EV Summit, der hun snakket om hva man kunne forvente etter FNs klimakonferanse i Glasgow, som pågikk parallelt.

KLIMAFORKJEMPER: Connie Hedegaard da hun gjestet Nordic EV Summit på tampen av fjoråret. Foto: Helge Brekke

Fra scenen uttrykte hun dyp uro, men likevel optimisme med tanke på mulighetene for å nå FNs klimamål.

– Altså, jeg er veldig bekymret, alt går for sakte og jeg kunne holdt en lang tale om alt som går i gal retning. Men samtidig må vi ikke glemme at det akkurat nå er mange positive ting som skjer på en lang rekke områder, utdyper Connie Hedegaard når elbil.no møter henne senere.

Ikke minst i transportsektoren, der den tidligere klimakommissæren mener det har har skjedd en holdningsendring rundt elektrifisering som strekker seg hele veien fra myndigheter til bilbransjen – og som nå er i ferd med å få skikkelig fotfeste også hos alminnelige europeiske forbrukere.

– Her har det skjedd veldig mye på bare fem-seks år, sier Hedegaard.

– Mener du at den gjengse europeer bidrar til bekjempelsen av klimakrisen om han eller hun bytter ut fossilbilen med en elbil?

– Ja. Hver handling teller! De valgene vi tar som forbrukere, tas til etterretning og får konsekvenser for de som produserer varene vi kjøper.

Hun trekker paralleller til det som har skjedd med matvanene våre de siste årene, der stadig flere er blitt klar over at kjøttforbruket må ned av hensyn til klimaet og noen begynner å ta konsekvensene av det.

– Og plutselig var lederne for den danske kjøttindustrien i media og uttalte: «Nå skal vi bli klimanøytrale». Da spurte journalistene om hvorfor dette kommer først nå, og ikke allerede da klimafølgene av kjøttkonsumet ble dokumentert. Svare de fikk var: «Men da var det ingen som etterspurte at vi var klimanøytrale, det er det nå».

– Vi må aldri undervurdere makten vi har som forbrukere, bedyrer Hedegaard.

EILBILENTUSIAST: Connie Hedegaard poserer gjerne foran veteranene i elbilverdenene, men privat kjører hun en Volkswagen ID.3.

Klimaendringene: – Nå er det i ferd med å bli virkelig

Hvor bekymret mener den tidligere klimakommissæren at vi her oppe i nord bør være for klimaendringene?

– Veldig bekymret, det burde vi alle være. Vi så det konkret nå i sommer, da 182 mennesker druknet i flom midt i hjertet av Europa. Og dette skjedde i velstrukturerte Tyskland. Hvem skulle trodd at noe slikt kunne skje så snart?

Hedegaard mener det begynner å demre for stadig flere av oss nå at klimaendringene er reelle – og at de allerede har begynt å gjøre seg gjeldende.

– Nå er det i ferd med å bli virkelig. Nå hører man ikke lenger så ofte noen stille spørsmål om endringene finner sted eller om de er menneskeskapte. Folk innser at det vitenskapsfolk har sagt i 10-15-20 år, er akkurat det som har begynt å skje nå.

Og det er er derfor politikere med makt må få opp dampen, mener Hedegaard.

– Det vitenskapen forteller oss, og så langt har de altså hatt rett, er at vi har maksimalt 10 år på oss for å snu klimautslippskurven. Klarer vi ikke det, har vi bare noen svært stygge framtidsscenarier igjen å tilby kommende generasjoner.

Bransjen som brått ble endringsvillig

– Er du enig i at det virker som at selv bilindustrien har tatt dette budskapet inn over seg nå, og at den ikke lenger er like stor motstander av klimatiltak og restriksjoner som før?

– Enig. Selv de store bilprodusentene har innsett at de må forandre seg. Også de som har sittet lenge på gjerdet, investerer nå mange milliarder for å skalere opp fort nok i elektrifiseringsprosessen. Så ja, det har gått opp for dem.

Hun mener Teslas suksess også har vært viktig for å åpne øynene deres.

– Det skjer i USA, det skjer i Europa og det skjer i Kina. Kina har 40 prosent av det globale bilmarkedet, og de skrur virkelig opp farten der, både i personbilmarkedet og i bussmarkedet. Alle aktørene innser at det må endring til nå hvis de skal beholde konkurransekraft og arbeidsplasser. For hvis de ikke endrer seg, er det mange andre som står klare til å kapre markedsandelene fra dem som ikke henger med.

Mener Norge har gjort verden en stor tjeneste

Hedegaard nevner altså Tesla og Kina som sentrale drivere i elektrifiseringsprosessen som nå er i gang i store deler av verden.

Men hva tenker hun om Norges rolle oppi det hele?

– Norge har banet veien for oss alle. Jeg mener dere har gjort verden en stor tjeneste ved å vise at selv i et langstrakt land med masse fjell og et svært kaldt klima, er det faktisk mulig å gå over til elektriske biler, raskt og i stor skala.

Hun mener at vi her på berget dermed har dempet den naturlige skepsisen folk har til ny teknologi – også sør for Himmelbjerget.

– Norges eksempel illustrerer at elbilrevolusjonen ikke er et eventyr eller en teoretisk drøm, men at elektrifiseringen er fullt ut gjennomførbar.

Hedegaard mener også at vi i Norge har hatt så lang tid på oss og er så langt foran resten av verden i løypa, at vi også fremstår som et bevis på at dette ikke er et blaff, men faktisk fungerer over tid.

– Når dere nå, etter å ha holdt på med elbil i godt over ti år, hadde en elbilandel i nybilsalget på 64 prosent, illustrerer det at folk hører fra naboen sin at dette fungerer, ellers ville ikke så mange av dere gått over til elbil fremdeles.

Oppdager nye ladestasjoner ukentlig

Etter at hun sluttet som EUs klimakommissær, har Connie Hedegaard for andre gang trådt ut av direkte politikk.

Nå er hun styremedlem i en rekke ulike selskaper, institusjoner og stiftelser i Danmark og Europa, i tillegg til å lede Concito, Danmarks grønne tenketank.

Og ja, hun er elbilist selv.

– Jeg kjører en ID.3. Og jeg innrømmer at jeg må planlegge turen litt bedre enn jeg måtte før jeg ble elbilist, i hvert fall hvis jeg skal kjøre langt. Men litt planlegging har sjelden skadet noen, fastslår Hedegaard.

Og legger til, før hun haster videre:

– Når jeg er ute og kjører elbil nå, er det virkelig inspirerende å kunne konstatere at jeg nesten ukentlig oppdager nye ladestasjoner som har dukket opp langs veiene siden sist.