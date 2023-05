Parkering for elbil

Varsler ladeoffensiv på 7-Eleven, Rema 1000 og Uno-X-stasjonene: – Vi skal bli en lynlader-aktør som blir lagt merke til

PLUGGET INN: I november i fjor ble den første Uno-X-ladestasjonen åpnet på Gulskogen i Drammen. Fra venstre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Ole Robert Reitan i Reitan Retail og Ole Johannes Tønnessen i Uno-X eMobility. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

De kom sent til ladefesten, men nå er de i gang. – Vi har satt brukeren i sentrum, sier sjefen i Uno-X eMobility – som søkte råd hos Elbilforeningen før de begynte å bygge ut ladere.

Selskapet er eid av Reitan Retail og var tidlig ute med hydrogen. De bygget tre hydrogenstasjoner før en alvorlig hendelse i 2019 satte en stopp for videre utrulling.

Etter at sjokket la seg, kjente de på at fylleteknologien ikke var god nok, og at de var altfor tidlig ute, ifølge Ole Johannes Tønnessen, administrerende direktør i Uno-X eMobility.

De vendte seg i stedet mot elbiler og lynlading.

Bygger kun lynladere

– Vi var jo veldig nysgjerrige på hvordan vi skulle bygge vår egen infrastruktur. Hva er det ladekundene setter pris på? Og vi forsto fort at det var ekstremt mye kunnskap å hente hos Elbilforeningen, sier Tønnessen.

Så de startet der, og fikk blant annet råd om å gi folk muligheten til å dra kortet når de skal betale for ladingen.

Første ladestasjon ble åpnet i november i fjor av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

Så langt har det dukket opp ytterligere fem Uno-X-stasjoner med lynlading, men som det står på nettsiden: Mange flere kommer.

Uno-X har startet på et annet sted enn mange andre ladeselskaper, eller CPO-er som de kaller seg selv, ettersom de har hele verdikjeden selv.

– Vi investerer i lynladere, etablerer infrastruktur på egne lokasjoner og tenker å tilby strøm til kunder som bruker stedene i dag, sier Tønnessen.

Legger man sammen Reitan-selskapene Uno-X, 7-Eleven og Rema 1000, har de ikke akkurat få steder hvor de kan bygge ladestasjoner.

Prøvde å se ting fra kundenes synsvinkel

– Mitt oppdrag er å bygge lynladere over 300 kW på våre egne lokasjoner. I prinsippet har vi jo sju land, i Norden og Baltikum, men først og fremst ser vi på Norge og Danmark som de mest aktuelle, sier Tønnesen.

I første omgang var de ikke så opptatt av teknologien, laderne var kraftige nok, så de prøvde å se ting fra kundens perspektiv og tenke brukervennlighet.

Deretter gikk de til leverandørene for å spørre om de kunne levere det de ville ha, men det viste seg å være vanskelig, ifølge Tønnessen.

– Det var ganske overraskende da vi begynte å kjøpte utstyr. En sånn lader koster gjerne en halv million kroner, og så var det nesten umulig for kundene å se hva prisen var når de ladet.

– Dette var ikke skrudd sammen riktig fra et kundeperspektiv.

Strømprisen i prismasten

Tønnessen var opptatt av at kundene skal vite prisen før de svinger inn, at strømprisen står i prismasten, i likhet med bensin- og dieselprisene.

I tillegg står ladeprisen også på selve laderne.

SÅ MYE KOSTER DET: For Uno-X var det viktig at kundene vet hva de betaler for varen før de kjøper den, derfor har de også fått opp prisen de tar for lading på prismastene – og på selve laderne.

– Dere var vel også de første som gjorde dette?

– Ja, jeg vil påstå det, at vi var først til å ta et standpunkt og si at sånn skal det være hos oss.

Gamle pumper erstattes

Som utbygger deltok Tønnessen i en debatt om rask utbygging på Nordic EV Summit – Europas kanskje viktigste elbilkonferanse – som i forrige uke ble arrangert av Elbilforeningen sammen med Nova Spektrum i Lillestrøm.

PANELDEBATT PÅ NORDIC EV SUMMIT: Moderator er Jack Scarlett i «Fully Charged Show», Aurelie Balcon i BP Pulse, Malene Brøvig i Mer Norway, Ole Johannes Tønnessen i Uno-X eMobility og Alexander Verduyn i DG MOVE. Foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Tønnessen er utdannet både ingeniør og siviløkonom, og har jobbet i Uno-X i over 12 år. Han var med på å bygge de første knallgule bensin- og dieselpumpene i Norge og Danmark, den gang under merkevaren JET.

– Hvordan har det vært å «snu hodet»?

– Jeg har lenge vært nysgjerrig på hva ny teknologi kan hjelpe oss med rundt det å gå fra den tradisjonelle energiformen til en mer bærekraftig og mer vedvarende energi for mobilitetssiden.

Nå byttes det altså om på teknologi på de mange Uno-X-stasjonene rundt omkring, der de løfter ut en god, gammeldags drivstoffpumpe og setter på plass en lynlader i stedet.

Tæpping fra første dag

– Vi var tidlig ute og sa at hos oss skal du få lov til å tæppe kortet ditt, sånn som du alltid har gjort. Og det satte jo Elbilforeningen veldig stor pris på, sier Tønnesen.

Sjefen i Uno-X eMobility er opptatt av at folk ikke skal være avhengig av å laste ned en app eller legge inn et kredittkort.

– Selv om vi kommer til å gi tilgang til apper også – det er jeg helt overbevist om – så er hovedfokuset vårt tæpp og betal.

Men de holder på med å utvikle en egen app også, og de ser på utbygging over hele landet, der det finnes Rema-butikker, 7-eleven eller Uno-X-lokasjoner.

– Vi utnytter den infrastrukturen vi har, og vi har masse parkeringsplasser. Vi har to millioner kundeinteraksjoner hver dag, sier Tønnessen.

ELEKTRISK MOBILITET: Elbiler omtrent så langt øyet kan se på parkeringsplassen for Ole Johannes Tønnessen i Uno-X eMobility, som selv kjører elbil. Foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

– Så folk kan lade mens de handler?

– Ja. Det har blitt tatt veldig godt imot. Og så har vi 7-Eleven langs veiene, der er vi i gang med å rulle ut ladere. Og vi har jo eksisterende mobil infrastruktur, altså Uno-X-stasjoner, langs vei også. Energistasjoner som før bare har hatt bensin og diesel.

Vil bli seriøs ladeaktør

Tønnessen tror at teknologien vil gi oss alle muligheten til å lade en elbil på så kort tid at det er egentlig ikke er så viktig om det finnes andre ting du kan gjøre på stedet mens du lader.

– Man er egentlig bare opptatt av at jo, det skal være enkelt å lade, det skal gå fort og det skal være billig.

– Hvor langt er dere kommet i den planlagte utbyggingen?

– Vi har akkurat startet. I Norge og Danmark har vi nå elleve ladelokasjoner. På slutten av året har vi kanskje 50-60. Jeg ser for meg at vi skal øke videre fremover, og bli en lynlader-aktør som blir lagt merke til.

Planen er nemlig å komme opp i 1000 lynladere, et tall Rema og Reitan-gruppen som kjent liker ekstra godt.