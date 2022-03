Her viser Jeep frem sin første elbil: – Vil passe det norske markedet perfekt

DEBUTERER SOM ELEKTRISK: Slik ser altså den første kommende elbilen fra bilmerket Jeep ut.

Bilen du ser her er starten på en full elektrifisering av samtlige Jeep-modeller. Samtidig lover moderselskapet Stellantis å bli karbonnøytrale innen 2038.

I en pressemelding sendt ut i går kveld, som knapt inneholder en eneste faktaopplysning om Jeeps aller første og kommende elbilmodell, får vi i det minste et par tøffe bilder av bilen.

Den nye modellen er starten på en full elektrifisering av samtlige Jeep-modeller, som følger strategien om å gjøre Jeep til et nullutslippsmerke under slagordet «Zero Emission Freedom».

Slippes «tidlig neste år»

Derimot opplyses det at mer informasjon om den nye elbilen fra Jeep vil komme frem mot lansering, uten at det antydes noe mer presist om når det vil bli, utover at det vil bli «tidlig neste år».

Bildene ble offentliggjort samtidig som toppsjefen i Stellantis, Carlos Tavares, presenterte selskapets nye strategi «Dare Forward 2030».

Denne strategiplanen ble publisert på Stellantis’ nettside i går, og redegjør for hvordan selskapet vil bekjempe klimaendringer gjennom å bli karbonnøytrale innen 2038.

Skal halvere klimautslippene innen 2030

I så fall slår de eksempelvis Volvo, som har forpliktet seg til det samme innen 2040.

I planen slår Stellantis-sjefen også fast at selskapet skal redusere karbonutslippene sine med 50 prosent innen 2030.

Polestar har imidlertid ambisjoner om å være klimanøytrale allerede innen 2030, mens Volkswagen har foreløpig satt seg fore å nå klimanøytralitet innen 2050.

Samtidig lover han at de skal ta «bestemte steg» i retning sirkulærøkonomi i selskapet.

– Vi planlegger å ha over 75 elbilmodeller på markedet og å nå et salg av fem millioner elbiler globalt innen 2030, sier Stellantis-sjefen i strategiplanen.

Fikk ny norsk importør før årsskiftet

I desember i fjor overtok formelt importør Bertel O. Steen håndteringen av bilmerkene Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge:

Det skjedde i kjølvannet av at de internasjonale bilprodusentene PSA og FCA tidligere i fjor slo seg sammen og dannet Stellantis, verdens fjerde største bilprodusent.

Bertel O. Steen ble med dette importør av totalt åtte Stellantis-merker i Norge, nemlig Peugeot, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Fiat og Fiat Professional, altså Fiats lette nyttekjøretøy.

KUL OG GUL: Og DER har du sett det andre bildet vi har av Jeeps elektriske, eh, Jeep.

I tillegg til nettopp Jeep.

– Vi gleder oss til å få en helelektrisk Jeep inn i porteføljen vår, den vil passe det norske markedet perfekt, sier Shant Håndstad, merkesjef for Jeep hos Bertel O. Steen.

Kom på banen i fjor

– Vi har allerede startet elektrifiseringen av bilene våre med ladbare hybrider av Compass 4Xe og Wrangler 4Xe. De er allerede på plass hos forhandlerne våre, fortsetter Håndstad.

Første hint om elektrifiseringsplanene for det mer terrengorienterte og for mange ikoniske bilmerket fikk vi omtrent på denne tiden i fjor, da vi skrev denne saken på elbil.no:

Noen antydninger om pris, rekkevidde og ladehastighet er åpenbart i tidligste laget ennå, men vi kan jo håpe på noen drypp underveis frem til vi skriver 2023.

