EU med strengere krav i ny batterilovgivning: Vil stimulere bærekraftig batteri-industri

«BATTERIPASS»: Et nytt EU-regelverk vil blant annet føre til at elbilbatterier skal få et digitalt «batteripass», som inneholder informasjon om akkurat det batteriet. Det nye regelverket skal legge til rette for en sirkulær europeisk batterisatsing som skal gi nye arbeidsplasser og sikre anstendige vilkår i forbindelse med utvinning av mineraler.

EU lanserer nytt batteriregelverk som skal sørge for grønnere produksjon, mer transparens og anstendige vilkår under produksjonsprosessen.

Før jul kom en foreløpig enighet i EU om nye regler for avfallshåndtering, produksjon og design av batterier.

Dette er en prosess Norsk elbilforening har fulgt tett, i samarbeid med den europeiske elektromobilitetsforeningen AVERE.

Det nye batteriregelverket skal stimulere europeisk batteriproduksjon, sørge for grønnere produksjon, mer forbrukerinformasjon – og legge til rette for anstendige arbeidsvilkår under selve utvinningsprosessen, som typisk vil foregå utenfor EU.

Strengere krav

EU oppsummerer at vi kan vente oss følgende:

Strengere krav til merking, bærekraft og ytelse.

En «due diligence policy» for å håndtere sosiale og miljømessige risikoer, altså en slags aktsomhetsvurdering som her innebærer en systematisk gjennomgang av batteriaktørenes virksomhet.

Strengere mål for avfallshåndtering, resirkuleringsgrad og materialgjenvinningsgrad.

At bærbare batterier i elektriske apparater skal bli lettere å erstatte.

De avtalte reglene skal dekke hele batteriets livsløp, fra design-stadiet og helt til slutten av batteriets levetid.

Det skal etter planen også gjelde alle batterier som selges i EU.

QR-kode på elbilbatterier og «batteripass»

Det nye regelverket vil føre til at elbilister får bedre informasjon om batteriet i bilen.

EU setter blant annet krav til at batteriene skal få en QR-kode du kan skanne for å få informasjon om batteriets kapasitet, ytelse, holdbarhet og kjemiske sammensetning.

Også andre større batterier, som ladbare industrielle batterier, skal få en slik QR-kode.

Elbilbatterier skal også få et digitalt «batteripass» som inneholder informasjon om akkurat det batteriet.

Krav til anstendige vilkår og gjenvinningsgrad

EU har som nevnt også kommet til enighet om å pålegge bransjen å implementere en såkalt «due diligence policy».

Det er en gjennomgang av produsentenes verdikjede som skal bevise at de produserer og leverer batterier som samsvarer med internasjonale standarder.

Målet er at dette skal begrense risikoene knyttet til sosiale- og miljømessige forhold knyttet til innkjøp, prosessering og handel med råmaterialer.

Det nye regelverket skal også inneholde minimumskrav til gjenvinning og gjenbruk av ulike råmaterialer, som kobolt, bly, litium og nikkel.

EU ønsker at det nye regelverket skal legge til rette for en sirkulær europeisk batterisatsing, som gir nye arbeidsplasser og sikrer anstendige vilkår i forbindelse med utvinning av mineraler.

Full enighet om regelverket mellom de ulike institusjonene i EU er ventet i slutten av januar.