Elinor Batteries satser stort: Gigantisk batterifabrikk etableres i Trøndelag

BLIR EN DEL AV NY INDUSTRIPARK: Drøye 40 kilometer fra Trondheim finner vi industriparken Eiktyr. Illustrasjonsfoto: Elinor Batteries

Elinor Batteries blir den første virksomheten i en ny industripark utenfor Trondheim. Fabrikken kan få en kapasitet på 40 GWh og skape 2500 arbeidsplasser.

Et nytt og ambisiøst industriprosjekt er nå på god vei til å materialisere seg i Midt-Norge.

Elinor Batteries vil være det første prosjektet som svarer direkte på regjeringens batteristrategi, melder batteriselskapet.

Torsdag ble det dessuten kjent at Elinor Batteries har inngått en avtale om strategisk samarbeid med SINTEF.

Samarbeidsavtalen innebærer at Elinor sikres de nødvendige ressursene som trengs innen forskning og utvikling for å drive prosjektet framover.

Det gjelder teknologiske aspekter i hele verdikjeden for batteriproduksjon, samt produksjonsteknologi, infrastruktur, ledelse, økonomi og samfunnsmessige aspekter.

Blir en del av «grønn» industripark

Neste år starter byggingen av fabrikken til Elinor Batteries i det som omtales som «den grønne industriparken» Eiktyr i Orkland kommune – midt i tjukkeste Trøndelag.

Lokalisert bare 40 kilometer fra Trondheim, kan dette også gi tilgang til sterke teknologimiljøer og et kompetent arbeidsmarked.

LOKALT: Fabrikken blir etablert i Eiktyr Industripark i Orkland kommune, med kort avstand fra Trondheim.

Krever milliardinvesteringer

Investeringene som må gjøres vil være i milliardklassen og batterifabrikken kan skape flere tusen arbeidsplasser dersom dette ender i fullskala utbygging.

Investeringsselskapet Valinor, eid av stavangermann og «fornybarmilliardær» Lars Helge Helvig, står bak satsingen.

Helvig har blant annet tjent penger på vindkraft gjennom energiselskapet Norsk Vind.

Valinor har tidligere hatt suksess med flere fornybarprosjekter, som ladeselskapet Zaptec.

– Batteriproduksjon i stor skala er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Helvig.

Stasjonære batterier

I første omgang vil Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring av strøm.

Stasjonære batterier kan brukes i kraftnettet, bygninger, industrien og i ladeinfrastruktur.

Terje Andersen, tidligere leder av Morrow Batteries i Arendal, blir administrerende direktør i Elinor Batteries.

Nå som samfunnet går mot full elektrifisering vil behovet for batterier over hele verden øke i et rasende tempo.

Andersen er tydelig på at at dette vil gjøre oss mindre avhengig av batterier som er produsert i Asia.

– At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa.

TERJE ANDERSEN: Administrerende direktør i Elinor Batteries. Foto: Geir Mogen.

Eksisterende teknologi må bli bedre

Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier for å forsterke kraftsystemet der kapasiteten er for lav, og for å jevne ut svingninger i kraftprisen.

Om batteriteknologien er god nok for denne elektrifiserte fremtiden og hvordan det skal bli kostnadseffektivt, peker investor Helvig på vindkraft og solkraft – hvor kostnadene har gått nedover.

I en artikkel i Dagens Næringsliv i går, uttaler han:

– Vi ser dette til dels også på batterier. Vi tror det vil fortsette, men teknologien blir ikke bedre uten at vi tar den eksisterende teknologien og gjør den bedre.

– Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente på at noen gjør det bedre enn oss.

Statlig støtte

Hvor mye som investeres fra Valinor, er Helvig usikker på.

– Det står mer på evnen enn på viljen, for beløpene som trengs er helt utenfor vår rekkevidde, sier han til Dagens Næringsliv.

Den første modulen vil kreve investeringer på rundt 10 milliarder kroner.

På spørsmål om hvor mye staten kommer til å bidra med, svarer investoren nøkternt:

– Det har jeg ikke spekulert så mye i ennå, men vi ser at staten er positiv til denne næringen. Dette vil skape mange nye arbeidsplasser, så vi tenker at vi får omtrent like mye som andre batteriprosjekter.

INTEGRERES: Denne illustrasjonen viser hvordan fabrikken og industriområdet skal integreres med landskapet. Illustrasjonsfoto: Elinor Batteries

Første byggetrinn av fabrikken vil starte i 2024, og produksjonen fra første modul vil starte som planlagt i midten av 2026.

Det er planlagt å bygge tre moduler frem til 2030. Ved fullskala produksjon vil kapasiteten være på omtrent 40 gigawattimer (GWh).

Fakta om Elinor Batteries: Gigabatterifabrikk i Orkland som planlegges i tre moduler frem til 2030

Anleggsarbeidet starter i 2024

Trøndelag kan ha produksjon fra første modul i 2026

Første modul blir på om lag 10 GWh

Fullskala kapasitet kan bli på 40 GWh

2500 arbeidsplasser kan bli en realitet ved fullskala fabrikk

Prosjektet ledes av Terje Andersen, tidligere administrerende direktør ved Morrow Batteries

Eies av investeringsselskapet Valinor