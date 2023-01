Parkering for elbil

Baseres på Geely-modellen Zeekr 009: Volvo lanserer elektrisk minibuss i år

Volvos kinasjef bekrefter at Geely-merket Zeekr kommer i Volvo-versjon, basert på modellen Zeekr 009, som du ser over. Geely-konsernet eier blant annet Volvo og Zeekr.

Men om Volvos elektriske MPV-prosjekt blir å få tak i utenfor Kina, gjenstår å se.

Nå melder flere svenske bilnettsider, blant annet Mestmotor.se, at Volvo slipper en elektrisk «lyxig minibuss» i år.

Det blir i så fall Volvos første elektriske bil i MPV-segmentet (Multi-Purpose Vehicle). Men om den blir å se utenfor Kina, har Volvo så langt ikke gitt noen signaler om.

Fire nye elektriske modeller

Det var under en pressekonferanse i Kina i går at den kinesiske Volvo-sjefen Quin Peiji fortalte om planene.

Ifølge Car News China skal MPV fra Volvo bygges på samme plattform som Zeekr 009, som hadde produksjonsstart i forrige uke.

Seekr er et bilmerke som i likhet med Volvo eies av Geely-konsernet.

Under pressekonferansen kom det frem at Volvo der har planer om fire elektriske modeller.

En av dem er den allerede kjente Volvo EX90, som dessuten vil kompletteres av luksusvarianten EX90 Excellence.

Presentasjonen viser også en liten SUV, som alltomelbil.se antar er kommende Volvo EX30.

Blir neppe billig

Zeekr 009 bygger på Geelys elbilplattform SEA, og modellen får et batteri på 140 kilowattimer.

I Kina vil den romslige bilen på over to meter i bredden og over fem meter i lengden, få en pris på rundt 800.000 kroner.

Uten av vi vet noe håndfast om dette, kan vi sterkt gå ut fra at Volvo-utgaven neppe blir rimeligere.

Zeekr 009 er firehjulsdrevet, får godt over 500 hestekrefter, og skal få en rekkevidde på opptil 820 kilometer, vel å merke etter den kinesiske målestokken CLTC.

Omsatt i WLTP-målestokken kan det betyr at den kan få en WLTP-rekkevidde på rundt 500 kilometer – dersom da Volvo-utgaven noen gang blir å få tak i utenfor Kina.

På pressekonferansen ble det klart at Volvos minibuss lanseres i Kina i tredje kvartal i år, og at de første bilene ut til kundene vil skje i siste kvartal.

Innen den tid er det forhåpentlig også klart om doningen også finner veien til Europa.