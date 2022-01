Volvo XC90 blir selvkjørende: Volvos nye elektriske flaggskip skal styre seg selv

SELVKJØRENDE: Volvo avslører at den nye helelektriske XC90 vil ha mulighet for nivå 3-selvkjøring. Volvo Concept Recharge (bildet) ble avduket i fjor, og ga oss en indikasjon på hvordan deres nye flaggskip vil se ut.

Ride Pilot er navnet på selvkjøringsopplegget i nye og helelektriske Volvo XC90, som skal levere på det såkalte nivå 3.

Volvo er i den avsluttende testfasen av en ny autopilot på den kommende elektrisk versjonen av premium SUV-en XC90.

Selvkjøringssystemet er døpt «Ride Pilot», og skal ifølge en pressemelding bidra til en mer praktisk og behagelig kjøreopplevelse.

Systemet er allerede prøvd ut i Sverige, og skal nå gjennom et grundig testregime som en del av godkjenningsprosessen i Europa og USA.

Dersom systemet blir godkjent, betyr det at selvkjøring på nivå 3 for første gang blir tilgjengelig i en Volvo.

Og for de som lurer, er svaret ja. Man slipper å holde i rattet. Du vil på lovlig vis kunne lene deg tilbake med en avis, se en film, eller delta i et møte.

AUTONOME: Volvos Concept Recharge med Luminar’s Iris LiDAR på. Endelig blir selvkjøring en realitet når den nye XC90 lanseres senere i år.

Betinget automatikk

Nivå 3-selvkjøring krever fortsatt at sjåføren er til stede, men i motsetning til nivå 2 er det ikke et krav å ha fysisk kontakt med rattet. Man har faktisk lov til å drive med noe helt annet, så lenge man er klar til å ta over ved behov.

Volvo er blant dem som har tidligere vært kritisk til nivå 3, basert på at føreren kan bli så ukonsentrert at vedkommende ikke rekker å reagere i tide ved en nødsituasjon. Nå gjør de helomvending.

«Ride Pilot»-systemet er utviklet i samarbeid med programvareeksperten Zenseact og Luminar, som produserer Lidar-sensorer.

Lidar er en optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon (Wikipedia).

Biler utstyrt med systemet vil være utstyrt med fem radarer, åtte kameraer, 24 sensorer, og 16 ultrasonic-sensorer. Det hele overvåkes og oppdateres trådløst, kontinuerlig.

Volvo har vært en pionér innen bilsikkerhet siden selskapet ble grunnlagt i 1927. Og selskapet understreker at sikkerhet fortsatt står i høysetet. «Ride Pilot» rulles først ut når alle tester er bestått og godkjenningsprosessene er i orden.

KRITISK: Henrik Green, teknisk sjef i Volvo mener lidar-teknologi er veien å gå, og antyder at Tesla var for rask på avtrekkeren med selvkjørende funksjoner.

Mener Tesla var for raske

I et intervju med TU.no, påpeker Henrik Green, teknisk sjef i Volvo, at lidar-teknologi er veien å gå.

Samtidig antyder han at Tesla var for tidlig ute med selvkjørende funksjoner.

– Den viktigste grunnen er at vi alltid setter sikkerhet først. For å oppnå det, inkludert fremtidige selvkjørende funksjoner, må vi være sikre på at vi kan navigere i alle typer situasjoner, som i mørke og i tåke, forklarer Green til TU.no, og fortsetter.

– Man kan egentlig bare notere at Tesla begynte med dette for ganske mange år siden, på et tidspunkt da tilgangen på lidarer ikke var særlig høy. Så det kan finnes praktiske forklaringer på den satsingen. Men det kan man bare spekulere i.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 100 000 andre elbilister! Bli medlem

Stor og praktisk

Volvo jobber hardt for å markere seg i det raskt voksende helelektriske premium-markedet. Vi fikk en smakebit på deres elektriske satsing allerede i 2020 med XC40 Recharge.

Tidlig i 2021 annonserte konsernet et mål om utelukkende å selge rene elbiler fra 2030. Deres siste tilskudd til det elektriske markedet, C40 Recharge, testet vi nylig.

Volvo har tradisjon for å lage store praktiske familiebiler, og en helelektrisk stor SUV har manglet i flåten.

Den elektriske XC90 (som etter all sannsynlighet vil hete XC90 Recharge), vil fyller tomrommet i segmentet. Vi regner med den kan fort bli en bestselger.

INFOTAINMENT: Volvo har et samarbeid med Google Assistent. Volvo C40 er allerede tilgjengelig med YouTube integrert.

Kostbart ekstrautstyr

Volvo har tidligere annonsert et samarbeid med Google, med planer om Google Assistant- og YouTube-integrering i bilene sine. Denne teknologien sammen med «Ride Pilot», tyder på at Volvo satser høyt på kommunikasjon og underholdning, og går rett i strupen på de tyske premiumkjempene Mercedes-Benz, BMW og Audi.

Prisen på «Ride Pilot» er ikke satt, men Volvo-toppsjef Hakan Samuelsson anslo nylig i et intervju til Auto Express at 100.000 kroner ikke er urealistisk.

Elon Musk twitret i helgen at Tesla vil øke prisen på sitt selvkjøringsprogram FSD fra 10.000 til 12.000 dollar i USA, med virkning fra 17. januar.

Det betyr at Volvo legger seg på omtrent samme pris som den amerikanske konkurrenten.

«Ride Pilot» vil først gjøres tilgjengelig i California, der trafikkforskriftene er mer liberale og «autonom-vennlige». Deretter er planen lasering på det øvrige amerikanske markedet, og deretter Europa.