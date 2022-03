Project Trinity: VW bygger ny fabrikk til ny bil

SPORTY. De første skissene av Volkswagens Trinity-prosjekt bærer bud om en lav, sporty sedan.

Hvis alt går etter planen, triller de første modellene av Volkswagens banebrytende sedan ut av portene i 2026.

Volkswagen Gruppen er blant de tradisjonelle bilprodusentene som er kommet lengst i det elektriske skiftet.

Modeller som VW ID.3. ID.4 og ID.5 har gjort det godt her hjemme, det samme må sies om Audis E-tron-biler og Skodas nykommer Enyaq, som også ligger under den tyske bilkjempens paraply.

Nylig var vi også i København og fikk en første prøvetur i folkevognbussens etterfølger, ID.Buzz.

Skal kjøre langt og lade raskt

Med Trinity tar VW det hele et stykke lenger. De første skissene av bilen er ute sammen med litt nøkkelinformasjon. Og det er ikke småtterier det legges opp til.

Trinity skal nemlig sette en ny standard for rekkevidde, ladehastighet og digitalisering, skal vi tro en pressemelding fra selskapet.

Det snakkes for eksempel om en rekkevidde på over 700 kilometer. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at bilen skal kunne lades på tiden det tar å fylle en tank med diesel eller bensin.

Volkswagen har døpt sin strategi på vei inn i en helelektrisk, karbonnøytral fremtid for «ACCELERATE».

– Trinity er på en måte essensen i vår Accelerate-strategi, et fyrtårnprosjekt, vår software-drømmebil, sier VW-sjef Ralf Brandstätter i meldingen.

Splitter ny fabrikk

At prosjektet er viktig gjenspeiles ikke minst i nyheten om at VW intvesterer to milliarder euro (snaut 20 millarder kroner) i egne produksjonsfasiliteter for Trinity ikke langt fra selskapets hovedfabrikk i Wolfsburg.

Byggingen av den nye fabrikken skal starte neste år, og planen er at de første bilene skal trille ut porten i 2026.

Trinity skal baseres på VWs fremtidige plattform SSP, som skal være skalerbar. Denne skal utvikles i Campus Sandkamp, VWs nye utviklingssenter i tilknytning til fabrikkene i Wolfsburg som skal koste 800 millioner euro (snaut åtte milliarder kroner).

Volkswagens treenighet

Produksjonen skal strømlinjeformes i større grad enn tidligere, og det blir færre modellvarianter. I stedet skal bilene leveres med alle funksjoner tilgjengelig via software, så kan kunden velge i etterkant hva som skal aktiveres når (on demand) fra bilens digitale økosystem.

Dette skal bidra til en mer standardisert og kostnadseffektiv produksjon, og ifølge VW skal det være mulig å bygge en bil fra bunn av i løpet av en dag.

– Vi vil se på måten vi bygger biler med helt nye øyne og introdusere revolusjonerende løsninger. Digitalisering, automatisering og lettvektskonstruksjoner spiller en viktig rolle her, sier Brandstätter.

Navnet Trinity er utledet fra det latinske ordet «trinitas», som betyr treenighet. I denne sammenhengen handler det om:

Den nyutviklede plattformen med det nyeste innen software. Forenkling av forsyningsstrukturen. Banebrytende, nettverksbasert og intelligent produksjon.

Bilen skal være teknisk forberedt for selvkjøring på nivå fire, det vil si en svært høy grat av automatikk som i praksis innebærer at bilen er selvkjørende. De fleste av dagens nye biler befinner seg på nivå 2.