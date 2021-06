VW innrømmer feil: Nordmenn får 37 millioner i erstatning

Norske kunder får litt ekstra feriepenger etter at Volkswagen reklamerte med overdreven effekt av varmepumpe.

Volkswagen markedsførte på sine nettsider at varmepumpe i ID.3 og ID.4 skulle gi en rekkeviddefordel på opptil 30 prosent. Det viste seg ikke å stemme.

I Tyskland endte det med nedsatte priser for nye ID.3 og ID.4 med varmepumpe, og en tilbakebetaling til de som allerede hadde kjøpt bilen med varmepumpe.

Nå er det også klart at 13.000 norske kunder får kompensasjon og at prisene settes ned fra 1. juli. Det samme budskapet ble nemlig gitt på norske hjemmesider. Det melder bransjenettestedet bilnytt.no.

– For oss er det viktig at det blir gode løsninger der tilbakebetalingen kommer sluttkunden til gode, sier kommunikasjonssjef i Harald A. Møller, Anita Svanes til nettstedet.

13.000 kunder får penger tilbake

24. juni fikk alle norske Volkswagen-forhandlere melding om at norske kunder som har kjøpt ID.3 og ID.4 får tilbakebetalt 2.850 kroner. Alle ID.3 og ID.4 som er solgt nye i Norge, har hatt varmepumpe som standardutstyr.

Kompensasjonen gjelder for biler fakturert fra fabrikk før 1. juli i år. I Norge dreier det seg om rundt 13.000 biler, og kundene blir kontaktet. Dermed blir totalbeløpet rundt 37 millioner kroner.

Samtidig reduseres prisen for nye ID.3 og ID.4 ned med det samme beløpet etter 1. juli.

– Upresis

– Denne saken handler om at man fra fabrikkens hold i en periode var upresis i omtalen av fordelen med varmepumpe sammenlignet med biler som ikke har varmepumpe, sier Anita Svanes til BilNytt.no.

Hun er kommunikasjonssjef i den norske Volkswagen-importøren Harald A. Møller AS.

– En av årsakene til at man nå ser at informasjonen ble upresis, er at bilen uten varmepumpe ble enda mer effektiv under vinterkjøring enn det man først la til grunn, fortsetter hun.

Reduserer energibehovet

– Vi ser at varmepumpen reduserer energibehovet for oppvarming av kupeen med inntil 40 prosent ved temperaturer under 0 grader celsius. Dette påvirker også rekkevidden og har bidratt til at ID-modellene våre har hevdet seg godt i rekkeviddetester gjennomført av tredjepart på vinterstid, sier hun.

Svanes er opptatt av å minne om at varmepumpen fungerer som den skal og at WLTP-rekkevidden forblir uendret for de to modellene.

