Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at norske elbilister er delt: 37 prosent er bekymret for lading på langtur

LYKKELIG SOM ELBILIST: Toril Brevik, som bor i Asker, var en av rundt 40 som møtte fram da Elbilforeningen hadde «Ladeprat» i Lier første uken i juni. I fjor sommer var hun på sin aller første ferie med elbilen. Alle foto: Karoline Haugland / elbil.no

Samtidig er også 37 prosent ubekymret – og 23 prosent er ingen av delene. – Du må tenke over avstand og sjekke litt hvor det er ladestasjoner på veien, er konklusjonen til elbilist Toril Brevik.

I Elbilforeningens undersøkelse «Elbilisten 2023» kommer det fram at over halvparten av elbilistene mener det krever mer planlegging å dra på langtur med en elbil enn en bensin- eller dieselbil.

– Det krever mer planlegging å reise med elbil. Spesielt for nye elbilister er det mye nytt å sette seg inn i når det gjelder lading og rekkevidde, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Om lag 16.900 respondenter ble i årets undersøkelse utfordret på følgende påstand:

Selv om rekkevidden på de nyeste bilene er blitt langt bedre, og hurtigladeutbyggingen har gått i rekordfart, er til sammen 52 prosent av de spurte uenige eller veldig uenige i påstanden om at: «Det ikke krever mer planlegging å dra på langtur med elbil enn med fossilbil».

Se Elbilforeningens fem ferieråd nederst i denne artikkelen.

Oppløftende resultat

– Jeg syns det er oppløftende at ikke enda flere av elbilistene støtter påstanden om at langtur med elbil krever mer planlegging, sier Bu.

Hun legger til at det tross alt ikke er like lang rekkevidde på en elbil som en bensinbil.

– Vi er ikke der ennå.

FERIETIPS: – Våre fem ferieråd kan være nyttige for alle elbilister som skal bruke elbilen på langtur i sommer, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. (Sjekk rådene nederst i artikkelen). Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Bu mener det derfor er gledelig at hele 64 prosent av elbilistene planlegger å bruke bilen sin på ferie, ifølge undersøkelsen.

Og med stadig flere solgte elbiler, ligger det altså an til en sommer med rekordmange elbiler på ferietur.

Til Mosjøen i elbil

En av dem som skal ut på tur med elbilen i sommer, er Toril Brevik fra Asker. Hun fikk sin første elbil, en Volkswagen ID.4, i fjor vinter.

Både hun og mannen er aktive i skytterlagsmiljøet og sammen kjører de ofte på korte eller lange turer.

Den første langturen med elbil tok de sist sommer, og Brevik var på forhånd klar over at hun måtte planlegge annerledes med ny bil.

– Vi måtte jo tenke på lengden vi skulle kjøre. Vi sjekket apper og kart for å planlegge litt, så det gikk greit, sier Brevik.

Askerbøringen forteller at det eneste som var litt skummelt var at hun «tuklet litt» på enkelte ladestasjoner:

– Det var noen nye Kople-stasjoner som var helt nyetablert, og da satt kontakten seg fast i bilen min. Heldigvis var det en kar som kom bort og hjalp meg, og sa at vi elbilister må hjelpe hverandre.

I sommer skal ekteparet på sin andre langtur med elbilen. Selv om de skal kjøre helt til Mosjøen, er Brevik roligere før turen i år.

– Forberedelsene vil være de samme som i fjor, men jeg er mye roligere når det gjelder lading. Jeg merker at det er mye bedre og flere ladestasjoner.

Starter med lave skuldre

Vi treffer Brevik på Elbilforeningens ladeprat i Lier på årets første junidag. Her gis det råd, og det tas imot råd.

– Det krever mer planlegging med elbil, du må tenke over avstand og sjekke litt hvor det er ladestasjoner på veien, sier Brevik.

Framover ser hun et forbedringspotensial, og det er at hun kan bli litt flinkere til å sjekke om ladestasjonene er ledig før de kjører inn.

– Men jeg er ikke så god på data, sier hun og ler.

PÅPASSELIG SJÅFØR: Toril Brevik passer på batteriprosent og kjørelengde når hun setter seg i bilen. – Det er mye det samme som med bensinbil, du fulgte jo automatisk med på tanken der også når du visste at du skulle langt, sier hun.

Selv om årets elbiltur starter med lave skuldre, håper Brevik at hurtiglading skal bli enda enklere fremover.

– Drømmen er jo å komme til en ladestasjon uten å tenke på hvem som er aktøren, og bare betale med et bankkort. Da hadde jeg stresset litt mindre, sier hun.

Selv om det altså krever noe mer planlegging i forkant av turer, er Brevik storfornøyd med elbilen sin. Ikke bare er den mer behagelig å kjøre, mener hun – hun merker også stor forskjell på støynivået.

– Du kan prate med folk som sitter i baksetet, det kunne jeg ikke i BMW’en jeg hadde før.

Og når dagen kommer til å eventuelt bytte bil igjen, er det likevel klart:

– Nå er det elbil vi kommer til å velge. Vi angrer jo ikke på det.

Fri for bekymringer

Noen liker å være godt forberedt før de setter seg bak rattet, mens andre tenker «null stress».

For et annet spørsmål i undersøkelsen «Elbilisten 2023» viste at til sammen 37 prosent av elbilistene er «enig» eller «veldig enig» i at de ofte bekymrer seg for hvordan det vil gå å lade når de er på langtur.

Men akkurat like mange bekymrer seg ikke noe særlig, om man slår sammen de som er «uenig» og «veldig uenig».

Elbilforeningens generalsekretær tenker at folk er forskjellige, men at litt planlegging kan hjelpe på stressnivået.

– Elbilister har også ulik erfaring. Særlig ferske elbilister som skal på sin første langtur i sommer, kan med fordel bruke litt tid på planlegging slik at ferien blir minst mulig stressende, sier Bu.

Men før du legger ut på elbiltur, tenker Bu at rådene under kan være nyttige for alle elbilister i sommer – ferske så vel som rutinerte.

Elbilforeningens fem ferieråd For at ferien og langturen skal gli best mulig, har Elbilforeningen utformet fem råd vi håper vil være til hjelp: Last ned Ladeklubben-appen og ta med deg Elbilforeningens blå ladebrikke, og husk å registrere gyldig bankkort. Slik unngår du stress på ladestasjonene der du kan bruke Ladeklubben. Sjekk om du kan destinasjonslade der du skal oppholde deg, og ta med bilens ladekabler. Finn reiseruta i Elbilappen for å få tips til ladestopp underveis. Lad når du kan, ikke vent litt du må. Er det ladekø? Avslutt hurtigladingen til du har nok strøm til å komme frem. Spør om hjelp hvis du lurer på noe. Elbilister er utrolig hyggelige folk. Hvis du er medlem, kan du kontakte Elbilforeningen.