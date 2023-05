86-åringen kjørte nylig elbil tur-retur Spania: En Berg med bil i blodet

TREKKFUGL FRA NORD: – Audi Q8 e-tron er den beste bilen jeg har kjørt i mitt liv, og jeg har kjørt mange biler, sier Einar Berg. Den tidligere bilforhandleren stoppet så vidt i Oslo på vei hjem fra Spania. Foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

På to måneder har Svolvær-pensjonisten kjørt Europa på langs i sin nye Audi Q8 e-tron. Men han stopper ikke der.

– Jeg har alltid vært entusiast for VW og Audi, spesielt for Audi. Så du må selvfølgelig akseptere at jeg ikke er helt nøytral når jeg uttaler meg om bilen min, sier Einar Berg på telefon fra Nerja i Spania.

Det er midt i april. Dagen etter skal han videre til Leipzig i Tyskland for å gå på konsert med Svolværs mest kjente dame.

Dessuten skal han feire 86-årsdagen sin, forteller han.

Og joda, han møter gjerne elbil.no for en prat når han passerer gjennom Oslo «en gang i mai» …

«God elbil-tur til Spania, pappa»

Men før vi kommer så langt, hvordan snublet vi over denne Einar?

Jo, vi hadde lest i Fædrelandsvennen om at han hentet sin nye Audi Q8 e-tron i Kristiansand, hos sønn og bilselger Dagfinn, før han bega seg ut på langtur sørover.

GOD TUR! Faksimile fra Fædrelandsvennen torsdag 9. mars. Her er far Einar Berg klar for avreise og sønnen Dagfinn ønsker ham god tur. Saken er tilgjengelig på nett for abonnenter.

Da Berg svingte inn på Gumpens Auto Øst hadde han kjørt sin Audi Q4 e-tron med bakhjulsdrift i nesten 1800 kilometer.

Veien var stengt flere steder. Været var noe av det verste han har vært ute for på strekningen.

– Elbilene bør ha firehjulsdrift. Motorene er så sterke at de er for sterke på vinterføre når du bare har bakhjulsdrift. Så jeg fikk jo sleng på bilen så fort jeg ga gass, sier Berg om den krevende turen ned fra Svolvær.

15 cm snø – i Danmark

Men enkemannen fra nord var klar for mer tid bak rattet – nå med nye sommerdekk på.

Førerkortet var også fornyet, og hans siste elbilkjøp førstegangsregistrert.

Adiós, Noruega!

SUSER AVGÅRDE: Einar Berg kjører sine første kilometre i sin splitter nye Audi Q8 e-tron på Sørlandet. Den trekker på alle fire hjul, og fikk sommerdekkene på 1. mars. Foto: Privat

Rekorden er 52 timer Hirtshals-Spania – en reise han la ut på hele 14 ganger med sin kone før hun døde for åtte år siden.

– Vi hadde venner i Nerja som gjorde at vi kom hit, og dermed ble dette et sted som alltid var endepunktet vårt i Europa.

De kjørte alltid litt ulike ruter ned, noe han har fortsatt med alene. Han har kjørt tur-retur Spania rundt 30 ganger i sitt liv.

Turen i mars gikk via byene Ålborg i Danmark, Gottingen i Tyskland, Basel og Geneve i Sveits samt Annesi i Frankrike.

Men det var litt av et syn som møtte ham da Color Line fra Kristiansand la til kai i Hirtshals og baugen åpnet seg.

– Vi så ingenting ut av vinduene på fergen og trodde det var tåke. For der skulle det være mildvær, ifølge værmeldingen.

NUMMER ÉN I KØEN: Einar Berg knipser bilde av den nye bilen om bord i Color Line og sender det til sønnen. Så langt er alt vel. Foto: Privat

Berg kjørte først av båten. Fergeleiet var brøytet, men på det som ellers er en ufarlig, rett og fin vei lå det var 15 centimeter snø, ifølge Berg.

– Det snødde så tett at det nesten ikke var sikt. Ingen bilspor på veien eller møtende trafikk. Jeg satt cruisekontrollen på 43 kilometer i timen og ingen ville kjøre forbi meg.

Da han etter en stund kjørte inn til siden for å slippe de andre forbi, tok det ti minutter før alle hadde passert og han kjørte videre. Fra Ålborg var det tørre veier.

– I Spania møtte jeg 18 varmegrader. Så langt hadde bilen gått med et forbruk på 23 kWt per 100 kilometer, men etter at temperaturen steg betraktelig kom jeg ned mot 20 kWt. De er jo litt temperaturavhengige disse elbilene, sier Berg.

Likevel tok turen bare 54 timer timer denne gang.

Gjennom Sahara i boble

Det var etter en strabasiøs kjøretur gjennom Sahara i 1961 at Berg ba om å få selge folkevogner i Lofoten.

Han var så fornøyd med bobla han og en kamerat hadde kjøpt i Harstad.

Den 24 år gamle svolværingen sendte et brev til Oslo, men fikk ikke svar.

Etter en stund skrev Harald Møller senior at de hadde gitt etter og latt ham få forhandlerretten av VW der oppe i nord – den gang som tidenes yngste bilforhandler i VW-systemet.

– De trodde aldri det kunne bli en normal bilforretning i Lofoten, med de håpet at «det på sikt kunne gi heldagsbeskjeftigelse for personen Einar Berg».

I 44 år var Berg bilforhandler med butikker i Svolvær, Leknes og på Sortland.

– Møller ville at jeg skulle overta både Narvik og Bodø, men da sa min kone at hvis du sier ja til mer nå, så er det skilsmisse. Og jeg hadde en veldig hyggelig kone, så henne tok jeg vare på. Vi fikk 55 år sammen.

Han gikk under kallenavnet «Diesel-Berg» hos Harald A. Møller, skjønt i dag vil «Turbo-Berg» være langt mer passende, for turtallet på den tidligere bilselgeren er særdeles høyt.

UT PÅ TUR: Einar Berg er sprek og forsøker å gå 10.000 skritt hver eneste dag, som her i Nerja, Spania, hvor han oppholdt seg fram til 19. april. Foto: Privat

Dessuten er han blitt helfrelst på elektrisk mobilitet – både til lands og til vanns – for han solgte også påhengsmotorer der ute i øyriket fram til han solgte forretningen i 2005 og begynte å reise med kona.

Grunnen til kallenavnet hans er enkel. I 1997 solgte han 305 nye biler sammen med sin sønn. 299 av dem hadde dieselmotor, som Berg fort fant ut at var langt mer økonomisk enn bensinbiler.

Men ingenting slår elbilen, skal vi tro Berg i dag.

Pensjonisten er ellers som et vandrende bil-leksikon (bla helt ned i saken for å ta vår quiz basert på informasjon fra ham).

Eventyrerens turtips

Etter at vi møtte ham i Oslo dro han til Stockholm for å prøvekjøre den elektriske båten Candela P8 Voyager – omtalt i saken under – i den svenske skjærgården.

Berg ønsker å bidra på kapital-siden slik at disse kan frakte turister utslippsfritt i Trollfjorden, en rute han kjørte mye som ung.

– Akkurat som jeg i sin tid hadde tro på diesel, har jeg tro på denne vingen som løfter båten ut av vannet, for da reduserer du energibehovet for fremdriften til en tiendepart. Og du blir kvitt motorduren ettersom en elektrisk motor nesten ikke lager støy.

For er det én ting han er og blir opptatt av, så er det lavest mulig utgifter til drivstoff.

Den tidligere eleven ved Oslos Handelsgymnas regner kjapt ut at med hans avtale gjennom Audi koster tur-retur Spania ham rundt halvparten av det han ville betalt for samme tur i en dieselbil.

STAMKUNDE HOS IONITY: Regningen for strøm, brukt på kjøreturen Norge-Spania-Norge, kom på rundt 5000 kroner denne gang. Foto: Privat

Før han gjenforenes med venner i Nerja i Spania, har han passert både Rihndalen og Rhônedalen. Han har kjørt fra ladestasjon til ladestasjon for han er av den trofaste typen. Det lades kun på Ionity, ladeselskapet som Audi har en gunstig avtale med.

– Jeg sier at det sikreste man kan kjøre det er elbil, for da får både sjåføren nødvendig ro og bilen får litt ladestopp, sier Berg.

– Har du noen gode råd til andre som vurderer å dra på en lignende tur?

– Det som er helt nødvendig når man kjører elbil, er at man må planlegge. Og hvis man kan planlegge, er det ikke noe problem.

Berg tror mange kan være engstelige for å hive seg på en langtur enten de har bensinbil, dieselbil eller elbil.

– Jeg tror ikke det er elbil som skremmer dem hvis de først er motivert for å kjøre til Malaga.

– Skal du på elbilferie igjen i sommer?

– Jeg pleier å si det slik at jeg bor i Lofoten og man må være hjemme om sommeren i tilfelle det kommer én godværsdag. Og da vil jeg ikke være fraværende.

Kjøper bare Tesla-aksjer

Berg anslår at han i løpet av sitt liv kan ha tilbakelagt tre millioner kilometer bak rattet. Vi nøyer oss derfor med Bergs «bil-CV» siden 2016:

Audi Q7 (ladbar hybrid)

Kia Niro (ladbar hybrid)

Audi A3 (bensinbil)

Audi e-tron (elbil)

Audi Q4 e-tron (elbil)

Audi Q8 e-tron (elbil)

Han kjøpte Kia fordi sønnen en kort periode solgte disse, og han handler kun bil av ham.

– Hybrid er et bomskudd, en blindvei for å si det sånn. Salget verden over har stupt. Det som gjelder er BEVs, som står for Battery Electric Vehicle, altså batterielektrisk bil. De er helt overlegne og det er disse som tar helt over.

Berg følger nøye med på utviklingen som skjer i bransjen. Daglig leser han bilnyheter og spår flere konkurser.

– Det kommer til å bli en tragisk utvikling i bilindustrien i de kommende årene. Dessverre.

Men folk flest har skjønt at elbiler er fremtiden, ifølge Berg, som mener det vil bli et underskudd på elbiler før produksjonen kommer opp i store nok volum til å mette markedet.

I GODTEBUTIKKEN: Audi har eget museum i den tyske byen Zwickau. Ved inngangen står de fire bilmerkene som ble slått sammen Auto Union i 1932. – De laget de første elbilene på 1880-tallet med en rekkevidde på tre kilometer, forteller Einar Berg. Foto: Privat

På New York-børsen handler han kun i én aksje, og det er Tesla som spretter både opp og ned.

– Tesla er den store elbil-leverandøren og kommer til å bli ledende i verden. I år vil de nå opp imot to million elbiler.

Han er imponert over det amerikanske bilselskapet og omdreiningen Elon Musk har sørget for.

– Der kan én person, som egentlig har all makt, bestemme seg for å reagere. I andre bilselskaper er det styre på styre, og direktør på direktør. Da det tar det en uendelig tid for å få tatt de riktige beslutningene.

– Du vil ikke kjøpe deg en Tesla neste gang?

– Nei, jeg har Audi-DNA, sier Berg som på hjemturen rakk innom August Horch Museum i Tyskland sammen med en kamerat hjemmefra.

For Herbjørn Woie ringte nemlig Berg og spurte om han kunne fly til Tyskland sist i april og følge med opp til Svolvær.

GUTTA PÅ TUR: Herbjørn Woie (t.v.) er tidligere fysioterapeut. Sammen med Einar Berg deler han interessen for å holde seg fysisk aktiv. Hvis du har lagt merke til at sistnevnte går i gule og blå klær, så er det for å vise sin støtte til det Ukrainske folk. Foto: Privat

Backstage med Kari Bremnes

Vi skal bare rygge litt i historien, for etter at Berg forlot Nerja dro han opp til Leipzig, der en tysk familie i fire generasjoner ventet på ham. Disse var han blitt kjent med i Lofoten gjennom sin gode venn Woie.

Berg ankom byen en snau uke før sin 86-årsdag, og i gave fikk han blant annet en konsertbillett til Kari Bremnes i Leipzig House.

STJERNE OGSÅ I TYSKLAND: Kari Bremnes var på turné i ni tyske byer siste halvdel av april. Foto: Bernadette Fink

På rad fire satt en norsk fan fra hjemstedet, noe Bremnes var blitt tipset om av Woie via Messenger. Men han sa ikke hvem det var.

Woie kan fortelle elbil.no at Berg er et ganske kjent navn i hjemtraktene, så det bar rett backstage med bysbarnet Bremnes etterpå.

Og den tidligere bilselgeren fra Svolvær fikk endelig klemmen han hadde håpet på fra bysbarnet:

– Som jeg sa til henne: Nå har jeg kjørt fra Malaga til Leipzig med ett ærend, og det er for å få en klem av deg, Kari. Og det blir den første og høyst sannsynlig siste klemmen – for jeg er jo 86 år. Det ble en god klem.

TO SVOLVÆRINGER: Einar Berg med Kari Bremnes i Haus Leipzig etter konserten. Foto: Privat

Bil-quiz med Berg

Einar Berg er også en vandrende bilhistoriebok. Under finner du vår lille bil-quiz basert på fakta den pensjonerte bilselgeren kom med under vår samtale med ham:

Greier du Bergs bil-quiz? Spørsmål 1: Hvilket merke var på 1980-tallet først ute med permanent firehjulsdrevne biler? Spørsmål 2: Hva produseres nå på den gamle Trabant-fabrikken i Zwickau i det som en gang var Øst-Tyskland? Spørsmål 3: Hvilken bilprodusent er den mest forgjeldede i verden? Spørsmål 4: Hvilken bilprodusent har per i dag best økonomi? Spørsmål 5: Hvilke fire bilmerker representerer ringene i Audi? Fasiten finner du nedenfor.

KLARE FOR NESTE ETAPPE: Herbjørn Woie var med da vi møtte Einar Berg i Oslo. Her tar de farvel utenfor Ekeberg-restauranten med utsikt over hovedstaden. Bak rattet sitter selvsagt Einar Berg. Foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Riktige svar er:

1. Audi

2. Elektriske biler

3. Volkswagen

4. Toyota

5. Audi, DKW, Horch og Wanderer