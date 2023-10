Antallet bom-passeringer synker litt, men el-andelen går opp: 40 prosent elektrisk i Oslos bomstasjoner

NY REKORD: For første gang har andelen elektriske kjøretøy i bomringen bikket 40 prosent. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

I september bikket el-andelen 40 prosent i Oslos bomringer. Andelen utslippsfrie kjøretøy i hovedstaden er derimot 31,2 prosent. Stadig flere elbusser er noe av forklaringen.

Norsk klimastiftelse har en ganske artig nettside hvis man er interessert i tall, og kanskje særlig tallet null.

Altså i betydning nullutslipp – og nettsiden vi snakker om her heter rett og slett tilnull.no.

Slik er tallene i Oslo nå

Hvis man også bryr seg om transport og elbilutvikling, og sorterer på Oslo, får man opp noen tall som speiler utviklingen i hovedstaden på dette området. Tallene hentes fra Statens vegvesen.

Eksempelvis ser man raskt at 100.362 av totalt 353.495 kjøretøy i tigerstaden i skrivende stund er utslippsfrie. Dette inkluderer altså bestanden av alle kjøretøygrupper.

Går man rett på personbiler stiger andelen nullutslipp til 38,7 prosent, mens andelen nullutslipp i nybilsalget siste måned er 85 prosent.

Andelen for busser registrert i Oslo er for øyeblikket 15,6 prosent, for lastebiler 8,03 prosent og for varebiler 16,9 prosent.

Og om du syns den elektriske andelen busser er overraskende lav med tanke på alle de elektriske Ruter-bussene som kjører forbi, så ligger kanskje forklaringen i at også langdistansebusser ligger i statistikken.

Totalt sett ligger andelen utslippsfrie kjøretøy registrert i Oslo akkurat nå på 31,2 prosent.

Samtidig melder Fjellinjen, som administrerer bomringen i Oslo, at i september bikket el-andelen i bomstasjonene 40 prosent.

Det er ny rekord, melder Fjellinjen.

STADIG FLERE ELBUSSER: «Store leveringer av elektriske busser til Ruter gjør seg utslag i Fjellinjens bomstasjoner i form av at andelen tunge nullutslipp er over dobbelt så høy i september i år sammenlignet med samme måned i fjor», skriver Fjellinjen.

Elbusser trekker opp

Blant dem som hyppigst krysser Fjellinjens bomstasjoner, er Ruter, som har vært svært offensive i overgangen til elektriske busser:

«Store leveringer av elektriske busser til Ruter gjør seg utslag i Fjellinjens bomstasjoner i form av at andelen tunge nullutslipp er over dobbelt så høy i september i år sammenlignet med samme måned i fjor», skriver Fjellinjen.

Fjellinjen anslår at elbilandelen vil krype over 50 prosent høsten 2025.

– Fortsetter utviklingen som den har gjort, vil vi nå en elbilandel på over 50 prosent i løpet av høsten 2025, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

I oktober i fjor gjorde Fjellinjen et anslag på når den elektriske andelen i bomringen ville bikke 50 prosent. Svaret da var mars 2026, men utviklingen har gått mye raskere enn hva Fjellinjen turte å legge til grunn.

Forutsetningen for det nye anslaget er imidlertid at utviklingen fortsetter i samme fart som nå, men mye kan endre seg.

Høye renter og usikre markeder har som kjent ført til at nybilsalget har falt:

Synker på hverdagene, litt mer helgetrafikk

I september ble det registrert 33,8 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner.

Det er en nedgang på 1,3 prosent mot samme måned i fjor. Trafikken faller faktisk i ukedagene, men stiger i helgene sammenlignet med i fjor, ifølge Fjellinjen.

– Folk kjører mer i helgene enn de gjorde før. Her ser vi en vekst på 1,9 prosent på søndager og 1,1 prosent på lørdager mot september i fjor, sier Strøm Arnesen.