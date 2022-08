Over 3.600 har bestilt elsykkelen Podbike Frikar fra Stavanger: 95 prosent av bestillingene er fra utlandet

KLAR FOR PODBIKE: Markedsansvarlig Janet Jørmeland i Podbike gleder seg til å få Frikar ut på norske og europeiske veier. Alle foto og video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Den ser ut som et egg med glasskuppel på fire hjul, men er en norskprodusert elsykkel som beskytter mot (u)vær og vind. Men fortsatt vet vi ikke når den blir å se i gatene.

Over 3600 mennesker har allerede forhåndsbestilt den, denne mildt sagt artig utseende elsykkelen Frikar, produsert av det stavangerbaserte selskapet Podbike.

Men ingen har fått den ennå, for den virkelige produksjonen, utover enkelte prototyper og testeksemplarer, er ennå ikke i gang.

– Rundt 95 prosent av bestillingene våre er fra utlandet, opplyser markedsansvarlig Janet Jørmeland i Podbike.

Se video fra da vi testet Podbike tidligere i sommer lenger ned i saken.

Prisen foreløpig bare i euro

Produksjonen av elsykkelen skulle egentlig kommet i gang for fullt nå i sommer, men masseproduksjonen har ennå ikke startet på grunn av pågående testing av baseplatene som utgjør skroget på doningen.

– Dessverre kan jeg ikke si noe om utleveringstidspunkt på grunn av at denne testingen pågår fortsatt, sier Janet Jørmeland i Podbike.

Egentlig skulle produksjonen av Podbikes Frikar ha startet opp for lengst, men på grunn av pandemien har ting stadig blitt utsatt, blant annet fordi det vært vanskelig å oppdrive enkelte deler og råmaterialer.

Men når produksjonen kommer i gang, vil den ikke finne sted i Stavanger, men hos Podbikes partner i Tyskland.

Hva vil det så koste, det underlige egget med pedaler og fire hjul?

På nettsiden til Podbike står prisene foreløpig bare opplyst i euro.

Der koster standardutgaven 6.249 euro, mens luksusutgaven Frikar Plus E-Bike koster 6.899 euro.

Med andre ord kan standardutgaven bli din for rundt 62.000 kroner, mens den dyrere utgaven nærmer seg 70.000 kroner. Prisene inkluderer ikke moms og frakt.

– Foreløpig har vi bare satt prisen i euro, men det skal vi snart gjøre noe med, siden vi først skal levere ut sykler i Norge, sier Jørmeland.

Vunnet flere priser

For noen uker siden fikk Podbike dessuten «Innovasjonsprisen» på den store sykkelmessen Eurobike, som i år ble avholdt i Frankfurt:

– Det var utrolig stort og kjekt for oss å vinne Innovator’s Prize. Og dette er pris nummer tre for oss dette året, beretter Jørmeland.

Se hvordan det gikk da vi prøvde den

Selv fikk elbil.no anledningen til å prøvesykle/prøvekjøre Frikar-elsykkelen under den store elektromobilitetsmessen EVS35 på Nova Spektrum tidligere i sommer.

Både under publikumsdelen Oslo Elbil Expo og under EVS35-konferansen fikk nemlig publikum muligheten til å prøve Frikaren i friluft, og det var det mange som slo til på, kunne vi bevitne.

Og det er kanskje ikke så rart, det ser jo unektelig gøy ut å få en test-ride med denne, eller hva?

Her kan du se en video som viser hvordan det gikk da elbil.no tok seg noen runder med doningen:

Vindusviskere og mikromanagere

Før vi slapp til pedalene viste nettopp Janet Jørmeland i Podbike oss hvordan sakene fungerte.

(Og først trodde vi hun sa hun at hun jobbet som micro-manager i Podbike, noe vi tenkte måtte være tidenes morsomste stillingstittel i et selskap som vitterlig driver med mikro-mobilitet, så viste det seg dessverre at vi bare hadde hørt feil, og at stillingstittelen hennes var marketing manager.)

– Dette er altså en elektrisk sykkel på fire hjul, med full værbeskyttelse, forklarte mikromanageren oss før vi selv fikk tråkke i vei på EVS35.

– Du får med piggdekk til vinteren, vindusviskere til regnet, og du kan ta av canopyen om sommeren.

For ordens skyld: Canopyen er glasskuppelen du må heve opp for å komme deg oppi sykkelen, og som fungerer som tak når du senker den igjen.

Plass til barnesete

Vi lar markedføreren i Podbike få skryte litt til:

– Du kan bruke den i sykkelfeltet, og den har cirka samme bredde som en vanlig sykkelvogn, og du kan feste sykkelvogn bakpå.

– Men bak i selve elsykkelen kan du også plassere et barnesete, der du kan få plass til et barn på opptil cirka 22 kilo.

Hun forklarer at flere i familien kan dele på sykkelen.

– Den passer for folk fra 1,50 til 2 meters høyde. Da bare flytter man på pedalgeneratoren slik at den blir tilpasset syklistens høyde.

HENGERFESTE: Hvis du vil hekte på sykkelvogn og ha med hele familien på tur.

Ta med ditt eget dashbord

Ellers har sykkelen sin egen app, og da kan du bruke mobilen din som ditt eget dashbord om bord når du fester den til mobilstativet.

– Der kan du se hvor raskt du sykler, om du har på nærlys eller fjernlys, du har blinklysindikator og hvor mye rekkevidde du har igjen på batteriet. Alt du trenger å vite.

Sykkelen er også utstyrt med USB-port, så du ikke trenger å bekymre deg for at mobilen, og dermed dashbordet, går tomt for strøm underveis.

MOBIL SOM DASHBORD: Her sykler vi i null kilometer i timen, og har 25 kilometer igjen.

I tillegg har den dyrere utgaven av elsykkelen en egen vifte som skal fordrive fuktighet i kupeen, som ellers fort kunne fremstå noe duggete på regntunge høstdager.

Eller bare skaffe litt luftsirkulasjon om sommeren hvis du da likevel skulle velge å sykle med canopyen på, slik vi gjorde. (Og vi fulgte ikke helt med da hun forklarte hvordan vi fikk på vifta, så det var godt og varmt der inne etter vår lille svipptur.)

Elmotoren på sykkelen hjelper deg som vanlig på elsykler i Norge med tråhjelp inntil 25 km/t, men toppfarten i nedoverbakke kan bli opptil 60 km/t.

Og rekkevidden: Den oppgis til mellom 50 og 80 kilometer per batteri, men som Podbike selv påpeker: Denne sykkelen har plass til at man har med seg flere batterier på tur.

For bak førersetet er det 160 liters oppbevaringsplass. Med mindre du har et barnesete og en unge der, da.

Lurer du på noe mer om denne elsykkelen? Her finner du vanlige stilte spørsmål-siden (og svarene) på nettsiden til Podbike.