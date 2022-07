Vi prøvekjørte elektriske Alrendo TS Bravo: Artig og lettkjørt lett-motorsykkel

ELEKTRISK LETTMOTORSYKKEL: Den kan muligens minne om en liten variant av Ducatis XDiavel, men Alrendo TS Bravo er faktisk bare en søt lett-motorsykkel. Og så er den vel å merke elektrisk og utslippsfri i bruk. Alle foto og video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Ser du etter et økonomisk og morsomt pendlerverktøy, og har førerkort for lett motorsykkel? Da kan dette være noe for deg.

Da den store elektromobilitetsmessa og konferansen EVS35 nylig gikk av stabelen på Nova Spektrum på Lillestrøm, kom vi over en ganske artig liten sak:

Den elektriske lettmotorsykkelen Alrendo TS Bravo.

Opptil 40 mil rekkevidde

Alrendo produserer motorsyklene sine i Kina, men har kontor i Praha – og importøren i Norge er El-scootern.no.

På messa møtte vi også importøren selv, Jarle Haarseth, som lot oss ta ut doningen for en liten spinn.

– Dette er en 125-klasse elmotorsykkel med god rekkevidde og kjøreegenskaper som egner seg veldig godt for pendlerkjøring, sier Haarseth.

STILTE UT PÅ EVS35: Elbilforeningens utsendte på Alrendoen, importør Jarle Haarseth fra El-scootern.no til venstre bak.

Motorsykkelen har et 17,4 kWt batteri, og en motor med 11 kW makseffekt.

– Sykkelen har en rekkevidde på rundt 400 kilometer hvis du kjører den veldig snilt. På blandet kjøring mellom landevei og motorvei, vil du lande på rundt 250 kilometers rekkevidde.

MC-en er utstyrt med ABS-bremser og tre kjøremoduser: Economy, City og Sport.

– Det er stor forskjell på hvordan den oppfører seg i de ulike modusene.

Sykkelen veier 245 kilo, der batteriet alene veier 84 kilo.

I tillegg er Alrendoen utstyrt med revers og dyttefunksjon forover, slik at du ikke trenger å bekymre deg for om du enkelt får dyttet den ut hvis du har parkert den litt kjelkete.

Koster 115.000 etter Enova-støtte

Og prisen på herligheten?

– 130.000, ferdig registrert, men nå gir jo fortsatt Enova deg 15.000 kroner tilbake når du kjøper elektrisk lett-motorsykkel, påpeker Haarseth.

Altså lander akkurat denne sykkelen på 115.000 kroner etter at Enova-støtten er refundert.

Kjøper du ny elektrisk moped, får du 3500 kroner tilbake fra Enova, mens tar du skrittet over til tung elektrisk MC, får du tilbake 25.000 kroner.

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser, men det ryktes at støtten vil bli stående i det minste ut året.

Nyheten om Enova-støtten har ført til økt interesse for elektriske tohjulinger de siste månedene:

Stillegående og utslippsfri moro

Da vi prøvekjørte Alrendoen, var den største forskjellen fra andre lette motorsykler fraværet av klutsj og gir, og selvsagt fraværet av lyd.

Sykkelen er så stillegående at den knapt er hørbar, og kom seg fort opp i 100 og vel så det på motorveistrekket fra Lillestrøm mot Fetsund.

INGEN KRAFTKAR: Men Alrendoen har likevel en toppfart som greit overstiger det som er tillatt på norske motorveier. Og apropos «kraftkaren» på sykkelen: Vi skjønner Triumph-jakka han har på seg kan virke umusikalsk i denne sammenhengen, men det var nå engang den han hadde på seg da han testet Alrendoen på EVS35.

Den føltes riktignok litt «plastic» sammenliknet med for eksempel Harley-Davidsons elektriske LiveWire, som vi prøvekjørte med livet som innsats noen måneder før den kom i ordinært salg.

Alrendoen er naturligvis ikke i nærheten av disse kreftene, og selvsagt heller ikke prisen, men som gøyalt pendlerverktøy for folk som har noen mil å kjøre daglig, vil den utvilsomt gjøre susen for mange.

Og som pendlerkjøretøy har den noen store fordeler:

Helt uten utslipp, ingen bompenger, tilgang til kollektivfelt og knapt merkbare strømutgifter om du lader sykkelen hjemme.

Ombordladeren på sykkelen er på 3,8 kW, og det betyr at du lader batteriet i garasjen fra 0-100 prosent på under fire timer.

Du kan også lade den med type-2-kabel om du vil lade den når du er på tur, for eksempel på kommunale ladestasjoner eller semi-hurtigladere.

Sykkelen kommer med to års garanti/20.000 km, men selve batteripakka har en garanti på tre år/30.000 km.

Toppfarten er på 135 km/t, og 0-100 gjøres unna på åtte sekunder.