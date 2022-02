Elbilene bytter navn: Aldri mer Mercedes-Benz

Elbilforeningen kommer aldri til å teste Mercedes-Benz igjen. Men det er ikke noe dramatikk i det.

Mercedes, ja vi sier det sånn akkurat nå, har tradisjoner for å endre på navnefilosofien fra tid til annen.

Før het alle bilene Mercedes-Benz, punktum. Senere har mang valgt å skille de ut som Mercedes-Benz for de «vanlige» bilene, Mercedes-AMG for de sportslige og Mercedes-Maybach for de ultraluksuriøse, foreløpig bare S-klasse og GLS.

I forbindelse med at hele konsernet nylig har byttet navn fra Daimler AG til til Mercedes-Benz Group AG, er det samtidig blitt lansert en egen serie for de elektriske bilene.

Fra nå heter de elektriske modellene Mercedes-EQ. Og derfor kommer elbilforeningen trolig aldri til å kjøre en Mercedes-Benz igjen.

Men hva kaller vi bilene?

Skal vi følge normal logikk heter bilene nå for eksempel Mercedes-EQ EQA 250. Det høres litt rart ut, og vi kontakter kommunikasjonssjefen i Mercedes-Benz, Norge, André Jaskiewicz, for å vite hvordan vi skal omtale de nye elektriske stjernebilene.

– Der det på de fossile modellene står Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC, vil det eksempelvis stå EQS 580 4MATIC på de elektriske modellene, forklarer han.

Og hvis du skal ha med hele navnet blir den riktige uttalen:

EQS 580 4MATIC fra Mercedes-EQ

De elektriske AMG-modellene regnes fortsatt som en ren AMG-modell, og da blir navnet slik vi er vant til fra før, med følgende betegnelse:

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Fortsatt sylindervolum

Når man først endrer på hele måten man omtaler de elektriske bilene sine på, er det mer enn merkelig at man fortsatt har beholdt betegnelse for motorstørrele.

De er i dag 250, 300, 400, 580. Dette er jo egentlig en betegnelse for sylindervolum, som har sklidd ut i flere år allerede.

Nå hadde man hatt en god grunn til å fjerne det i sin helhet og heller brukt for eksempel kW, noe som hadde vært langt mer logisk.

Bort med Benz

Med den store elbilsatsningen, ser det skrekkelig dårlig ut for det historiske navnet Benz på selve personbilene i fremtiden, med mindre det kommer nok en navnekorreksjon.

Men det lever i det minste videre i konsernnavnet. Så får vi bare glede oss til vi får teste en ultraluksuriøs Mercedes-Maybach EQS en gang i fremtiden.