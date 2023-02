Grønt på landet: Felleskjøpet fôret med første el-kraftfôrbil

ESSENSIELL ELEKTRIFISERING: En uke ut i februar ble første lass med kraftfôr kjørt utslippsfritt til Mære landbruksskole. Kraftfôrbilen i Trøndelag er den første elektriske utgaven Felleskjøpet tar i bruk. Alle foto: Felleskjøpet Agri

Transport står for nesten 70 prosent av de totale utslippene hos Felleskjøpet Agri. Nå er selskapet i gang med elektrifiseringen, og først ut er Trøndelag.

– Vårt mål er å følge Paris-avtalen, noe som innebærer å redusere utslippene med 50–55 prosent innen 2030. Da er elektrifisering helt essensielt.

Det sier Ada Schjelderup, konserndirektør for drift og utvikling i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

– Starten på framtidens transport

Schjelderup hadde tirsdag denne uken æren av å avduke bilen sammen med varaordfører Øystein Bjørnes i Steinkjer.

– Dette er starten på framtidens transport for oss, sier Schjelderup.

Den nye, elektriske trekkvogna skal frakte kraftfôr ut til kunder nord for Trondheim. Bilen vil være stasjonert i Verdal og skal fullades hver natt.

KLAR FOR JOMFRUTUR: Den nye trekkvogna av typen Volvo FMX Electric ble avduket i Steinkjer av Ada Schjelderup i Felleskjøpet Agri. Deretter bar det ut på første tur.

Utslippsreduksjon på 100 tonn årlig

Per i dag har de inngått en avtale med Trondheim kommune, slik at den første elektriske lastebilen kan hurtiglade på 250 kW ved deres ladestasjon i Losgata.

Dette er imidlertid ikke den første elektriske lastebilen i området. Like før jul skrev vi om denne doningen som går i skytteltrafikk i Verdal:

Den elektriske trekkvogna har et batteri på 540 kWt og en rekkevidde på 320 kilometer. Med en times lading i Trondheim sentrum vil dette forlenge rekkevidden med 100 kilometer.

Felleskjøpet vil vurdere å etablere en egen infrastruktur for lading etter hvert som de får flere elektriske lastebiler i drift.

Børstad Transport, med base i Stjørdal, er hovedtransportør for Felleskjøpet i Midt-Norge.

De har 24 vogntog i fast oppdrag for samvirkekonsernet og nå kan de altså legge til den aller første elektriske kraftfôrbilen. Og flere skal det bli, for transportselskapet har planer om flere nullutslippsbiler framover.

– Målsettingen er at vi skal kjøre 80.000–100.000 utslippsfrie kilometer i året, noe som utgjør en reduksjon på cirka 100 tonn CO 2 årlig, sier Sverre Myrvold Bjerve, daglig leder i Børstad Transport.

Ifølge Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri, har de ventet lenge på at de tunge lastebilene skal komme som elektriske.

– Denne bilen er først og fremst en test, vi har ikke mange semitrailere i trafikk. De fleste vogntogene for Felleskjøpet er bil og hengere. Når disse også blir tilgjengelig, ser vi for alvor at vi kan starte å fase ut diesel til fordel for elektrisk fremdrift, sier Øye.

Han forklarer at dette vil være en av flere løsninger de vil ta i bruk for å redusere utslippene og levere på Felleskjøpets visjon.

– Om å ta vare på dyra, jorda og framtida.