Mesta med norgesrekord i elvarebil-kjøp: Ruller ut 60 slike – skal jobbe på norske veier

BUZZER I LANGE BANER: Eller i alle fall tre på rad. Men flere skal det bli framover, for Mesta har kjøpt 60 eksemplarer av den elektriske ID. Buzz Cargo.

I dag går startskuddet for utrullingen, og mot våren vil det komme stadig flere ID. Buzz-varebiler i Mesta-drakt.

Det blir mye kult, mørkegult og elektrisk på norske veier fremover.

For aldri før har noen kjøpt et parti på 60 elektriske varebiler av samme modell i Norge.

Elbil.no har for øvrig allerede testet ut varebilen det er snakk om – med og uten henger og last. Den testen – med video – kan du lese her:

Økende andel elbiler

– Et av våre viktigste fokusområder er å redusere utslippene våre, og det er vi i full gang med når vi gjør dette store kjøpet, sier Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta, i en pressemelding.

Mesta jobber blant annet med drift og vedlikehold av norske veier.

Hos entreprenørkonsernet står varebilene for 20 prosent av utslippene.

MEST(A) ELBILER: Eller i hvert fall blir det stadig flere elektriske biler i Mestas bilpark.

Per i dag har Mesta rundt 1000 varebiler i drift.

– Vi skal skifte ut store deler av varebilparken og så langt det er mulig skal det kjøpes inn elektriske varebiler, sier Tore Ødegård, maskinsjef i Mesta.

Det er ingen som har bestilt så mange av ID. Buzz Cargo som Mesta. Trond bergan, selger i volkswagen nyttekjøretøy

Helt siden 2017 har Mesta hatt elektriske varebiler, men ifølge selskapet er disse nye varebilene – med vesentlig lengre rekkevidde – mer egnet til de oppgavene de utfører på norske veier.

Storkunde hos VW

Trond Bergan i Volkswagen Nyttekjøretøy bekrefter at Mesta har satt norgesrekord i anskaffelse av elektriske varebiler.

– Det er ingen som har bestilt så mange av ID. Buzz Cargo som Mesta, sier Bergan om bilene som har et batteri på 77 kWt.

I EGEN COAT: De nye bilene til Mesta er i gult med hvite fartsstriper på siden og logoen i front. Helårsfrakken er på!

Oppgitt rekkevidde fra produsent er 418 kilometer.

– Disse varebilene skal gå i 30.000 kilometer årlig, og for de aller fleste oppgaver vil denne bilen ha tilstrekkelig rekkevidde, sier Ødegård.

Ser også på andre varebiler

Varebilen fra Volkswagen har så langt bare kommet med bakhjulstrekk. Først senere i år vil det være mulig å bestille firehjulstrekk av denne typen.

– Vi kunne ikke vente på firehjulstrekkere for vi ville teste ut dette nå, men vi kjøper disse når de er tilgjengelig i markedet, sier Ødegård.

Mesta, som omsetter for over fem milliarder kroner årlig, er stadig på utkikk etter elektriske modeller som kan passe selskapets behov.

– Vi ser fortløpende på andre varebiler som også kan levere etter våre krav, avslutter Ødegård.