Norges Trafikkskoleforbund: Anbefaler elbil på det varmeste

DOBBEL GEVINST: Gå over til elbil, og spar kjøreskolen for utgifter og klimaet for unødvendige utslipp, er den klare oppfordringen fra Norges Trafikkskoleforbund. Foto: NTSF

«Vinn-vinn med elbil» er konklusjonen der i gården.

I en artikkel som nylig ble publisert på nettsiden til Norges Trafikkskoleforbund (NTSF), er oppfordringen klar:

Norske trafikkskoler bør velge elbil i trafikkundervisningen – både av hensyn til klimaet og for å spare utgifter og dermed forbedre bunnlinja for kjøreskolene forbundet har som medlemmer.

Langt bedre for klimaet

Artikkelen er signert seniorrådgiver Øyvind Årbogen i NTSF, og han går grundig til verks når han peker på at klimabelastningen over tid er mye mindre med elbil.

«Spesielt hvis du lader bilen med i stor grad fornybar strøm, som vi gjør her i Norge», skriver Årbogen.

Han viser til en livsløpsundersøkelse fra Universitetet i Eindhoven som sammenligner dieselbilen med elbilen:

«Utslippene fra produksjonsfasen av elbiler er opp imot 1,5 ganger høyere enn for dieselbil. Men utslipp som følge av drivstoff er fire ganger høyere for dieselbilen enn elbilen.»

Men han peker på at i undersøkelsen er det benyttet data fra energimiksen i Europa fram til 2019, og at kraftproduksjonen siden den gang har blitt mer klimavennlig.

«Studien viser at i en fremtid med et fornybart kraftsystem vil CO2-utslippene over levetiden være mer enn 15 ganger høyere for dieselbiler enn for elbiler. I tillegg til dette blir batteriene i elbilene stadig bedre og derfor øker forspranget til elbilene.»

Sparer penger

Årbogen peker på at veitrafikken står for 18 prosent av klimagassutslippene i Norge, men at trafikklærerne kan bidra til mer enn å redusere utslipp ved å gå over til elbil.

De kan også spare mye penger, fastslår han, og serverer en liten kalkyle:

«Et kort og superenkelt regnestykke vil fort vise at ved et månedlig antall kjøretimer på 200 og en kjørelengde på 30 kilometer per kjøretime, med et forbruk på 0,5 liter per mil, vil dette kunne koste, med en drivstoffpris på 20 kroner per liter, cirka 6000 kroner.»

Men ved å bytte ut diesel- eller bensinbilen med en elbil vil regnestykket se vesentlig mindre brutalt ut, fastslår han. Særlig hvis du lader bilen hjemme eller ved fastmontert lader på trafikkskolen:

«Pris på hjemmelading avhenger blant annet av strømleverandøren din, kraftprisen, vær og type elbil du kjører. Men, en grunnregel er imidlertid at pris på lading av elbil hjemme er rundt 1 krone per kWh du lader opp. Har du en elbil med et batteri på 22 kWh, koster det altså cirka 22 kroner å fulllade.»

Og hva kan man bruke pengene man sparer på? Rådgiveren i Trafikkskoleforbundet har tanker om dette også:

«Som trafikkskoleeier eller faglig leder bør det kunne være lett å bruke disse «sparte» midlene til kompetanseheving, kursvirksomhet, investering i moderne teknologi, eller rett og slett som solide tall på bunnlinjen og påskjønnelse til trafikklærerne for godt utført arbeid.»

Hva med den gode, gamle rekkeviddeangsten?

Seniorrådgiveren ved NTSF er nok også klar over at norske trafikkskoler lenge har hengt etter resten av samfunnet når man ser på elbilandelen i bransjen.

Derfor tar han også opp det seiglivede spørsmålet om rekkeviddeangst når han adresserer kjørelærerne:

«Hvis ankepunktet for å kjøpe elbil er rekkevidden, så kjører man i gjennomsnitt 33 kilometer per kjøretime, ganger 10 kjøretimer om dagen. Hvis man lader fullt før man reiser på jobb, burde det ikke være den største utfordringen med en moderne bil med solid kapasitet.»