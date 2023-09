Parkering for elbil

Dette er Oslo-partienes valgløfter til elbilistene: Bare ett parti lover å beholde bomrabatten på dagens nivå

LOVER MER GATELADING I OSLO: Flere av partiene som stiller til valg i Oslo lover flere kommunale gateladepunkt de fire neste årene. Se hva de ulike partiene mener om hovedstatens elbilpolitikk i denne artikkelen.

Elbilhverdagen i Oslo kan bli annerledes etter valget i høst. Her får du oversikten over hva partiene skriver om elbilpolitikk i sine lokale programmer.

I januar 2024 øker bomtakstene i Oslo. Mens det nå koster kroner 13,60 for elbilistene å passere med autopass i bomringen i rushtiden, vil det etter 1. januar koste om lag 14,80 kroner.

Til sammenligning koster samme passering 28 kroner for en fossilbil i dag og 29,60 fra 1. januar kommende år.

Det betyr at miljørabatten for elbil ligger på omtrent 50 prosent både nå og med nye takster.

Dette skriver partiene om bomtakster

Får noen partier det som de vil, blir dette kanskje siste økning på en god stund.

I sitt partiprogram skriver Raymond Johansen og Arbeiderpartiet at de vil «beholde bompengene på dagens nivå» og ha klare økonomiske fordeler for elbiler i bomringen.

LEDER BYRÅDET: Raymond Johansen leder dagens byråd. Arbeiderpartiet går til valg på klare økonomiske fordeler for elbiler i bomringen. Om han får fortsette etter 11. september er høyst uklart. Foto: Sturlason

Også Senterpartiet i Oslo skriver at de ikke vil øke bompengene.

MDG, derimot, går til valg på økte bomtakster, og vil heller gjøre det billigere å reise kollektivt. De vil øke bomtakstene for elbil betydelig, men påpeker samtidig at det skal lønne seg å velge elbil framover.

Rødt skriver at elbilfordelene generelt må reduseres framover.

Høyre skriver ingenting om bomtakster i sitt partiprogram.

Miljørabatt er avgjørende for å nå klimamål

Oslo og Akershus elbilforening har ved flere anledninger påpekt hvor viktig miljørabatten for elbil er for at Oslo skal nå egne klimamål:

Venstre er ett av få partier som ønsker å beholde miljørabatten på 50 prosent for elbil.

I sitt partiprogram sier de at det alltid skal være minimum 50 prosent billigere for elbiler enn fossilbiler i bomringen. Hva den konkrete bompengekostnaden skal være, skriver de ikke.

Klar tale for miljørabatt på minst 50 prosent for elbil gleder uansett Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening:

– Vi vet at miljørabatt i bomringen er en av de viktigste fordelene for elbilistene og noe av det som bidrar til at flere velger nullutslippsbil når de skal kjøpe ny bil, sier han.

Frps førstekandidat i Oslo, Magnus Birkelund, tok tidligere i august til orde for å avlyse den planlagte takstøkningen i januar 2024. Partiet skriver også i sitt program at de vil redusere bompengetakstene, for til slutt å avvikle hele bomringen.

VIL BEHOLDE MILJØRABATTEN: Hallstein Bjercke og Marit Vea er Venstres toppkandidater i Oslo. De vil beholde miljørabatten på 50 prosent for elbiler. Foto: Celina Christoffersen/Venstre

Miljørabatt i bomringen er ikke heller ikke noe «hva som helst» i lokalvalget.

Nye tall fra Elbilforeningen viser at så mange som 41 prosent av elbilistene sier at hva partiene mener om miljørabatt påvirker hva de vil stemme i høstens valg:

Løfterikt valgflesk om lading

Skal vi tro på valgløftene, vil ladetilbudet for hovedstadens elbilister bli bedre de fire neste årene.

Både Arbeiderpartiet, Høyre, Krf, Venstre og SV vil ha bedre ladetilbud for elbilistene.

Senterpartiet vil også bygge flere kommunale gateladepunkt, fjerne dagens 3-timersregel som finnes i enkelte områder i hovedstaden – og gå over til en prismodell hvor elbilistene betaler per kilowattime (kWt).

Dette er også noe Oslo og Akershus Elbilforening lenge har etterlyst.

Per Maltun forventer at partiene holder det de lover.

– Det er bygd altfor få gateladepunkt de siste årene. Lade her-kampanjen som Elbilforeningen gjennomførte i januar viser et prekært behov for mer gatelading. Skal Oslo nå sine mål om å bytte ut hele bilparken med elbiler innen 2030 må det bygges mer, sier lokalforeningslederen.

Kommunal gatelading var også tema på folkemøte Elbilforeningen arrangerte i mars. Også der var partiene enig om å bygge flere kommunale gateladepunkt:

Utredninger Oslo kommune selv har bestilt, påpeker også at manglende ladetilbud er en av de største hindrene for å få alle til å velge elbil.

Høyre sier i sitt partiprogram at de vil «jobbe for flere parkeringsanlegg i underjordiske anlegg, og at disse får ladeinfrastruktur».

Før sommeren lovet også Høyre betydelig flere kommunale gateladeplasser i Oslo.

I et intervju med elbil.no lovte dessuten ordførerkandidat Anne Lindboe 700 nye ladepunkter i året:

I intervjuet sa også Høyres ordførerkandidat at partiet ville ha med kommersielle utbyggere på laget.

Også Arbeiderpartiet skriver i sitt partiprogram at de vil vri innsatsen mot kommersiell utbygging.

Lokalforeningsleder Maltun er litt skeptisk til privat «frislipp», selv om man selvsagt kan bruke private selskaper til å bygge gatelading gjennom offentlige anbud:

– Vi mener det er viktig at det offentlige har kontroll på gateladetilbudet. Da kan kommunen selv bestemme prisene, samtidig som man har kontroll over byutviklingen og hvilke arealer som brukes til hva.

Hvem skal styre samferdselspolitikken?

Hvem som skal styre samferdselspolitikken de neste årene er fortsatt helt i det blå.

Det er MDG som de siste åtte årene har styrt samferdselspolitikken i Oslo sammen med Arbeiderpartiet og SV. Men også Høyre har hatt en hånd på rattet i Oslos forhandlingsutvalg om Oslopakke 3.

Nå viser målingene såkalt «dødt løp» mellom blokkene. Etter valget kan det være Høyres Eirik Lae Solberg som skal danne byråd. Hvem han får med seg i et eventuelt byråd, er fortsatt usikkert.

Sist samarbeidet Høyre med Frp, Venstre og Krf. Den gang var det Guri Melbye og Ola Elvestuen fra Venstre som var byråder for miljø og samferdsel.

FORTSETTER HUN? Sirin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo i dag. Om hun får fortsettem får vi svar på 11. september. Foto: Oslo kommune

Vil ha helelektrisk bilpark

Flere av partiene gjentar også Oslos kommunes klimamål om at hele bilparken skal bli elektrisk.

Bystyret har tidligere satt året til 2030, men noen partier ønsker å skjerpe målet. I dag utgjør elbilene om lag 36,5 prosent av bilene i Oslo.

SV vil ha en fossilfri bilpark innen 2028, mens Arbeiderpartiet skriver også at deres mål er å fase ut alle forurensende kjøretøy fra byen.

Venstres partiprogram fokuserer på de nye bilene, og sier de kun vil tillate nullutslippsbiler fra 2025

Per Maltun minner om at målet til Oslo må følges opp med konkret politikk.

– Det er bra at partiene er opptatt av dette klimamålet, men det kommer ikke av seg selv. Fortsatt er over 6 av 10 biler i Oslo fossilbiler. Skal vi klare å overtale eierne av disse til å velge elbil, trengs det en forutsigbar politikk som overbeviser bilistene om at elbil er dette rette valget, sier han.

LOVER Å PASSE PÅ: Vi kommer til å følge med også etter valget 11. september for å sikre at partiene gjennomfører det de lover, sier Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Samtidig kommer han med et løfte til alle elbilinteresserte i Oslo:

– Elbilforeningen kommer til å følge oslopolitikken tett også etter 11. september for å sikre at partiene gjør det de lover, lover han.

– Det løftet gjelder uansett hvem som vinner valget.