Husstandsmedlemskap for kun 195 kr

Parkering for elbil

Høyres ordførerkandidat i Oslo om kommunale gateladere: – Vi må bygge ut det som trengs

VIL HA MER UTBYGGING: Blir det som Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe vil, kan hun i 2030 posere ved ladestolpe nummer 7000. Alle foto: Thomas Haug / elbil.no

Høyre kaller fjorårets utbygging av kommunale gateladepunkt i Oslo for en farse. Får partiet byrådsmakt til høsten blir det et taktskifte, lover Anne Lindboe.

Mens gradestokken viser 25 grader og første ettermiddagsbyge siger inn fra Skulleruddumpa, møter vi Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe til en prat på Manglerud.

Et bakteppe for intervjuet er Norconults rapport til Klimaetaten i Oslo kommune, som slår fast at manglende lademuligheter kan bremse overgangen til elbil.

I Oslo Høyre er man heller ikke imponert over det sittende byrådets innsats for laderutbyggingen i hovedstaden.

– I fjor ble det 42 færre ordinære ladepunkter enn året før. Det er en farse, sier Anne Lindboe.

Vi bør klare å bygge 700 kommunale gateladepunkt i året. Anne lindboe, høyres ordførerkandidat i Oslo

– Nå bygges det for lite

Når vi spør Lindboe hvor mange kommunale ladepunkt Høyre vil bygge, svarer hun på en måte som gir inntrykk av at Høyre omtrent vil dele ut ladepunkter som de deler ut valgbrosjyrer:

– Jeg mener vi bør bygge det som trengs. Nå bygges det for lite, men helt konkret, hvor mange mener dere vi trenger, spør hun tilbake til oss.

OSLOS NESTE ORDFØRER? Anne Lindboe stiller som ordførerkandidat for Oslo Høyre ved kommunevalget 11. september.

Og å svare på det, kan vi jo:

Både Elbilforeningens og Bymiljøetatens utregninger viser at Oslo i 2030 trenger cirka 7000 kommunale gateladepunkt. Det betyr 700 nye ladepunkt hvert år.

Høyres ordførerkandidat synes det høres fornuftig ut:

– Vi bør klare å bygge 700 kommunale gateladepunkt i året, sier hun.

Og dermed er utbyggingsmålet for et Høyre-ledet byråd satt.

Som en saksopplysning kan det nevnes at Oslo kommune i fjor var langt unna en utbyggingsrekord:

Med på laget vil Høyre ha private selskaper:

– Kommunen skal ikke bygge alle selv, men i samarbeid med private. Det innebærer at de private tar investeringene, enten alene eller i samarbeid med kommunen, sier Lindboe.

Litt i det blå hvor mye det vil koste å lade

Høyre ser for seg ulike løsninger.

På privateide parkeringsplasser kan selskaper selv bygge ut og drifte et ladetilbud. Andre steder kan kommunen eie infrastrukturen, og selskaper drifte tilbudet.

Det må være billigere å lade elbilen enn å tanke bensin eller diesel. anne lindboe

Elbil.no har flere ganger skrevet om ladeprisene i Oslo.

Før jul i 2022 satte elbilistene kaffen i halsen da Oslo kommune flesket til med 170 prosent økning over natten.

Etter massivt press fra blant annet Elbilforeningen, vedtok byrådet nye takster etter kort tid.

Etter dette ble prisene skrudd ytterligere ned:

Det sittende bystyret har allerede vedtatt at kommunal gatelading skal få en prismodell basert på kilowattime-prising, altså at du betaler for hvor mye strøm bilen din mottar, ikke betaling per time den er tilkoblet, slik systemet er i dag.

Det er ventet at overgangen til kWt-prising skal skje i høst.

Hvilken pris det blir på ladestolpene når de private slipper til, er Lindboe litt mer uklar på. Men fullstendig frislipp på pris vil ikke et Høyre-ledet byråd gå for:

– Jeg kan ikke love et konkret kronebeløp på gatelading nå, og det tror jeg folk forstår. Vi er opptatt av at det er pris for forbrukerne som er konkurransedyktig sammenlignet med kommunens egne ladere. Det må være en forutsetning.

Samtidig vil det for Høyre være et viktig prinsipp at det skal lønne seg å velge nullutslipp, og da er det særlig én ting som gjelder:

– Det må være billigere å lade elbilen enn å tanke bensin eller diesel, sier Lindboe.

Blir strømprisen for høy, åpner Høyre for at ladingen kan subsidieres.

– Subsidiering av ladeprisene på grunn av ekstraordinært høye strømpriser er absolutt noe vi bør se på, sier hun.

– Bra, men litt dyrt

Midt i intervjuet ruller en liten, grå BMW stille forbi. Det er Jan Pedro Tumusok som parkerer ved siden av oss for å lade bilen.

Det er viktig at Oslo har stabile og forutsigbare insentiver som gjør at folk velger elbil. Jan Pedro Tumusok, elbilist i oslo

Han bor på Manglerud og er en av mange som benytter seg av gateladetilbudet der.

LADEPRAT: Jan Pedro Tumusok i samtale med Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

– Jeg var fornøyd når laderne ble bygd, men ladeprisene var litt dyrere enn jeg hadde forventet, sier han.

Tumusok tror flere vil bytte over til elbil når gateladetilbudet blir bedre.

Elbil avgjørende for å få ned utslipp

Selv ville han kjøpt elbil uansett.

– Selv med hurtiglading sparer jeg penger på å velge elbil. Med avgifter og rabatt i bomringen er det billigere uansett, sier Tumusok.

Men er det noe han ønsker seg av et Høyre-ledet byråd, spør vi, og gir ham sjansen når ordførerkandidaten først har tatt turen til hans nabolag.

– Det er viktig at Oslo har stabile og forutsigbare insentiver som gjør at folk velger elbil, sier Tumosok.

Lindboe er klokkeklar på at overgangen til elbil er avgjørende for at Oslo skal nå sine klimamål, og konkluderer slik:

– Utslipp fra personbiler er den største utslippskilden i Oslo. Skal vi klare å kutte disse utslippene må flere velge elbil – da er flere gateladepunkt et avgjørende virkemiddel.