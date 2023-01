Elektrisk dominans i Euro NCAPs sikkerhets-kåring: Best når det smeller

JUST SMASHING: Hele 77 biler fikk gjennomgå i året som gikk. Tesla Model S ble en av de store sikkerhetsvinnerne og fikk fem stjerner. Foto: Euro NCAP

For første gang har alle vinnerne i de ulike kategoriene et batteri under panseret. Tesla og Hyundais Ioniq 6 var blant bilene som sikret seg heder og ære for sin kollisjonssikkerhet.

Årlig kommer Euro NCAP med sin liste over de tryggeste bilene på veien. Nå har det kommet en ny.

Stjernesmell for amerikaner

Siden 1997 har foreningen teste kollisjonssikkerhet, og bare i 2022 smadret de hele 16 norgesaktuelle elbiler – i forbrukeropplysningens tjeneste.

Så sent som i november kjørte Euro NCAP to av vinnerne på den ferske lista gjennom sin stadig mer omfattende sikkerhetstest, som vi skrev om her:

En rekke modeller testes når det gjelder beskyttelse av bilpassasjerer (spesifikt testet mot både voksne og barn) samt fotgjengere og bilens sikkerhetsfunksjoner.

Bilene med best gjennomsnittlig poengsum vinner så sin kategori.

Fem stjerner på karakterskalaen (ikke på panseret)

Statistikken til Euro NCAP strekker seg tilbake til 2010, og aldri før har listen bestått av fire elbiler og én ladbar hybrid. Her er vinnerne for 2022:

Stor familiebil: Hyundai Ioniq 6

Liten familiebil: ORA Funky Cat

Ren elbil: Tesla Model S

«Executive» (eller «direktørbil», om du vil): Tesla Model S

Stor off-roader: WEY Coffee 01 (ladbar hybrid)

Liten off-roader: Tesla Model Y

Se hele listen her

For aller første gang har også to biler fra Kina glidd inn på den gjeve lista fra Euro NCAP. Ingen av disse selges i Norge foreløpig.

Tredobbel-seier for Tesla

Hos Tesla ble altså to av modellene deres vinnere i hver sin kategori, der Model S vant både i klassen for ren elbil og executive. I tillegg vant Model Y klassen for liten off-roader.

På de fire delkarakterskalaene ble Tesla-modellene belønnet med følgende prosent fra Euro NCAP i disse klassene:

Tesla Model Y:

Beskyttelse av bilpassasjerer voksne: 97 prosent

Beskyttelse av bilpassasjerer barn: 87 prosent

Beskyttelse av fotgjengere: 82 prosent

Bilens sikkerhetsfunksjoner: 98 prosent

Tesla Model S:

Beskyttelse av bilpassasjerer voksne: 94 prosent

Beskyttelse av bilpassasjerer barn: 91 prosent

Beskyttelse av fotgjengere: 85 prosent

Bilens sikkerhetsfunksjoner: 98 prosent

Modellene fikk samme sum på bilens sikkerhetsfunksjoner, ellers scoret de litt ulikt.

Elbil.no har for øvrig testet toppmodellen Tesla Model S Plaid, og kom fram til at den gruser alt og alle. Dog har vi ikke krasjtestet den – heldigvis.