Energica Experia, ny touring-modell med opptil 420 km rekkevidde: Blir dette en gamechanger for elmotorsykler?

ELEKTRISK ADVENTURE BIKE: Italienske Energica kommer med noe så sjelden som en elektrisk touring/adventure-motorsykkel. Modellen heter Experia og kan være å få tak i her hjemme allerede i august.

Krefter og rekkevidde vi knapt har sett på en elektrisk MC så langt. Men den koster …

Italienske Energica har nå introdusert en elektrisk adventure/touring-motorsykkel, et segment som så langt ikke akkurat har vært preget av elektriske alternativer, for å si det særdeles mildt.

Experia heter doningen, og den kan bestilles nå. Motorsykkelen er ikke bare en ny modell basert på en eksisterende plattform, men en helt ny sykkel bygd fra grunnen av, med en helt ny elektrisk motor, og med en lettere, men mer effektiv batteriteknologi.

Du kan se en video med den ferske Energica-modellen i aksjon her:

Norsk forhandler

Experia vil kunne prøvekjøres hos PM Motor første halvdel av august hvis alt går etter planen.

I vår ble det nemlig kjent at forhandleren i Bergen fikk agenturet for den italienske elmotorsykkelprodusenten i Norge, som tidligere ikke har hatt forhandler her hjemme.

– Vi har fått en del henvendelser om denne allerede, det er mange som forteller at de har ventet lenge på en slik elektrisk motorsykkel, sier Mark Pettit, salgsleder i PM Motor.

Men prisen på herligheten vil nok være en hindring for mange. Den er satt til 308.000 kroner.

Trekker man fra 25.000 kroner man får tilbake i Enova-støtte, ender man opp med 283.000. Fortsatt en stiv pris for de fleste av oss, og dessuten er det ikke godt å si hvor lenge Enova-støtten vil vare.

Enova-støtten er som kjent midlertidig, uten at noen så langt har villet spekulere i hvor midlertidig den blir.

Reagerer på prisen

Elbilforeningens testansvarlig og mangeårig MC-fører Ståle Frydenlund synes det nye tilskuddet på den elektriske motorsykkelstammen virker lovende, men han reagerer på prisen.

– Det var det samme med Harley-Davidsons LiveWire, som endte opp på rundt 320.000 da den ble introdusert. Jeg forstår at Energica har hatt store utviklingskostnader med denne, men dette er en pris som gjør den for dyr for mange. Det er veldig synd at inngangsporten til å velge elektrisk blir såpass høy som her.

Utover det, synes han sykkelen virker lovende:

– Energica Experia er utvilsomt en spennende nykommer blant elmotorsyklene. Jeg synes det er litt vanskelig å plassere den, den ser ut som en mellomting av en sportstourer og en adventure-motorsykkel for kjøring utenfor allfarvei. Det at den ruller på normal gummi, tyder imidlertid på at den er ment for vei.

– Rekkevidden plasserer seg i et nytt område for elmotorsykler

Frydenlund er imponert over hvor lav vekt motorsykkelen fra Energica har, tross sin store størrelse.

– Vekten på 260 kilo er slett ikke verst, med tanke på størrelse og utstyr.

Frydenlund minner om at LiveWire veide til sammenligning 249 kilo da den kom i 2020, med en batteripakke som lagret seks-syv kilowattimer (kWt) mindre enn Experia.

– Rekkevidden plasserer seg i et nytt område for elmotorsykler. Personlig legger jeg ikke så stor vekt på oppgitt byrekkevidde (417-418 km), siden det er ute på landeveien syklene må vise hva de er gode for. Dersom den klarer 250 kilometer på blandet kjøring, som er et nytt toppnivå for elmotorsykler, er det bra. Den strengere WMTC-syklusen, som i praksis tilsvarer bilenes WLTP, sier på sin side 221-222 kilometer. Det er fortsatt bra, mener Frydenlund.

Av den 22,5 kWt brutto store batteripakka, skal 19,6 være netto tilgjengelig til kjøring.

– Hvis det skal ta 40 minutter å lade opp, innebærer det en gjennomsnittlig ladeeffekt på snaut 30 kW. Det er ikke altfor imponerende, i hvert fall ikke dersom man kjører i følge med fossile kompiser. Dersom den kunne komme ned på 15-20 minutter for lading fra null til 80 prosent, ville det gjøre en stor, positiv forskjell, sier Frydenlund, som understreker at lang ladetid også var hovedankepunkt da han testet LiveWire.

Experia peaker på 102 hestekrefter, og disse gir en 0-100-tid som burde være tilstrekkelig for de fleste: 3,5 sekunder.

Topphastigheten er begrenset til 180 km/t.

Og batteripakken på 22,5 kWt brutto hevder Energica selv er den kraftigste på noen elektrisk motorsykkel på markedet.

MC-en kan lades med både schuko (stikkontakt) og type 2-kontakt. I likhet med LiveWire kan den hurtiglades, noe konkurrenten Zero Motorcycles foreløpig ikke kan skilte med på noen av sine modeller.

(Zero er foreløpig det elektriske MC-merket med bredest forhandlernettverk i Norge, via importør Erling Sande AS.)

Potensielt sju kjøremoduser

Experia kommer med hele sju kjøreprofiler. Tre av dem setter du opp selv, mens de fire allerede fastsatte er Eco, Urban, Rain og Sport.

I tillegg har du fire regenereringsalternativer: Høy, medium og lav, og så har du selvsagt muligheten til å skru regenereringen av også.

Dessuten kommer sykkelen med parkeringsassistentmodus som tar deg forsiktig både forover og bakover uten at du får noen «uhell på gassen», noe som sikkert kan komme godt for en såpass stor og kraftig motorsykkel.

En sykkel av denne typen kommer gjerne med muligheter for solid oppakning, så også denne:

De to sideboksene og toppboksen har til sammen en lastekapasitet på 112 liter.

Praktisk er det også med to USB-porter ved instrumentpanelet foran, samt ytterligere to i et vanntett og låsbart oppbevaringsrom.