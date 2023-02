Parkering for elbil

Elbilforeningens vintertest 2023: Bremselengden tredobles fra 60 til 100 km/t på godt vinterføre

FULL BREMS: Meterne øker fort på når bilen skal bremse ned til 0 på vinterføre, viser vår test. Video og foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Hvor lang bremselengde må du regne med, i ulike hastigheter, på vinterføre? Vi lar vintertestens billigste og dyreste – MG4 og BMW iX1 – gi en pekepinn.

Grunnen til at vi tester bremseegenskaper er naturligvis at de kan være forskjellen på liv og død i en kritisk situasjon.

Den 600 meter lange og brede T2-banen på Lapland Proving Ground (LPG) er en perfekt arena for å teste i trygge former.

VEIER MINST: MG4 er den letteste bilen i årets vintertest.

Vi gjorde samme type test, i forenklet utgave, også under fjorårets vintertest. Da var forholdene mer ekstreme, samtidig som bremselengdene var avhengig av førerens nøyaktighet med fart.

Kort sagt: En beta-test på glattisen med et klart alvor i bunnen. Konklusjonen ble at testrutinen måtte utvikles.

Til å kvalitetssikre bremselengdene bruker vi i år VBOX Racelogic, der vi setter ønsket nivå for måling (60-0, 80-0 og 100-0 km/t).

Ved hjelp av dette nyttige og dedikerte GPS-verktøyet, kvalitetssikrer vi at startpunktet ikke er kritisk for målingen.

I MÅL MED MÅLING: Godt verktøy er, i dette tilfellet, mer enn halve jobben.

Det blir med andre ord riktig uansett. Likevel er det en viss variasjon i resultatene, til tross for at vi endrer sporvalg. Derfor er resultatene først og fremst en god pekepinn på hva som kan skje.

Banen vi kjører på er snødekt, men i og under snøen er det også is, selv om underlaget kan karakteriseres som «godt vinterføre».

BREMSELENGDE MG4: Slik ser det ut når vi tråkker på bremsen i henholdsvis 100, 80 og 60 kilometer i timen.

Ulike testbiler

Det er MG4 og BMW iX1 som får jobben når resultatene på testbanen skal dokumenteres og visualiseres.

Hovedgrunnen er at MG4 er lettest i vintertesten, samtidig som BMW iX1 er tyngst – ved siden av Nissan Ariya.

KOSTER MINST: MG4 er også den billigste bilen i årets vintertest.

BMW iX1 er dessuten dyrest, mens MG4 er billigst.

Bilene er begge utstyrt med samme dekktype, nemlig Continental VikingContact 7.

MG4 har et par tommer mindre, og litt smalere hjul, men ellers er forutsetningene like.

KOSTER MEST: BMW iX1 er den dyreste av bilene i årets vintertest. Den er også en av de tyngste.

Dagen på testsenteret forsvinner fort.

Det er grunnen til at vi bare viser kun MG4 og BMW iX1 i videoen, men vi rekker å kvalitetssikre at inntrykket rimer med de øvrige testbilene.

Avvikene ved gjentatte forsøk er små.

BREMSELENGDE BMW iX1: Slik ser det ut når vi tråkker på bremsen i henholdsvis 100, 80 og 60 kilometer i timen.

Store forskjeller

Hovedgrunnen til at vi kjører 100 km/t som høyeste hastighet, er for å gi en indikasjon på hva som kan skje ved behov for rask oppbremsing på motorvei vinterstid.

En fart på 60 og 80 km/t er relevant for svært mange flere til hverdags under vinterkjøring. Og det er påfallende hvor mye hastighet betyr for bremselengden du må påregne.

ELEKTRONISK STYRT: Alle tester gjennomføres ved at vi holder full brems helt til det stopper, og lar bilenes ABS-bremsesystemer gjøre jobben fullt ut.

Testene av MG4 varierer mellom 120 meter i generalprøven, og 129 meter i opptaket over.

BMW-en er jevnere, og ligger typisk rundt 120 meter. Hovedforsøket ender på 119,3 meter.

I 80 km/t er forskjellen mellom de to bilene nærmest mikroskopisk, med MG4 på 75,7 og iX1 på 75,75 i hovedmålingen. Vi runder begge biler til 76 meter.

Vi noterer at forskjellen fra 100 til 80 km/t utgjør 43-53 meter for de to bilene.

Kjør etter forholdene

Når hastigheten senkes til 60 km/t blir det igjen litt forskjeller. MG4 bruker 44,1 meter før det er full stopp, mens BMW iX1 bruker ganske nøyaktig fem færre (39,1).

KONGE I VINTERLAND: BMW iX1 viser generelt gjennom hele testen at den trives under nordiske vinterforhold.

Bremsetesten viser med andre ord – igjen – hvor viktig det er å kjøre etter forholdene vinterstid.

Om vi ser på forskjellene på de forskjellige hastighetsnivåene, viser den følgende differanser:

Fartsøkningen fra 60 til 80 km/t tilsvarer 33,33 prosent, mens bremselengdene øker med 73-95 prosent.

Økningen fra 60 til 100 km/t tilsvarer 66,67 prosent, men bremselengdene øker med omtrent det tredobbelte.

UTEN PIGGER: Begge testbilene hadde dekktype Continental VikingContact 7. Elbilforeningen gjør alltid vintertestene på piggfrie vinterdekk.

Regn altså med at bremselengden øker med omtrent 200 prosent fra 60 til 100 km/t.

Vi understreker at vi alltid kjører våre vintertester på piggfrie vinterdekk.

Med forholdene på testbanen den aktuelle dagen hadde det neppe vært noe særlig å hente med pigg, men det er samtidig ingen tvil om at pigg vinner på blank is – kun vurdert etter bremselengde.