Elbilforeningens vintertest på Lapland Proving Ground: Her garanterer de kulde – og bilfolket strømmer til

TESTSENTERET: Lapland Proving Ground i Muonio. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Hvor drar man for å sjekke hvordan moderne elbiler håndterer snø og kulde? Til Nord-Finland, så klart!

Elbilforeningens vintertest-team 2023 tar turen til Muonio, en snødekt liten kommune langs E8 nord i Finland med knappe 2300 innbyggere.

Her har man vintertestet biler i 40 år, og mange av de største bilprodusentene i verden reiser nettopp hit for å teste bilene sine opp mot ekstremkulda.

Derfor var det naturlig å stoppe innom her på vår lengste vintertest hittil.

Gode testforhold

Vi befinner oss på det moderne testsenteret Lapland Proving Ground (LPG), opprettet i 2015, med alt man trenger for å bevise at bilen duger på glatta.

LPG tilbyr totalt 12 løyper fordelt på snø og is, og er motsetning til andre anlegg åpent for alle som ønsker å bestille time.

Her tester Elbilforeningen bremselengde, fremkommelighet, lys, ESP-systemer og ikke minst sprengkulde!

Daglig leder og altmuligmann Jukka Vuorinen bistår oss og alle andre som våger seg ut på banen:

– Jeg jobber like ofte med slepetau og spade som med datamaskin! Tauing og reservedeler kan vi også bistå med når noe går galt, enten det fikses på stedet, eller vi bare må få de i stand til å sendes hjem for diagnose, forteller han.

Han må være forberedt på litt av hvert fra dem som møter opp på en kald vinterdag, ikke minst alle krav som bilbransjen har for å velge nettopp Muonio som sin destinasjon hvert år.

TESTSENTER-FINNE: Daglig leder Jukka Vuorinen.

Forskjellige behov

– De som bruker testsenteret har typisk veldig spesifikke mål og områder de vil undersøke. Vi får ikke vite hva, men vi er her for å tilrettelegge slik at de kan gjøre jobben sin så trygt og effektivt som mulig. Flere av løypene våre er spesialiserte opp mot ett formål, og kundene trenger ofte kun to eller tre om gangen, forklarer Vuorinen.

– Vi har også mer generelle løyper som kan tjene flere hensikter. Målet er gi trygge omgivelser for å teste biler og se hva som skjer når man mister kontrollen på vinterføre, sier han.

Når vi spør hvilken løype som er hans favoritt, ler Vuorinen og svarer med typisk finsk måtehold:

– Løype 2! For den er like enkel og rett frem som jeg er!

Han snakker om en 650 m strak flystripe som Elbilforeningen booket for bremsetesting.

– Egentlig har jeg ingen klar favoritt, jeg er mest fornøyd når vi greier å dra bilene ut av grøften og de kan kjøre videre, fortsetter han.

Trekker de store bilmerkene

Elbilforeningen er stort sett alene på senteret denne dagen, med unntak av en og annen kamuflert utenlandsk bil som smyger seg forbi i vintermørket.

Vuorinen har taushetsplikt og kan ikke si noe om hvem de er, men han kan bekrefte at forskningssenteret deres, Arctic Research Center, som ligger like i nærheten, er booket.

– Det er som regel grupper fra bilprodusenter eller komponentprodusenter som bestiller langtidskontrakter for forskningssenteret. Dagens biler har tusenvis av folk bak seg, og alle har spesialiserte fagfelt og snevre områder de skal undersøke, forteller han.

Kaldt skal det være

En av fasilitetene disse gruppene ofte ettertrakter, som også Elbilforeningen er ivrige etter å teste ut, er kuldekamrene.

Idet vi møter opp for vår tilmålte tid, ligger temperaturen nede på -12 i Muonio. Det er kjølig nok for de fleste, men man trenger gjerne enda kaldere forhold når man først er på vintertest.

– Totalt er det ni kuldekammer som kan gå helt ned til -45 celsius. De hjelper oss med å tilby stabile kalde forhold med gode testpremisser og klare referansepunkt. Ofte får man et tydeligere bilde av hvordan komponenter tåler kulde når man setter temperaturen så lavt, forklarer Vuorinen.

Noen ser kanskje ikke nytten av å teste under slike ekstreme kuldeforhold, men Vuorinen presiserer at dette bidra til å hindre dyre tilbakekallelser av biler i ettertid:

– Et dørhåndtak eller et stykke programvare som kanskje ville brukt noen år på å feile under vanlige vinterforhold, vil avdekke svakheten mye raskere i -30 grader. Selvfølgelig har alle komponenter i en bil blitt testet individuelt før de monteres i en bil, men de må så testes igjen for å se hvordan de reagerer opp mot hverandre, poengterer han.

– Som vi også har sett når Elbilforeningen kuldetester sine biler, kan selv moderne biler få problemer i slike temperaturer. 12-voltsbatterier, programvare og frostvæske fikk problemer i -45 grader. Dette er typiske ting som er lettere å avdekke her enn i et laboratorium, forklarer Vuorinen.

Vinteren varer ikke evig

Et slikt testsenter er naturligvis et sesongbasert virke. Flere av arbeiderne, Vuorinen inkludert, jobber her halve året, med en kort høysesong:

– Vi kan ikke konkurrere med testsentre i Sentral-Europa for sommerbasert aktivitet, men vi er unike siden vi holder til i et av de kaldeste områdene i hele Norden. Typisk ligger vi mellom -15 og -35 grader om vinteren, sier han.

BRR-RENAULT: Renault Megane E-tech i full sving på testsenteret.

Selvstyrende biler neste?

Når vi spør finnen om hvilke planer de har for fremtiden, må han tenke seg godt om. De ønsker å ivareta et variert tilbud, men det er vanskelig å forutse hva som blir det neste, når ikke kundene selv har lov til å i detalj forklare behovene på forhånd.

Fra før har de hatt suksess med å etablere ladestasjoner på testsenteret for å lokke til seg elbilmarkedet. Nå ønsker han også å appellere til et annet segment:

– Vi kan kanskje tilby noe unikt for selvkjørende biler. Mange produsenter investerer i testanlegg i 20 millioner euro-klassen for slike formål, det kan vi ikke konkurrere med, sier Vuorinen.

– Men hva gjør disse automatiske systemene når skilt og veimarkering er dekket av snø og is, lyskontrastene er dårlige og sensorene får minimalt med informasjon fra veien? Her kan vi kanskje være til hjelp, konstaterer han.

Elbilforeningen tilbrakte to dager med vintertesting på Lapland Proving Ground, hvordan det gikk kan du lese mer om på elbil.no fremover!