Parkering for elbil

Slottet har nå elbiler med A-skilt: Kongefamilien kjører elektrisk – nå også offisielt

KONGELIG BLÅTT – OG ELEKTRISK: Denne elbilen har ikke EF-skilt, eller en av de andre elbilkombinasjonene. Derimot har den det mer rojale og tradisjonsrike A-skiltet ved representasjonsbruk. Bilen på bildet er Slottets Mercedes EQS 580 4Matic, i desember fikk kongefamilien også en BMW i7 til representasjonsbruk. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Det pågår en historisk fornyelse av bilparken i riket – og i monarkiet. Selv om flere i kongefamilien har kjørt mye elbil privat, har Slottet nå skaffet seg elbiler til mer offisielle sammenhenger.

Og ikke bare det, på sikt vil Slottet slutte med fossilbiler.

Slottet fikk i desember et foreløpig siste skudd på elbilstammen, en BMW i7, som for folk flest kommer på markedet i Norge i år.

Historisk utskiftning

Men de to kongeblå bilene som Slottet har anskaffet for å frakte rundt medlemmer av kongefamilien, bærer naturligvis ikke tradisjonelle E-et-eller-annet-skilter.

De prydes tradisjonen tro av det noget mer rojale A-skiltet, slik kongefamiliens offisielle biler har gjort siden Kong Haakons tid.

Den mest kjente av disse er nok bilen som bar registreringsskiltet A-1, brent inn i minnet hos mange for alltid etter den ikoniske paradeturen ved hjemkomsten til Norge 7. juni 1945.

Her ser du Buick Roadmasteren fra 1939 idet den ruller ut fra Slottsgården atskillige år senere, med dronning Sonja i baksetet:

KONGEBIL: A-1, en Buick Roadmaster fra 1939. Foto: Øivind Møller Bakken, Det kongelige hoff

Men nå er altså en historisk utskiftning av bilparken på Slottet på gang – av den utslippsfrie sorten.

– Kongehusets mål er å bytte ut alle fossildrevne kjøretøyer med kjøretøyer som er drevet av fornybar energi, så langt dette er både mulig og praktisk gjennomførbart, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

De kongelige mer frempå enn ministerne

Inntil nylig var ingen av de offisielle bilene til kongehuset helelektriske, men nå er flere av dem det. Her er oversikten NTB serverer:

Nylig tok kongefamilien i bruk en elbil med skiltet A-8. Dette er en Mercedes EQS 580 4MATIC med rekkevidde på opptil 668 kilometer. Den har en startpris på over 1,3 millioner kroner i Norge. Det er bilen som er avbildet øverst i denne saken, og som har fått skiltet A-8. Den har elbil.no testet her.

I desember fikk altså kongefamilien en ny BMW i7. Kongefamilien har trolig fått et av de aller første eksemplarene som er kommet til Norge, og har skiltet A-6. Bilen har en startpris på 1,1 millioner kroner i Norge. Og elbil.no kommer altså tilbake med en grundig test av denne modellen til neste uke .

Kongehuset har også fått en ny helelektrisk Mercedes EQV van/flerbruksbil, som ved offisielle oppdrag bruker skiltet A-10. Bilen har en startpris på rundt 800.000 kroner i Norge. Den har vi testet her.

I tillegg eier prinsesse Astrid en helelektrisk bil som har skiltet A-9 når den brukes offisielt, ifølge nyhetsbyrået.

IKKE LIKE KONGEBLÅ SOM KONGEFAMILIENS: Testbilen som elbil.no prøvde nylig, var klassisk limousin-svart. Selve testen finner du på elbil.no snart. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Kronprinsen gikk foran de fleste

Flere av kongefamiliens representasjonsbiler er leaset. Det samme gjelder bilene som staben på Slottet bruker.

– Ved utløp av leasingperioden bytter vi fossilbiler med elektriske/hybride biler så sant det er mulig, uttaler kommunikasjonssjef Varpe til NTB.

Ellers er det en kjent sak at kronprinsparet lenge har kjørt elbil privat, blant annet en Tesla Model S.

KONGELIG THINK: Kronprins Haakon foran sin norskproduserte elbil av typen Think, som han fartet rundt i omtrent tjue år tidligere. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Dessuten vil mange av oss huske at den konstant klimaengasjerte kronprins Haakon futtet rundt i en liten Think tidlig på 2000-tallet.

– Jeg hadde mange ganger rekkeviddeangst i bakkene opp mot Skaugum, i sånn 10–15 kilometer i timen det siste stykket, uttalte kronprinsen i forbindelse med utstillingen i fjor der kongehuset viste frem mange av sine historiske biler.

Vi vil tro at rekkeviddeangsten fra den gang er historie for kronprinsens del, noe nå også fossilbilenes glansdager ved Slottet later til å være.