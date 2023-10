Citroën ë-C3 lander godt under 250.000 kroner i Norge: – Starten på en bølge av billige elbiler fra Europa

BLIR RIMELIG: Elbilmodellen ë-C3, med en startpris på 23.300 euro. Det innebærer altså at den i Norge bør lande greit under 250.000 kroner.

– Denne trenden er gode nyheter for folk flest, særlig nå som det er dyrtid og det haster mer enn noensinne å få fart på overgangen til nullutslippsbiler.

Det sier Rune Nesheim, biljournalist og -tester her i elbil.no, om nyheten om at Citroën til neste år slipper elbilmodellen ë-C3 – med en startpris på 23.300 euro.

Det innebærer altså at den i Norge bør lande godt under 250.000 kroner når den kommer til landet til neste år.

SMÅBIL? Citroën klarer i hvert fall å stappe fire personer inn i ë-C3 …

– Dette utgjør starten på en ny bølge av billige elbiler fra Europa for å møte konkurransen fra Kina, fastslår Nesheim.

Biljournalisten har tidligere i høst oppsummert en rekke andre kommende elbilmodeller som kjennetegnes av at de ligger an til å få lave priser, i hvert fall til elbiler å være:

Kommer til våren

Citroën ë-C3 ble vist for første gang denne uka, og vil etter planen komme til Norge våren 2024.

Ifølge Citroën selv vil den få et utstyrsnivå som vil overraske kjøpere av det som ligger an til å bli en av markedets billigste elbiler.

Med en startpris fra lansering på 23.300 euro, går den inn i et segment der det forventes store salgsvolum fremover.

Nye ë-C3 er fjerde generasjon av Citroëns storselger. Mer enn 5,6 millioner biler har rullet ut på veien siden lanseringen av den aller første generasjonen i 2002.

C3 utgjorde hele 11 prosent av det europeiske B-segmentet i 2022, skriver Citroën-importør Stellantis i en pressemelding om nykommeren.

Vil utfordre 200.000-kronersgrensen

Først ut er en versjon med over 320 kilometer rekkevidde, og altså en pris godt under 250.00 kroner.

Senere vil Citroën også utfordre 200.000-kronersgrensen med en versjon som vil bli et reelt elektrisk alternativ til billige fossile småbiler som dominerer særlig trafikkbildet i Sør-Europa.

– Småbiler i denne klassen har alltid vært en viktig del av Citroëns DNA. Kundenes forventninger til kjøretøy i B-segmentet har endret seg, spesielt med populariteten til SUVer, og ønsket om å kjøre elektrisk i, og rundt våre byer. Det har blitt mer utfordrende for europeiske kjøretøyprodusenter å imøtekomme disse forventningene, sier Citroën-sjef Thierry Koskas i meldingen fra selskapet.

– Nye elektriske ë-C3 er tilpasset for europeiske kjøpere: en frisk, skarp og komfortabel B-segmentbil som er fullt utstyrt, designet for og produsert i Europa, fortsetter han.

Lover komfort

For første gang får også en C3-utgave Citroëns Progressive Hydraulic Cushions, som gir bilen «flyvende teppe»-komforten noen kjenner fra de større Citroën-søsknene ë-C4 og C5X.

– Komfort er helt sentralt for Citroën, og vi er sikre på at mange kjøpere i denne klassen vil ønske å få tilgang til våre høyt verdsatte komfortseter og unike demperoppsett også i denne prisklassen, sier Ole S. Nedenes, merkesjef for Citroën.

Nye ë-C3 har vokst sammenlignet med forgjengeren, den har tre centimeter mer innvendig høyde, og større plass både for passasjerer og førere.

Innvendig finner du en rekke oppbevaringsrom, og bilen har et bagasjerom på 310 liter.

Bagasjeromsbredden på 101,5 centimeter skal gi mulighet til å frakte større objekter – med et baksete som kan deles 60/40 ved behov.

Først ut på ny småbil-plattform

Modellen er først ute på Citroën Smart Car Platform, som er utstyrt med en 44 kWt batteripakke.

Maksimal ladehastighet er 100 kW, noe som gir mulighet til å lade fra 20 til 80 prosent på 26 minutter. Modellen kan hjemmelades på opptil 11 kW.

En motor på 83 kW / 113 hestekrefter skal sørge for at ë-C3 blir en bybil med nok krefter og akselerasjon til å håndtere daglig bruk.

Eierne kan også nyte utnytte e-ROUTES, en ny app som er integrert mot Citroën Connect Plus, og gir mulighet til å planlegge hurtigladestopp når brukerne tar bilen ut på langtur.

Ny løsning for førerinformasjon og infotainment

Helt nytt i ë-C3 er fraværet av et tradisjonelt instrumentpanel.

I stedet introduserer Citroën et nytt head-up-display som viser kjøretøyinformasjon på en blank svart del mellom toppen av dashbordet og bunnen av frontruten.

Denne løsningen sikrer at informasjon ikke vises to ganger, slik det ofte blir når man kombinerer head-up-display et og et instrumentpanel. Dermed sikres det at føreren får tilgang til all viktig informasjon uten å ta øynene fra veien.

I midten av dashbordet finner du en 10,25-tommers skjerm for infotainment som støtter trådløs Android Auto og Apple CarPlay.