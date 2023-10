Parkering for elbil

Test av Volvo XC40 Ultimate Extended Range vs. Twin Ultimate: Duell: Volvo mot Volvo – bakhjulstrekk mot 4WD

LIK, MEN ANNERLEDES: Modellene er tilsynelatende prikk like, men bilen i forgrunnen kan skryte av trekk på alle fire og betydelig mer effekt enn sitt lyseblå søskenbarn i bakgrunnen. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Oppgradert batteripakke, bedre rekkevidde og økt effekt – den kompakte SUV-en XC40 Recharge er som skapt for Norge. Men hva er det beste kjøpet: Med eller uten firehjulstrekk?

Høy bakkeklaring, firehjulstrekk, praktisk og utstyrt med velkjente Volvo- sikkerhetssystemer – og alt dette til en pris som akkurat treffer moms-grensen:

Det er kanskje ikke så rart at Volvo XC40 Recharge har blitt varmt mottatt på det norske markedet?

Til tross for premiumbil-stemplet, har den tidligere svenskeide bilgiganten Volvo klart å opprettholde et mer tilgjengelig og jordnært omdømme som passer godt inn med janteloven.

Men når konkurrentene er hakk i hæl – som for eksempel Volkswagen-gruppen som nylig kunngjorde oppgraderinger av sin MEB-plattform – er det viktig å holde følge i kappløpet.

Etter å ha testet de to variantene av XC40, kan vi oppsummere styrkene og svakhetene ved tohjulstrekkeren versus firehjulstrekkeren slik:

Volvo XC40 Recharge Ultimate Extended Range Pluss Energieffektiv med

god rekkevidde

god rekkevidde Premiumbil uten snobbefaktor

Stort bagasjerom pluss frunk Minus Bakhjulstrekk ikke alltid optimalt om vinteren

Baksetene er for rette i ryggen

Ikke trådløs Apple CarPlay Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate Pluss Råsterk og kjapp motor

1800 kilo tillatt hengervekt

Sikker vinterbil med firehjulstrekk Minus Understellet henger ikke helt med effekten

Designet er prikk likt de svakere modellene

Overivrig fil-assistent



SOFT-ROADER: XC40 Recharge kan kjøpes med enten bak- eller firehjulstrekk. Med 17.5 cm bakkeklaring er XC40 ingen terrengbil som sådan, men den klarer fint de siste meterne til hytta i ulendt terreng.

Kraftigere motor

Dermed har både XC40 og C40 Recharge, som begge ble lansert på markedet i 2020 (og fikk en liten ansiktsløftning i 2022), nå blitt utstyrt med en ny kraftig Volvo-motor på bakakselen, i tillegg til en mer effektiv inverter.

Twin-modellen med firehjulsdrift (AWD) får også en ny og mer effektiv frontmotor.

Dette er gode nyheter for bilentusiastene. Volvo går nå bort fra forhjulsdrift og tilbyr kun XC40 og C40 med bakhjulsdrift eller firehjulsdrift.

Det er nesten ingen praktiske eller visuelle forskjeller mellom bak- eller firehjulsdrifts modellen. Du må faktisk sette deg bak rattet for å ta den endelige avgjørelsen.

Interiør

Lite har forandret seg på innsiden siden vi først testet XC40 i 2020.

Men designet har holdt seg godt nesten fire år senere, takket være litt freshere og dessuten mer bærekraftige materialvalg.

Innen 2025 har Volvo som mål at 25 prosent av materialene i deres nye biler skal være laget av resirkulerte og biobaserte materialer, som en del av deres plan om å bli en klimanøytral bedrift innen 2040.

Dermed er det ikke mulig å velge ekte skinninteriør lenger.

Twin Ultimate-testbilen (firehjulstrekkeren) er oppgradert med lysegrå ullseter, ull dørdeksler, krystall-girkule og panoramatak.

Dette gir interiøret et mykere og mer moderne skandinavisk preg. En stor kontrast til det noe dystrere Ultimate Extended Range-interiøret med helsvart syntetisk delskinnseter og girkule.

Dekslene innfelt i dashboardet og dørkarmene, med konturer som ligner høydeprofiler på et kart, hinter til bilens SUV-egenskaper.

Rent praktisk er det litt skuffende at Apple CarPlay fortsatt krever en kabel. Induksjonsladeren for mobiltelefonen slet dessuten med å lade telefoner som hadde tykke deksler.

Men småplukk som dette veies opp av Googles stemmestyring, som fungerer utmerket på norsk for alt fra navigasjon til å fortelle eventyr.

Og for trebarnsforeldre er det godt å vite at det finnes tre isofix-fester – to bak og ett foran.

Praktisk

Bagasjerommet på 252 liter har gått litt på bekostning av baksetevinkelen, som undertegnedes barn beskrev «som en kirkebenk» med for rett ryggvinkel.

Det er stor lagringsplass under bagasjeromsgulvet, som også kan brettes sammen for å dele plassen og har knagger for å sikre lasten.

Det er inkludert et lastenett hvis du må laste helt opp til taket, bagasjehyllen kan plasseres under gulvet (bare husk å snu den opp-ned først).

Sjekk bagasjeromsløsningene i bildekarusellen under:

Det er forbausende mange likheter mellom bakhjuls- og firehjulsdriftsversjonen av XC40 Recharge Ultimate.

Til og med frunken på 31 liter, som vanligvis forsvinner på biler med firehjulsdrift, er inkludert i begge modellene.

Begge bilene har også samme taklastgrense på 75 kilo. Den eneste forskjellen er tillatt hengervekt, som øker fra 1500 til 1800 kilo for firehjulsdriftsversjonen.

Kort sagt, det er nesten ingen praktiske eller visuelle forskjeller mellom bak- eller firehjulsdriftsmodellen. Du må faktisk sette deg bak rattet for å ta den endelige avgjørelsen.

DISKRÉ: Twin motor utgaven av XC40 Recharge er en skikkelig kraftpakke med 408 hestekrefter og 660 newtonmeter dreiemoment. Men forskjellene er godt gjemt under skallet, på utsiden er den prikk lik alle andre XC40-er.

Kjøreegenskaper

Recharge Ultimate Extended Range med kun bakhjulsdrift har samme batteripakke på 73 kWt brutto / 82 kWt netto som Twin Ultimate.

Forskjellene mellom modellene blir først tydelige når man trykker på wattpedalen.

Volvo har gjort noe veldig u-Volvo-aktiv ved å gjøre Twin Ultimate (4×4) til en skikkelig spreking med 308 kW / 408 hk og 660 Nm dreiemoment, som gir en imponerende akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 4,8 sekunder.

Bakhjulstrekkeren henger etter med en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 7,3 sekunder, samt 192 kW / 258 hk og 420 Nm dreiemoment.

Fortsatt respektable tall, men firehjulstrekkeren befinner seg i en annen liga. Og det merkes på veien.

Forskjellene mellom modellene blir først tydelige når man trykker på wattpedalen.

Responsen er enormt forskjellig, både fra stillestående og i fart. Forbikjøringer på landeveien er betydelig mer stressfritt, og bilen når marsjfart lenge før enden av motorveiens påkjøringsrampe.

Bakhjulstrekkeren er absolutt ikke en sinke i trafikken. Den gir bare en mer avslappet kjøreopplevelse. Man føler mindre behov for å «gønne på», og man følger trafikkflyten i stedet for å utfordre den.

Det som skuffer litt med Twin Ultimate, er understellet. Det er litt for mykt satt opp i forhold til kreftene, og man får følelsen av at bilen ikke helt klarer å følge med under press.

Slik sett kler mindre effekt i bakhjulstrekkeren XC40 Recharge mye bedre.

Forbruk

Med den nye batteripakken har XC40 Extended Range-varianten fått en estimert rekkevidde på 565 kilometer, mens Twin motor-utgaven med litt høyere forbruk ligger på 531 kilometer.

Men våre forbruksmålinger viste det motsatte.

Etter testrundene fikk vi et gjennomsnittsforbruk på 1,81 kWt/mil for bakhjulstrekkeren, sammenlignet med 1,69 kWt/mil for firehjulstrekkeren.

OVERRASKENDE FORBRUKSTALL: Til tross for at XC40 Recharge med bakhjulstrekk veier mindre og var på 19 mot 20 tommers hjul, målte vi høyere forbruk enn med firehjulstrekkeren. Kan det være temperatur som er forklaringen?

For det første betyr dette at Twin Ultimate-utgaven overgår WLTP-tallene, som er oppgitt til 1,76-1,94 kWt per mil – noe som er imponerende.

Men før vi oversvømmer mediene med overskrifter som hevder at firehjulstrekk-elbiler er mer strømgjerrige enn bakhjulstrekk-elbiler, må det understrekes at det var en gjennomsnittlig temperaturforskjell på 10 grader mellom testrundene.

Dette er en avgjørende faktor og kan være forklaringen. Vi håper å kunne gjennomføre en ny testrunde for å få et mer nyansert forbruksbilde på et senere tidspunkt.

Lading

På de nye XC40- og C40-modellene, som også er utstyrt med den største batteripakken, øker Volvo kapasiteten til 200 kW. Igjen stemte tallene overhodet ikke med det som produsenten hadde oppgitt.

Vi målte en maksimal effekt på 120 kW ved 50 prosent ladetilstand – langt unna de 200 kW som Volvo hadde lovet.

Igjen – finnes det en logisk forklaring?

Vi hadde ikke muligheten til å forvarme batteriet før lading, noe man kan gjøre i Volvo XC40 ved å legge ladestasjonen til i navigasjonssystemet på forhånd.

Samtidig hadde bilen stått ute i kulden gjennom natten og hadde kun kjørt en kort strekning til ladestasjonen.

Med andre ord – batteriet var iskaldt da ladeøkten startet. En amatørtabbe fra vår side …

Samtidig understreker dette viktighet med å lade med varm batteri dersom det er mulig.

Sammenlignet med Polestar 2 med samme batteripakke, ser du at ladekurvene møtes og er tilnærmet lik fra om lag 50 prosent:

Konklusjon

Vi sitter fortsatt på gjerdet når det gjelder valget mellom bakhjuls- eller firehjulstrekk. Kan det være prisen som avgjør?

En differanse på 47.000 kroner skiller startprisene mellom modellene. De ekstra hestekreftene er selvfølgelig attraktive, men når kjøreegenskapene ikke følger med på lasset, blir vi mindre fristet.

Valget blir mer et spørsmål om behov. Hvis du trenger ekstra fremkommelighet på vinterveiene, er firehjulstrekk uvurderlig.

TREKKPLASTER: Med kun bakhjulstrekk kan man trekke inntil 1500 kilo på kroken. Men med firehjulstrekk øker tillatt tilhengervekt til 1800 kilo. Et plaster på såret for de 47.000 ekstra kronene man må ut med for twin motor.

På den annen side, hvis du ofte trekker tungt – for eksempel en campingvogn – vil litt ekstra dreiemoment og mulighet for opptil 1800 kilo på kroken være svært velkomment.

Og når den dagen kommer da du skal selge bilen videre, vil en firehjulstrekker sannsynligvis være langt mer attraktiv på bruktmarkedet enn en bil med bakhjulsdrift