Test av BMW i4 eDrive 40: Den mangler bare én ting

LIKE TØFF: Denne selges det lite av i Norge foreløpig. Den mangler firehjulsdrift, men har til gjengjeld lang rekkevidde.

Denne bilen har stort sett alt du leter etter i en klassisk BMW, men foreløpig er det få som kjøper den.

BMW i4 har vært en knallsuksess for BMW. De startet med toppversjonen xDrive M50 og har solgt det de klarer å levere av bilen.

Her får du ytelser selv en M4 får svette toppakninger av, til en pris som må sies å være latterlig lav i BMW-sammenheng. Ikke rart det lukter svidd av ordrebøkene.

Men for de som ikke må ha en akselerasjon på 3,9 sekunder, kan dagens testbil være vel så interessant.

Du går riktignok glipp av 544 hestekrefter og 795 Nm (!), men historisk har tunga løpt i vann av 340 hester og en sprint til 100 på 5,7 sekunder også.

Det største offeret er at du går glipp av firehjulsdriften. Og du sparer samtidig 90.000 på grunnprisen.

KOMBI: Fortsatt «fossil-look» med kjempelangt panser og intim coupe, blandet med siste mote hos elbilene, en strømlinjeformet coupéavslutning av taket.

Nok standardutstyr

For en gangs skyld er ikke testbilen pepret til det ugjenkjennelige av ekstrautstyr.

Joda, den har M-Sport-optikk som får den til å se identisk ut som M50, men den har bare standard 18-tommers felger, fravær av panoramatak og helmanuelle stoler.

SITTER GODT: Stolene i alcantara og kunstskinn med rikelig med blå sømmer er standard. Som vanlig hos BMW er det mange justeringsmuligheter, selv på de manuelt justerbare stolene.

De er til gjengjeld justerbare i alle retninger, til og med med egen jekk for tilt i fremkant og variable sidestøtter i ryggen. Ikke noe nytt for BMW-eiere dette, for så vidt.

Interiøret er også det samme, inkludert deres nye kurvede skjerm, som styres av berøring, hjul på midtkonsollen eller gestikulering.

DETALJER: BMW Motorsport har brukt disse fargene i årevis. Du finner dem i M-Sport-logoen og her i setene.

Den har også head up-display, og akkurat det ekstrautstyret er det verdt å koste på seg.

Da får du nemlig scrolling av radiokanalene rett på frontruta også. Selv billigste utstyrsnivå gir deg premiumfølelsen og komforten man forventer i BMW.

Vi mangler selvkjøringsfunksjonen, men det er egentlig et minimalt savn. Bakhjulstrekkeren er nemlig morsom å kjøre.

Mangelen av drift og litt vekt foran, gir noe mer av den autentiske BMW-følelsen, både når veien er snorrett og når den begynner å krølle på seg.

Denne bilen er rett og slett morsom bak rattet. Det eneste man savner innimellom, er det ekstra lille trykket i setet når du bestemmer deg for høyt wattforbruk. Den jevne effektleveransen fra en elmotor gjør som kjent selve akselerasjonen litt mindre dramatisk og spennende.

HØY LUKSUSFØLELSE: Gammelt interiør får selskap av svær flatskjerm. Det gir et nødvendig løft og føles som luksus.

Vi vet allerede at den firehjulsdrevne M50 er hysterisk morsom på vinterføre, men vi tror ikke mange vil ha problemer med denne bilen om vinteren heller. Riktignok har BMW-bakhjulstrekkere hatt en tendens til å sette seg fast på flatmark, men her har man motoren bak og et langt smartere og mer effektivt ESP-system som vil gi deg bedre grep.

Og i det øyeblikket du ønsker mindre av det, kan du enkelt koble det ut.

Sjekk våre erfaringer med 2WD vs. 4WD i videoen under.

Romslig og trang

Dette er en perfekt bil for to. Man sitter fantastisk på første rad og man har en stor kombiluke som gir enkel tilgang til bagasjerommet på 470 liter.

Men baksetepassasjerene har man glemt. De som skal sitte der må være ute av barnestolen og ikke være fullvoksne heller. Dette er rett og slett noe av det trangeste vi har vært borti i sitt segment.

TRANGT: Bilen er lang, men er likevel trang i baksetet. Man har bedre plass i Polestar 2 og Tesla Model 3.

LETT TILGJENGELIG: 40/20/40-deling av bakseteryggen, stor åpning, men litt høy lasteterskel. 470 liter er romslig for denne bilklassen.

KNAGG: Bæreposeholder og helmotorisert hengerkrok som kan trekke 1.600 kilo.

Gjerrig

Det var neppe uten grunn at BMW valgte kombikarosseriet fra 4-serien fremfor ordinær 3-serie sedan. Aerodynamikken er bedre og med batteriet på 80,7 kWt netto og 83,9 brutto, har man en oppgitt rekkevidde mellom 493 og 590 kilometer, avhengig av utstyr.

Strømforbruket er oppgitt til mellom 1,61 og 1,91 kWt på mila. Det er ikke spesielt bra for den to tonn tunge bilen, og mye av differansen går på valg av felger, dekk og styling.

Vi har heldigvis klart langt snillere forbruk gjennom vår testrute.

Faktisk imponerer den. Vi ender på småpene 1,39 kWt på mila og det beste er at vi klarte nesten det samme i konstant 100 km/t også, 1,4 blank.

Det gir 58 mil rekkevidde.

Vi har ikke mulighet til å teste ladehastigheten på lynlader over 200 kW under testperioden, men testen på 150 kW-lader viser at det ikke er lenge man har potensialet til å lade fullt. Det er bare helt i begynnelsen av ladeøkten vi ligger der.

Faktisk ligger den ganske tett på oppgraderte Skoda Enyaq på vår ladeøkt. Den oppgir 135 kW som maks ladehastighet.

Verdt prisen?

Prisen starter på 513.000 kroner. M Sport koster 542.500.

Da får du med de stilige felgene også. Personlig synes jeg standard alcantara er vel så fint som skinn, men legger du til lakk, innovasjonspakke og tilhengerfeste (bilen har lov til å trekke brukbare 1.600 kilo), havner du farlig nær 600.000 kroner.

TO BAKHJULSTREKKERE: iX3 er BMWs nest mest solgte bil så langt i år, til tross for bare drift på bakhjulene. Riktignok bare med fire flere solgte eksemplarer enn BMW i4 M50 så langt, så den er trolig frakjørt allerede når du leser denne saken.

Den vil nok sammenlignes med den noe svakere Mercedes-EQ ECE 350, som dessverre ikke har fått norske priser ennå, men må finne seg i å bli sammenlignet med Polestar 2 og Tesla Model 3, begge med Dual Motor og firehjulsdrift.

Begge er betraktelig raskere og trekker på fire, men etter oppjustering av prisen, er det ikke så mye som skiller på pris lenger.

De få som vurderer i40, synes nok den er verdt de ekstra pengene, men majoriteten vil trolig sikkert velge den langt kvikkere M50 fortsatt.

