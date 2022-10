Nok en kinesisk elbilprodusent vil prioritere Norge: Denne bilen har du neppe hørt om

KOMMER TIL NORGE: Den kinesiske bilmodellen HiPhi X høres kanskje mest av alt ut som en høyttaler, men bilen kan sannsynligvis prøvekjøres i Norge allerede til neste år.

Bilprodusenten Human Horizons vil etablere seg i Europa med sin første bilmodell, og Norge står høyt på lista. Si «Hi, hi» til HiPhi!

– Dette er veldig spennende, sier Kjell-Arne Wold til BilNytt.no, som publiserte nyheten først.

Wold har solid elbilbakgrunn fra både Tesla- og Audi, og skal lede Europa-satsingen for selskapet bak HiPhi-bilmerket, Human Horizons.

Premium-alvor

Wold mener bilene som produkt kan selge seg selv, og understreker at bilmerket mener alvor når de snakker om premiumbiler:

– Jeg kan si, med bakgrunn fra Audi, at bilene til HiPhi ikke står tilbake for tysk premium hva angår teknologi og kvalitetsfølelse – «touch and feel». Som produkt selger disse bilene seg selv, sier Wold til BilNytt.

Når det gjelder pris forteller han at bilene vil plasseres i klasse med lignende elektriske premium-modeller. I luksusmarkedet vil produsenten skille seg ut, tror Wold.

SKJERM-BONANZA: Det kan fort bli mye å se på både innvendig og utvendig i HiPhi X.

Tilpasser seg markedet

En del av strategien til HiPhi er å introdusere de ulike markedene for den modellen som passer best inn. Hvilken distribusjonsmodell de vil gå for, har ikke Wold noe konkret svar på.

– Men jeg heller mot at det blir en kombinasjon som tilpasses marked for marked, sier Wold til bilbransjenettstedet.

Videre peker han på at det er vanskelig å posisjonere seg som luksusmerke uten å kunne møte kunden fysisk.

Ikke skremt av statsbudsjettet

Når bilmodellen vil lanseres her hjemme kan ikke Wold svare på, men han forteller at den sannsynligvis kan prøvekjøres i Norge i løpet av neste år.

Hovedprioriteringen nå er å utvikle en strategi for Europa: Å identifisere kunder og kartlegge hvor de skal posisjonere seg.

Det er de allerede godt i gang med, og Wold understreker at de vil ansette folk også i Norge.

På spørsmål om det foreligger noe usikkerhet knyttet til uforutsigbarheten til elbilpolitikken i statsbudsjettet, svarer Wold at selskapet fremdeles vil prioritere Norge.