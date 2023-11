Parkering for elbil

Sjekk oversikten over modellene med lang rekkevidde: Disse 20 elbilene går over 600 km

VI OVER 60: Nei, dette er ikke en liste over spreke førtidspensjonister, men en oversikt over hvor mange elbiler som tangerer 600 kilometer mellom ladingene.

Stadig flere biler kjører mer enn 60 mil mellom ladingene. Flere av dem er ikke så dyre heller.

Begrepet rekkeviddeangst kan snart begraves.

Rekkevidden øker drastisk, ikke bare fra modell til modell, men også under oppdateringer og facelifter av eksisterende modeller.

Det har vi nylig sett for tre av bilene i lista nedenfor: Polestar 2, Tesla Model 3 og Tesla Model S.

Alle tallene i denne oversikten er hentet fra Opplysningsrådet fra veitrafikken.

Dette er altså ikke en kåring, men kun en sammenligning basert på rekkeviddetallene vi har hentet derfra. Tabellen ser du nederst i saken.

Lønner seg

Den elektriske drivlinja opplever voldsom utvikling, og det er kanskje mest fordi det lønner seg for bilprodusentene.

De beste batteriene krever færre dyre råvarer og har høyere energitetthet. Og de beste motorene og styresystemene bruker mindre energi, som igjen kan gi bedre rekkevidde og dermed en bil som er enklere å selge.

20 biler over 600

I dag kan du faktisk kjøpe 20 biler i Norge som har en WLTP-rekkevidde over 60 mil.

Best i klassen er Lucid Air, som kan rulle hele 861 kilometer under perfekte forhold. Det er også den desidert dyreste bilen på lista.

DYREST: Lucid Air er en ultraluksuriøs elbil som går langt. Prisen er deretter.

En av Mercedes-modellene på lista stopper ti mil før, men koster til gjengjeld bare halvparten, selv om den fortsatt er dyr, med en pris på drøyt 1,1 million kroner.

Flere modeller mange vil ha råd til

Men lang rekkevidde betyr ikke alltid at bilene er svindyre.

For bilen som går tredje lengst er nykommeren Fisker Ocean Extreme, med hele 701 kilometer. Den koster deg 599.000 kroner.

Ford Mustang, Hyundai Ioniq 6, Polestar 2, Tesla Model 3 og den svære Volkswagen ID.7, må absolutt sies å være folkebiler også, med priser som spenner seg fra 460.000-540.000 kroner.

Flest kilometer for penga

Tesla Model 3 Long Range AWD imponerer med lavest forbruk av samtlige.

Det er godt gjort, siden den samtidig også har drift på alle fire.

Men det er flere på lista som utmerker seg på lavt forbruk. For hakk i hæl ligger Hyundai Ioniq 6, Volkswagen ID.7 og Lucid Air Dream Range. Men alle disse driver bare på bakhjulene.

Flest kilometer for penga på denne lista stikker nylig oppdaterte Polestar 2 av med.

Den kom nylig med nytt batteri, og i forbindelse med at både tohjulstrekkerne og firehjulstrekkeren fikk nye motorer, valgte man at bakhjulstrekkeren fikk drift bak i stedet for på forhjulene.

Her er lista

Merk at i menyen øverst i tabellen nedenfor kan du selv sortere lista etter pris, pris per km, WLTP-rekkevidde og -forbruk – noe som kan gi bedre oversikt når du vil sammenligne ut fra de ulike parameterne.