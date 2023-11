Parkering for elbil

Her får du mest rekkevidde for pengene: Disse 20 elbilene går lengst – per krone

HER ER NOEN AV MODELLENE: Du finner både premium og firehulsdrift i listen nederst i denne saken, som vi har laget ved å sette prisen på bilene opp mot oppgitt WLTP-rekkevidde.

Er du opptatt av pris og lang rekkevidde? Her får du svaret på hvilke elbiler som gir deg flest kilometer per krone du investerer i bilen.

Det vi har gjort for å kunne lage denne topp 20-lista over elbilene på markedet nå med mest rekkevidde per krone, er rett og slett dette:

Vi har funnet de offisielle rekkevidde-tallene (WLTP-tallene) for de ulike modellene på markedet – og delt rekkevidden på oppgitt nypris.

Alle tallene har vi hentet denne uka fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), og det ser ut til at de har fått med seg kampanjepriser.

Altså sier denne lista ingen verdens ting om hvor gode disse bilmodellene er, men vi synes likevel det er en litt artig liste – du får ta den for det den er verdt og lese den med de brillene du mener er fornuftig, alle andre forhold tatt i betraktning.

Jac-pot?

Rekkevidden har blitt langt bedre de siste årene. Selv nokså rimelige biler går forholdsvis langt.

Bilen som topper lista over mest rekkevidde per krone du betaler, er faktisk Jac E-JS4.

Den fikk en kraftig prisredusering for kort tid siden, og skal kunne kjøre opptil 433 kilometer mellom ladingene.

Men om vi vil anbefale deg å kjøpe denne bilen, er altså en helt annen sak. Vurderer du det, bør du først lese vår test av den i lenka under.

Bilen med lengst rekkevidde på topp 20-lista, er Nio ET5 Touring. Den går opptil 580 kilometer, ifølge OFV, som vi altså har hentet dataene fra.

Den rimeligste bilen er veteranen i gamet, Nissan Leaf, med det minste batteriet. Men det er også bilen du kommer kortest med, bare 270 kilometer.

MG herjer på lista

MG stjeler hele fem plasser på lista med MG4 og MG ZS EV i forskjellige utstyrsvarianter.

Nissan tar fire plasser med alle Leaf-variantene og den bakhjulsdrevne Ariya med største batteripakke.

Hyundai har også fire biler på lista.

Premium-merkene er representert av Volvo og Nio, men Nio er den eneste som kan tilby firehjulsdrift.

Et element som må nevnes i den sammenheng, er at Nio opererer med månedsleie på 2000 kroner, og om du ikke lader for hele beløpet på ladestasjonene, blir regnestykket fort annerledes.

Se topp 20-lista i tabellen nedenfor.