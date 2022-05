Destinasjonslading: Disse hotellkjedene satser på lading

LADEMULIGHET DER DU OVERNATTER: Mange hoteller og overnattingstjenester i Norge har fremdeles ikke ladetilbud til gjestene sine. Hotellsjef Martine Fosse ved Knutholmen har hatt det i en årrekke allerede. Foto: Markus Nilsen Rotevatn/elbil.no

Noen hotellkjeder forteller at de vil satse på å gi gjestene ladetilbud fremover, andre svarer ikke.

Sommerferien nærmer seg, og mange skal ut på ferie i elbilen sin.

Da er det praktisk for mange å kunne lade bilen når den likevel ikke er i bruk, for eksempel når man besøker en turistattraksjon eller der man skal overnatte.

Denne typen ladetilbud omtales gjerne som destinasjonslading. Vi snakker altså ikke om hurtiglading eller lynlading, men normallading ved hjelp av type 2-kabelen når bilen likevel skal stå i ro i noen timer.

Men hvordan står det egentlig til med destinasjonsladetilbudet ved norske hoteller, og hvor mye vil de satse på dette fremover?

OVERNATTE PÅ PREIKESTOLEN BASECAMP? Der har de per i dag 20 ladeplasser, men snart utvider de antakelig med ytterligere 80 ladepunkt.

Hva gjør hotellkjedene?

Å finne ut hvilke overnattingssteder som har lademuligheter, er ikke alltid like greit.

Noen dukker opp i ulike apper og ladekart, som for eksempel i ElbilAppen, levert av Norsk elbilforening.

Men i mange tilfeller må man søke på nettet eller kontakte de aktuelle overnattingstedene og høre om de har et slikt tilbud, og om man eventuelt kan reservere en ladeplass for natten.

Samtidig vet vi at mange hoteller og turistattraksjoner ikke har tatt innover seg hvor viktig det er å tilby gjestene sine destinasjonslading, og ikke minst hvor viktig det vil bli de nærmeste årene.

Derfor har vi kontaktet de store norske hotellkjededene for å finne ut hva de gjør på denne fronten.

Scandic: Rundt halvparten tilbyr lading

– Det å styrke infrastrukturen for elbillading er et betydelig satsingsområde, og er noe vi jobber aktivt sammen med huseierne for å utbedre, sier distriktsdirektør i Scandic Norge, Håvard Solum.

Scandic har for tiden 83 hoteller i Norge.

– Hvor mange av hotellene deres tilbyr lading i dag?

– Det er rundt 40 av de norske hotellene våre som tilbyr lading til gjestene, og blant disse varierer antall ladepunkter fra et par til et tosifret antall.

– Har dere noen reservasjonsordning?

– Dette er i all hovedsak noe man må ordne ved ankomst på hotellene. Ladeplassene er noe vi tilbyr i samarbeid med huseier eller parkeringsselskaper.

FÅR MANGE FORESPØRSLER OM LADING: Distriktsdirektør i Scandic Norge, Håvard Solum.

– Hvor viktig er å ha et ladetilbud for dere per i dag, og hvor viktig vil det bli fremover, tenker du?

– Vi er genuint opptatt av å redusere miljøavtrykket vårt, og ikke minst legge til rette for at våre gjester kan velge miljøvennlige løsninger når de kommer til våre hoteller. Det å legge til rette for en grønn bilpark, er et viktig satsingsområde for oss nå, og vil også være det i tiden fremover.

– Hva kan du si om etterspørselen fra gjestene etter elbillading de siste årene?

– Det er merkbart at dette er noe som er viktig for stadig flere, og vi er vant til at ansatte på hotellene får spørsmål om lademulighetene ved hotellet eller i nærområdet. De siste årene, og særlig under pandemien, har tilstrømmingen av norske bilturister vært stor, og da har naturlig nok forespørslene vært enda flere, sier Solum, og avslutter:

– Vi setter pris på at folk velger miljøvennlige fremkomstmidler når de besøker oss.

De historiske var historisk tidlig ute

De Historiske er en medlemskapsbasert samling av 69 verneverdige hoteller, og var blant de første «hotellkjedene» i Norge som så betydningen av å kunne tilby lademuligheter til gjestene sine.

Våren 2016 ble alle de historiske hotellene oppfordret til å installere ladebokser på parkeringsplassene sine.

Hvor mange av hotellene som i dag tilbyr lading, har vi ikke fått et klart svar på, men ifølge markedssjef Alette Hjelmeland ved Fleischers Hotel i Voss, dreier det seg om «de fleste».

HAR TILBUDT LADING I FLERE ÅR: Alette Hjelmeland, markedssjef ved Fleischers Hotel i Voss.

– Laderne er i flittig bruk hele året, og vi vet at mange av gjestene våre velger oss blant annet fordi vi har ladere, sier Hjelmeland.

Ved sitt hotell har hun fem ladebokser, men hun forteller at de snart vil få satt opp flere.

– Vi er opptatt av bærekraft, så derfor blir vi ekstra glade når gjestene våre ankommer i elbil.

Et annet av hotellene i De historiske-sammenslutningen, er Knutholmen i fiskeværet Kalvåg i Møre og Romsdal.

– Vi bygde ut før det var noen hurtigladere i denne delen av fylket, og folk lurte jo i begynnelsen på hvorfor vi satte opp ladebokser for elbil. Men så merket vi med en gang at etterspørselen ble veldig stor, sier hotellsjef Fosse.

Så langt har de satt opp åtte ladepunkter spredt ved de ulike sjøbuene som til sammen utgjør hotellet.

TIDLIG UTE: Hotellsjef Martine Fosse ved Knutholmen.

– Elbilladere er noe av det første mange av gjestene spør om før de booker rom, egentlig. Derfor bygde vi ut de første ladepunktene for fire år siden, og siden har vi bygd ut litt og litt, sier Fosse.

Nordic Choice: Har signert avtale

Stordalens hotellkjede Nordic Choice har over 200 hoteller i Norden, der nesten halvparten er i Norge.

Også der er det ting i gjære på ladefronten.

– Vi har signert en rammeavtale med en leverandør for å levere ladepunkt, men vi har også individuelle avtaler, sier kommunikasjonsrådgiver Trude H. Laberg i Nordic Choice Hotels.

Hva så med reservasjonsordning, har de også det under utvikling?

– Noen av hotellene våre har dette allerede. Og vi jobber med en løsning sammen med våre samarbeidspartnere, slik at vi kan få reservasjonsordning inn i den digitale gjestereisen. Når du booker via Nordic Choice Hotels’ egne nettsider, eller via appen, skal tilleggstjenester som lading også være en mulighet i fremtiden, forteller Laberg.

– Vi er i oppstartsfasen på et pilotprosjekt for å inkludere lademuligheter i våre systemer. Per dags dato tilbyr vi disse tjenestene via våre bookingbekreftelser som Add on eller andre tjenester man ønsker for oppholdet, legger hun til.

– Har dere noen felles retningslinjer om betaling?

– Per i dag skjer betalingen via aktøren som tilbyr lading ved det aktuelle hotellet/ladepunktet. Som nevnt er vi i gang med et pilotprosjekt hvor også betalingsløsning for lading av bil skal bli en del av den digitale gjestereisen.

– Hva kan du si om etterspørselen fra gjesten rundt elbillading de siste årene?

– I takt med at elbil tar markedsandeler i Norge, øker også etterspørselen etter lademuligheter på hotellene våre, og vi gjør så godt vi kan for å fasilitere.

NY AVTALE: Destinasjonsladere fra Kople på Strand Hotell Fevik, et av hotellene i hotellkjeden Classic Norway Hotels. Foto: Tine Holm-Hansen

Classic Hotels i gang, Best Western positive

Hotellkjeden Classic Norway Hotels har nylig inngått en avtale ladeselskapet Kople om opprettelse og drift av ladetilbud ved deres 22 hoteller og rorbuer.

– For stadig flere er mulighet til lading en viktig del av denne opplevelsen. Vi i Classic Norway Hotels ønsker naturligvis å legge til rette for dette, sier driftsdirektør og ansvarlig for bærekraftsatsingen i Classic Norway Hotels, Elisabeth Husøy.

Best Western Hotels er en kjede av privateide hoteller som per i dag har 16 hoteller i Norge.

– Det er de respektive hotellene som tar beslutninger om denne typen satsing, men det vi konstaterer, er at etterspørselen etter ladestolper øker kraftig, og mange av våre hoteller planlegger å tilby dette i fremtiden, sier Johan Michelson i BWH-gruppen.

– Vi har ingen oversikt over antallet hoteller som har ladestolper per i dag, men vi planlegger å vise gjestene våre dette på hjemmesidene våre fremover. Vi har heller ingen bookingmulighet for dette nå, men også dette kan bli aktuelt i fremtiden, fortsetter han.

Thon Hotels og Radisson Blu: Ikke noe svar

Vi har gjort gjentatte forsøk på å få noen i Thon Hotels – som har over 75 hoteller i Norge – til å fortelle hva de eventuelt gjør med ladetilbudet ved sine hoteller. Så langt har vi ikke lyktes med å få svar fra noen der.

Det samme gjelder Radisson Blu-hotellene.

Vi vil oppdatere denne artikkelen dersom vi får svar.