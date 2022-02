General Motors med ny elbilreklame på årets Super Bowl-sirkus: Dr. Evil blir Dr. EV-il

LITT AV EN GJENG: General Motors varter opp med gjensyn av gamle moroklumper under søndagens Super Bowl-show. Målet later til å være å holde på folks bevissthet rundt GMs elektriske satsing frem til elbilene derfra kommer for fullt.

I fjor var det elbillandet Norge som var «skurken». I år er skurken over alle skurker helten. Eller noe sånt. Målet er uansett å skape blest om GMs milliardsatsing på elbiler.

Elbilreklamer er i vinden for tiden, ikke minst i USA. Og ekstra tydelig blir det nå før nattens Super Bowl-show.

Vi skrev nylig om at Arnold Schwarzenegger og Salma Hayek er aktuelle med en storslått reklamefilm for BMWs straks USA-aktuelle elbilmodell iX, mens Polestar viser seg frem på samme arena med et tilsvarende minimalistisk reklamestunt som sparker amerikanerne – eller i det minste de fleste andre Super Bowl-reklamer – lett på skinnleggen:

Fra Will Ferrell til Dr. Evil

Omtrent på denne tiden i fjor yppet skuespiller og komiker Will Ferrell med Norge under reklamen som ble spesiallaget til Super Bowl, den store tittelkampen for amerikansk fotball, som nærmest er som en nasjonaldag å regne i USA.

Kampen og showet ses årlig av over 100 millioner mennesker.

I fjorårets reklame «hatet» som kjent Ferrell Norge, og lovet oss en på tygga på grunn av vårt skyhøye elbilsalg, som Ferrell altså var så misunnelig på.

Den ekstremt populære reklamen hadde egentlig som mål å formidle at General Motors satser for fullt på elbiler.

Selv om vi så langt ikke har sett all verden til GMs satsing i form av mange nye elbiler på markedet, har vi året som har gått siden Ferrell truet med å gi Norge en på tygga, i det minste fått nok en tøysete reklamefilm fra den amerikanske bilkjempen.

Og hvem fronter den, om ikke selveste Dr. Evil, kjent fra Austin Powers-filmene?

Bare at her, siden dette dypest sett er ment å dreie seg om elbiler, heter han Dr. EV-il. EV er som kjent den engelske forkortelsen for electric vehicle, altså elbil.

Vil redde kloden, så overta den

Hva slags tant og fjas er det så Dr. EV-il varter opp med til årets Super Bowl?

Ikke så rent lite. Og 20 år etter forrige Austin Powers-film er det altså i elektrifiseringens tjeneste at den skallede Austin Powers-nemesisen Dr. Evil dukker opp.

Den 90 sekunder lange reklamefilmen følger opp fjorårets «EVerybody in»-slagord, som tilsvarer vårt hjemlige «alle skal med»-budskap, men her er det altså det amerikanske elbiltoget som alle inviteres med på.

EVIL EMPIRE: Og nå er det altså Dr. EV-il som styrer General Motors.

I filmen befinner vi oss i toppen av General Motors-hovedkvarteret, der det raskt etableres overfor GM-sjefen (som interessant nok altså er Dr. Evil) at klimaendringer er den største trusselen verden står ovenfor.

Men det er jo en status som Dr. Evil ønsker å ha, han vil ikke la seg avspise som verdens nest største trussel.

«I refuse to be number two, Number Two», forklarer han det falmede ungpikeidolet Rob Lowe, som gestalter den øyelappsbekledde Number Two.

At GM satser elektrisk for å bidra til å redde verden, kan den skallede superskurken imidlertid leve med så lenge han kan sikre seg verdensherredømme når kloden først er reddet.

Dermed utbasunerer Dr. EV-il at «We’re going all electric» mens løftet om 30 elbilmodeller innen 2025 suser over skjermen.

Og sånn går nu dagan, mens Super Bowl-publikummet muligens ler på seg brokk over at Mini-Me dukker opp på tampen, forhåpentlig uten å tenke altfor mye på hva moralen i historien egentlig er ment å være.

Ultium-satsing

Når GMs biler vises i bakgrunnen under filmsnutten, kan vi med bitte liten skrift lese følgende:

«Simulated or preproduction products shown throughout and subject to change. Certain products not currently available or subject to limited availability. See website for details».

Slik minnes vi så diskret som mulig om at det er ikke rare utvalget GM har å tilby på elbilfronten foreløpig.

Men GM vil åpenbart varme opp kundemassen mentalt til elbilskiftet som er på gang, og bygge opp forventningene frem til de virkelig kan rulle ut artilleriet.

I reklamefilmen trekker General Motors også frem Ultium-teknologien de satser på i batteriene sine, som GM selv mener er uovertruffen.

Ultium-batteriene er nemlig hjertet i GMs elektriske satsing. Teknologien er nokså unik fordi cellene kan stables vertikalt eller horisontalt inne i batteripakken. Dette gjør det mulig for ingeniørene å optimalisere og tilpasse den til mange forskjellige typer biler.

Ultium-batteriene varierer fra 50 til hele 200 kWt, noe som skal kunne gi en rekkevidde på 644 kilometer.

Investerer 60 milliarder kroner i elektrifisering

I året som har gått siden forrige Super Bowl-stunt, har General Motors konkretisert en del rundt hva de driver med der over dammen:

Totalt er det snakk om en investering på 6,6 milliarder dollar, som vil si rundt 60 milliarder kroner knyttet til det elektriske skiftet.

Målet er å bli den ledende leverandøren av elektriske kjøretøy i USA innen 2025.

I så fall har selskapet en formidabel jobb foran seg. Tesla leverte ut 936.172 elbiler globalt i 2021, et hav foran GMs snaut 25.000, ifølge denne saken fra CNBC.

Ifølge GM vil denne siste utvidelsen, i kombinasjon med eksisterende ressurser, gi selskapet kapasitet til å produsere over en million elektriske kjøretøy i året ved utgangen av 2025.