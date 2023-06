Ennå ikke helt bestemt ferien? Dra på tur med elbilen, vel

Rådet kommer fra NHO Reiseliv og oss i Elbilforeningen. – Det er en fantastisk og ikke minst miljøvennlig måte å reise rundt på, sier direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

64 prosent av de som hurtiglader har opplevd kø på mer enn 10 minutter, ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten 2023.

Likevel gir god hurtigladedekning, og flere turistdestinasjoner som tilbyr lading, grunn til optimisme med tanke på ladekø.

– For å unngå ladekø er det lurt å sjekke om det er lademulighet der man skal overnatte, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk ebilforening.

Trenden med Norges-ferie fortsetter

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, viser at trenden etter pandemien fortsetter med et økende antall nordmenn som velger sommerferie i Norge.

Mange av disse velger miljøvennlig transport, og reiser til destinasjonen eller rundt i Norge med elbil.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, drar selv ofte på elbilferie i Norge. Hun oppfordrer flere til å oppleve vårt langstrakte land på denne måten.

– Mange hoteller, campingplasser, restauranter og opplevelsesbedrifter benyttet pandemien til å satse enda mer på bærekraft, og mange lyktes med å tenke nytt og kreativt slik at de ble et enda mer attraktivt valg for nordmenn på ferie i Norge. Ett av tiltakene de har iverksatt er å sørge for at de har et godt ladetilbud, fortsetter Krohn Devold.

BÆREKRAFTIG REISELIV: – Mange hoteller og campingplasser rundt omkring i Norge har tilrettelagt for elbilladere for gjestene sine, forteller administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Planlegg for destinasjonslading

Men selv om det er bygget rekordmange hurtigladere den siste tiden, og vi nå har en dekningsgrad på 101 elbiler per hurtiglader, vil det alltid kunne oppstå kø på de heftigste utfartsdagene.

– Ladekø er en uting, mener Bu, og råder alle som skal reise med elbil i sommer til å planlegge godt på forhånd og sjekke om man kan spare et ladestopp på veien.

LADETIPS: – Sjekk om du kan lade der du skal, er rådet fra generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Dermed kan du kanskje spare deg for et ladestopp på veien.

Destinasjonslading som konkurransefortrinn

Elbilforeningens generalsektretær ser på destinasjonslading som et klart konkurransefortrinn i reiselivsnæringen, og får støtte av administrerende direktør i NHO Reiseliv:

– Et godt ladetilbud har blitt et must skal man klare å tiltrekke seg nordmenn på bilferie, sier Krohn Devold.

Hjemmelading på ferie

Såkalt destinasjonslading er i prinsippet det samme som hjemmelading – det vil si at du lader bilen på en ladeboks eller ladepunkt som befinner seg på stedet du besøker.

Destinasjonslading gir fra 3–22 kW ladeeffekt, og er perfekt for å lade bilen når den likevel skal stå i ro i noen timer. For å bruke slike ladepunkt må du som oftest ha med en vanlig type 2-kabel som går mellom bilen og ladepunktet. Hurtiglading skjer på ladere fra 50 kW og raskere. Destinasjonsladere kan motvirke hurtigladekøer og gjøre livet enklere for ferierende elbilister.

Sjekk ladetilbudet før du drar

Å sjekke om det er tilgjengelig destinasjonslading bør være en del av planleggingen.

Noen turistmål har markert ladetilbud i apper og ladekart, men i mange tilfeller må man søke på nettet eller kontakte de aktuelle overnattingstedene og høre om de har et slikt tilbud, og om man eventuelt kan reservere en ladeplass for natten.

Fakta om «Elbilisten 2023» Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant elbilister

Elbilisten 2023 er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mars – 30. april 2023.

16.905 personer har svart på undersøkelsen.