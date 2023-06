Elbil.no har sjekket ladetilbudet ved de norske fornøyelsesparkene: Vi strømmer til slike i sommer – her får vi strøm

Kortversjonen: Det er fremdeles langt mellom destinasjonsladerne ved norske fornøyelsesparker, men strøm til bilen får du nok. Her får du oversikten – også over hurtigladetilbudet i nærheten.

Det er nok av fjell å boltre seg på når man ferierer i Norge, men innimellom vil man bytte pølse på pinne med sukkerspinn.

Da er nærmeste fornøyelsespark det perfekte avbrekket og mens du har det gøy er det svært praktisk å lade elbilen samtidig.

Såkalt destinasjonslading er i prinsippet det samme som hjemmelading – det vil vil si at du lader bilen på en ladeboks eller ladepunkt som befinner seg på stedet du besøker.

Destinasjonslading gir typisk fra 3–22 kW ladeeffekt, og er perfekt for å lade bilen når den likevel skal stå i ro i noen timer. For å bruke slike ladepunkt må du som oftest ha med en vanlig type 2-kabel som går mellom bilen og ladepunktet. Hurtiglading skjer på ladere fra 50 kW og raskere.

Flere destinasjonsladere er et helt nødvendig tiltak både for å motvirke hurtigladekøene og for generelt å gjøre livet enklere for landets ferierende elbilister.

Men finner du slike destinasjonsladere ved de største fornøyelsesparkene i Norge?

Vi har sjekket hva status er nå.

Dyreparken: Henviser til hurtigladere i Sørlandsparken

I fjor skapte Elbilforeningen litt blest rundt Dyreparken da vi slo fast at dette er den perfekte stedet for destinasjonslading – til tross for et særdeles beskjedent ladetilbud.

– Med rundt 5.000 parkeringsplasser, er dette en destinasjon som burde hatt hundrevis ladestolper tilgjengelig for gjestene sine, slo Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen fast i fjor.

Da hadde den populære familieparken kun fem relativt bortgjemte stikkontaktuttak:

Er det blitt noe bedre i år, da?

Nix. De fem små ladepunktene som skapte debatt i fjor, er nå fjernet – og det er dermed ingen elbilladepunkter tilknyttet Dyreparken lenger.

– Planlegger dere på sikt å tilby lading for besøkende gjester?

– Vi vil fortløpende vurdere hvordan vi best kan tilby en god opplevelse når våre gjester kommer til parken. Vi disponerer i dag om lag 4.000 parkeringsplasser, og det vil derfor være ressurskrevende å skulle investere i lademuligheter til en stor nok andel av plassene til at folk vil føle seg sikre på å få ladet, sier markedssjefen til elbil.no.

MARKEDS – OG KOMUNIKASJONSDIREKTØR I DYREPARKEN: Anniken Bjørnstad Schjøtt. Foto: Dyreparken

Dyreparken var heller ikke blant bedriftene som søkte om midler til bygging av destinasjonsladere da Agder fylkeskommune denne våren delte ut 1,5 millioner kroner til dette formålet.

– Vi har fortsatt anbefalingen vår med hurtiglading i umiddelbar nærhet av parken, sier Schjøtt.

Man finner lademuligheter noen få kilometer unna, ved IKEA og i Sørlandsparken:

Recharge ved IKEA Sørlandet (6x Type 2 / 22 kW, 4x CCS / 50 kW, 4x CHAdeMO / 50 kW)

(6x Type 2 / 22 kW, 4x CCS / 50 kW, 4x CHAdeMO / 50 kW) Mer ved Obs Bygg Sørlandsparken (2x Type 2 / 22 kW, 2x CCS / 50kW, 2x CHAdeMO / 50 kW)

(2x Type 2 / 22 kW, 2x CCS / 50kW, 2x CHAdeMO / 50 kW) Recharge ved Esso Kjuttaviga (6x CCS / 150 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW)

(6x CCS / 150 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW) Mer ved Sørlandssenteret (3x Type 2 / 22 kW, 12x CCS / 150 kW, 12x CHAdeMO / 150 kW)

(3x Type 2 / 22 kW, 12x CCS / 150 kW, 12x CHAdeMO / 150 kW) Mer ved Obs Sørlandssenteret (4x Type 2 / 22 kW, 3x CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW)

Det er også enkelte ladepunkter tilknyttet butikker og liknende i Sørlandsparken. Utover dette er det mange lademuligheter nærmere Kristiansand sentrum, cirka 10 kilometer unna.

Tusenfryd: Mest spenning inni parken, men også litt utenfor

Et par mil utenfor Oslo ligger Tusenfryd, en av Norges mest populære fornøyelsesparker. Her er det i dag kun åtte ladepunkter, med hastigheter opptil 22 kW.

Mia Nilsen, markedskoordinator i Tusenfryd, sier at de får overraskende få henvendelser rundt lading av elbil.

Og om de har planer om å utvide, avhenger litt hva parkeringsselskapet kan tilby.

– Vårt parkeringssystem eies av Apcoa Flow. Hvorvidt vi vil ekspandere, avhenger litt av hva Apcoa kan tilby.

– Men det er absolutt ikke utelukket at vi vil få flere ladepunkter de kommende årene.

Lademuligheter i nærheten av Tusenfryd:

E.ON ved 7-Eleven ved Vinterbro, omtrent to kilometer unna (4x CCS / 300 kW og 1 CHAdeMO / 75 kW)

(4x CCS / 300 kW og 1 CHAdeMO / 75 kW) I Nygaardskrysset, omtrent tre kilometer unna, ligger det to ladestasjoner fra Recharge:

Ved McDonald’s er det tre CCS-ladere på 150 kW og én CHAdeMO på 50 kW.

er det tre CCS-ladere på 150 kW og én CHAdeMO på 50 kW. Ved YX 7-Eleven er det 4 CCS-ladere (to på 175 kW og to på 50 kW), fire CHAdeMO-ladere på 50 kW og to type-2 ladere på 22 kW.

Videre er det gode lademuligheter i både Ski og Ås, som er korte avstikkere fra henholdsvis E18 og E6.

Hunderfossen Eventyrpark: – Åpner i disse dager åtte ladepunkter

Er man mer eventyrlysten, byr Hunderfossen Eventyrpark på over 60 attraksjoner for små og store.

Rundt 275.000 besøkende finner årlig veien hit.

VÅTT OG VILT: Hunderfossen byr på rafting. Foto: Joakim Mangen / Hunderfossen

Hvordan står det så til med destinasjonsladere ved Eventyrparken?

– Vi åpner i disse dager en ladestasjon for åtte biler, som knyttes inn i Apcoa Flow-appen, sier Hogne Høstmælingen, direktør i Hunderfossen Eventyrpark.

De åtte ladepunktene blir på 22 kW og administreres via Apcoa Flow-appen, som brukes på Eventyrparkens parkeringsområder.

Ladere i nærheten av Eventyrparken:

Tesla Supercharger ved Øyer, rundt 3 kilometer unna (20x CCS / 150 kW)

(20x CCS / 150 kW) Recharge ved Kiwi Øyer, rundt 3 kilometer unna (2x Type 2 / 22 kW, 2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW)

(2x Type 2 / 22 kW, 2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW) Kople ved Coop Extra Øyer, rundt 3 kilometer unna (4x CCS / 175 kW + 2x CCS / 120 kW, 2x CHAdeMO / 100 kW)

(4x CCS / 175 kW + 2x CCS / 120 kW, 2x CHAdeMO / 100 kW) Mer ved Blåswixbutikken, rundt 10 kilometer sør for parken (2x Type 2 / 22 kW, 2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW)

På Lillehammer, drøye 15 kilometer unna, er det også et godt utvalg av hurtigladere. Ved Burger King og Esso finner man ladestasjoner fra Tesla, Mer, NIO og Recharge.

Bø Sommarland: Gode bademuligheter, men ikke akkurat flust av lademuligheter

Bø Sommarland er stedet der sommer og moro smelter sammen i en boble av latter, solkrem og vannsprut.

Og køer, vil onde tunger nok legge til. Men det er vel en skjebne som gjelder de fleste fornøyelsesparker.

Dessverre har man for øyeblikket heller ingen mulighet til å lade bilen mens man plasker i vanneldoradoet i Telemark.

– Bø Sommarland tilbyr per dags dato ingen ladeplasser til elbil, sier René Langeveld Sas, administrerende direktør i Bø Sommarland.

Han sier at de har et ønske om å tilby det, men foreløpig må prioritere andre investeringer.

– Til tross for et ønske om å kunne tilby lading, har den ikke nådd opp til toppen av listen enda.

Det er ikke flust av hurtigladere i umiddelbar nærhet heller, så du bør ikke være på dine siste batteriprosent når du ankommer badelandet.

Nærmeste ladestasjon er Eviny ved Bøsenteret, cirka 4,5 kilometer unna. Her er det 4 CCS-ladere (to på 150 kW og to på 50 kW) og 3 CHAdeMO-ladere på 50 kW. I tillegg er det to Type 2-ladere på 22 kW.

I underkant av 30 kilometer sørover, ved Kiwi Ulefoss, er det en ladestasjon fra Recharge (2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW og 2x Type 2 / 22 kW).

Utover det, er det beste alternativet Seljord sentrum, cirka 35 kilometer unna, hvor du finner fire ladestasjoner:

Recharge Sjøormen kro (2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW, Type 2 / 22 kW)

(2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW, Type 2 / 22 kW) Recharge Shell Sjøormen (8x CCS / 150 kW og 2x CHAdeMO / 50 kW)

(8x CCS / 150 kW og 2x CHAdeMO / 50 kW) Eviny Rema 1000 Seljord (4x CCS / 175 kW og 2x CHAdeMO / 50 kW)

(4x CCS / 175 kW og 2x CHAdeMO / 50 kW) Circle K Seljord (2x CCS / 50kW og 2x CHAdeMO / 50 kW)

Kongeparken

I Ålgård, rundt tre mil sør for Stavanger, ligger Kongeparken. Fornøyelsesparken er et populært reisemål for familier og besøkende i alle aldre.

Destinasjonslading må du derimot se langt etter, men 1-2 kilometer sørover på E39, i Ålgård sentrum, finner man fire ladestasjoner:

Circle K Ålgård (2x CCS / 150 kW og 3x CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW)

(2x CCS / 150 kW og 3x CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW) Eviny Coop Amfi Ålgård (4x CCS / 150 kW og 1 CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW)

(4x CCS / 150 kW og 1 CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW) MER Coop Extra Ålgård (2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW, 2x Type 2 / 22 kW)

(2x CCS / 50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW, 2x Type 2 / 22 kW) Recharge Kiwi Ålgård (1 CCS / 50 kW, 1 CHAdeMO / 50 kW, 1x Type 2 / 43 kW)

Skal du nordover og har litt rekkevidde igjen, er det mange ladestasjoner i Sandnes-området – drøye 12 kilometer fra Kongeparken.

Bjørneparken

I Flå, selve inngangsporten til Hallingdal om du kommer sørfra, finner man Bjørneparken.

Her kan du oppleve ville dyr som bjørn, gaupe, ulv og elg i sitt naturlige habitat. Slanger, krokodiller – og sjeldne leoparder – er også en del av familien i den populære dyreparken.

Men noe som ikke er blitt en del av familien til Bjørneparken enda, er destinasjonslading.

Og det er ikke noe som planlegges med det første:

– Vi har ikke ladeplasser for våre besøkende, dessverre, og har heller ikke planer om å bygge det med det første, sier Kees Oscar Ekeli, direktør i Bjørneparken.

Ekeli forteller at de ofte fikk spørsmål om lademuligheter ved Bjørneparken før, men at de siste årene nesten ikke får henvendelser.

Direktøren peker på ladetilbudet i nærområdet.

Bare noen hundre meter unna Bjørneparken finner man Flå sentrum, hvor det er flere ladestasjoner i umiddelbar nærhet:

MER Bjørneparken Kjøpesenter (4x CCS / 150 kW, 4x CHAdeMO / 50 kW, 2x Type 2 / 22 kW)

(4x CCS / 150 kW, 4x CHAdeMO / 50 kW, 2x Type 2 / 22 kW) MER Bjørneparken Kjøpesenter Vest (8x CCS / 150 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW)

(8x CCS / 150 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW) Recharge McDonald’s Flå (2x CCS /50 kW, 2x CHAdeMO / 50 kW, 1 Type 2 / 22 kW)

I Gulsvik, rundt 13 kilometer fra Bjørneparken, finner man en ladestasjon fra Tesla (26x CCS / 150 kW) og en Circle K med flere ladepunkt (4x CCS / 150 kW og 3x CCS / 50 kW, 3x CHAdeMO / 50 kW).

Planlegg før du reiser

Som vi har sett ovenfor, er det nesten ikke mulighet for destinasjonslading ved fornøyelsesparkene i Norge. Det er derimot mange tilgjengelig ladestasjoner i ganske grei nærhet.

Da er det lurt å planlegge reisen deretter.

Et godt råd er å sjekke ladekartet på elbil.no eller bruke ElbilAppen.

Der finner du ladestasjoner underveis – og for eksempel hvor mange ladere som er i bruk eller om en lader er ute av drift.

