Planlegger du norgesferie med elbilen? Fortsatt langt mellom ladeboksene på camping­plassene

HENGER ETTER: Norske campingplasser flest har et stykke å gå med tanke på ladetilbudet for elbiler.

Campingferie er populært, det samme er elbilferie. Men i hvilken grad har destinasjonsladerne funnet veien til norske campingplasser?

Norge er langt på vei et stort friluftsområde – kan man si. Campingplassene er det i hvert fall mange av.

Enten du ønsker å oppleve majestetiske fjorder, snødekte fjelltopper eller idylliske kystlandskap, har landet noe for enhver smak.

Og elbilene blir det flere av på norske veier hver sommer, i skrivende stund er litt over 2 av 10 personbiler på veiene elektriske.

Nå som hurtigladetilbudet er blitt såpass bra, samt at rekkevidden på elbiler blir bedre og bedre, betyr at elbilferie i Norge nå er nokså problemfritt.

Men hvordan er mulighetene for destinasjonslading på campingplasser i Norge?

Ikke all verden så langt, som vi straks skal se.

8,4 millioner campingovernattinger

Ifølge NHO Reiseliv var det i 2022 8,4 millioner overnattinger på norske campingplasser i vår- og sommersesongen. Bare i juli var antall registrerte campingovernattinger i underkant av 2,8 millioner.

Majoriteten av overnattingsdøgnene ble foretatt av nordmenn.

I tillegg viser en fersk undersøkelse av nordmenns ferieplaner at 65 prosent planlegger norgesferie i år.

Når Elbilforeningens store spørreundersøkelse, Elbilisten 2023, i tillegg indikerer at hele 64 prosent av elbilistene planlegger å dra på elbilferie i sommer, kan det blir rekordmange elbiler på norske veier.

Ingen komplett oversikt

Å ha mulighet til å lade på campingplassen er både praktisk og ikke minst er normallading bra for elbilbatteriet.

Såkalt destinasjonslading er på mange måter det samme som hjemmelading – der du bruker en ladeboks som gir fra 3 – 22 kW ladeeffekt.

På nettstedet til Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) finner man masse tips og råd – samt nyheter og informasjon om alt som rører seg i campingsfæren.

Elbil.no har snakket med daglig leder Anita Hokholt Engh i NBCC for å få mer innsikt om destinasjonsladetilbudet på norske campingplasser i dag.

Men Engh kjenner ikke til noen komplett oversikt over campingplasser som er godt tilrettelagt for elbiler.

SJELDENT SYN: Her lader en Polestar 2 ved Geirangerfjorden Feriesenter – et sjeldent syn på norske campingplasser. Her har de to ladere som kan brukes av alle, mens de største hyttene har ladeboks installert på veggen.

Hun understreker at Campingportalen, et nettsted som tar for seg campingplasser i Norge, stadig jobber for at campingplassene skal oppdatere informasjon om lademuligheter for elbil.

– Jeg vet at de i disse dager får inn mer detaljert informasjon, sier Engh.

I skrivende stund er det 60 campingplasser som er registrert med mulighet for lading av elbil på Campingportalen.

Men med alle campingplassene som finnes i Norge, er det vanskelig å få en total oversikt over hvor det tilbys destinasjonslading. Samtidig er det mange som ikke har oppdatert informasjon.

For lave strømkurser mange steder

Engh anbefaler Den Norske Campingguiden, som kommer ut hvert år. Den kan lastes ned her som pdf.

Her finner du alle campingplasser i Norge og tips for å planlegge campingferien.

Guiden har også et symbol for elbillader på de plassene som har dette tilgjengelig – og søker du etter elbillader i PDF-en, får du opp noen av campingplassene som har registrert dette.

(Merk at det er flere campingplasser som har registrert symbolet for at de har elbillader enn antallet campingplasser der du får treff når du søker på ordet «elbil» eller «lader».)

Et annet råd er å kontakte campingplassen på forhånd, og spør om lademuligheter.

NHO Reiseliv fastslår at mye av problemet for lading på campingplasser er lite tilgjengelig strøm, med for små kurser med bare 9A-sikringer.

Engh forteller at det er gjort en stor jobb for å øke dette til 16A, men at mye gjenstår. I tillegg er tilgjengelighet for strøm i mange av områdene en utfordring.

– Kommuner ønsker å legge til rette, men utfordringen er hvem som skal ta kostnadene ved en oppgradering, sier Engh.

Ladeklubben gjør lading enklere

Siden destinasjonladetilbudet ved campingplassene ofte er begrenset, må mange ty til hurtiglading underveis.

PLANLEGG: Det kan være lurt for en god campingopplevelse med elbil.

