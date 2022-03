Billigste modell 40.000 dyrere: Tesla skrur opp prisene for andre gang på en uke

DYRERE: Tesla Model Y Long Range er blant modellene som har steget i pris den siste uken. Foto: Jamieson Pothecary

Men kan fortsatt levere på kort tid.

Tesla-kjøpere som har sittet på gjerdet den siste uken, kan angre nå. I løpet av noen dager er prisen på Model 3 og Model Y økt i to omganger.

Forrige uke økte prisen på samtilige utgaver av Model 3. I dag ble prisene på disse økt ytterligere, og samtidig ble rimeligste versjon av Model Y også litt dyrere.

Slik ser de totale prishoppene ut, fordelt på modell:

Model 3 Standard Range (SR) har gått fra 369.900 til 409.900 kroner.

Model 3 Long Range (LR) har steget fra 449.900 til 494.900 kroner.

Model 3 Performance har steget fra 499.900 til 534.900.

Model Y LR har steget fra 534.900 til 549.900 kroner.

Model Y Performance er den eneste modellen som ikke har økt i pris. Denne koster fortsatt 589.900 kroner.

Tesla ønsker ikke å kommentere prisendringene, men presset råvaretilgang og høyere energipriser som følge av koronapandemien og Russlands angrepskrig i Ukraina, gjør situasjonen utfordrende for bilprodusentene.

Til gjengjeld kan Tesla levere biler raskt, i en periode der veldig mange andre produsenter opererer med ventetider opp mot et år eller mer.

Model Y Performance kan for eksempel leveres allerede i april, mens du kan få Model 3 Performance og Model Y Long Range i mai. For de to rimeligste variantene av Model 3, er ventetiden noe lengre. Disse kan først leveres i november 2022, ifølge Teslas hjemmesider.

Model Y til det norske markedet skal produseres av Teslas nye gigafabrikk i Brandenburg utenfor Berlin. Fabrikken fikk nylig alle godkjennelser på plass fra tyske myndigheter, og de første bilene derfra er ventet til Norge i løpet av noen uker.