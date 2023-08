Elbil-salg med hånd­brekket på

BESTSELGER: VW ID.4 blir ikke et mindre vanlig syn på norske veier etter at salgstallene for sist måned er offentliggjort. For denne elbilen fra Volkswagen har slått an i Norge og ligger øverst på topp ti over mest solgte nye biler. Foto: Elbil.no

Norge opplever stagnasjon i elbilandelen i nybilsalget og er dermed ikke er i rute for 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025.

Det er innen leasing vi ser de laveste elbilandelene, noe Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu også advarte mot da halvårstallene for 2023 ble lagt fram for en måned siden.

– Det er helt åpenbart at regjeringen må ta grep i høstens statsbudsjett, sier Unni Berge, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Elektriske varebiler må økes

I juli sto elektriske personbiler for 81,7 prosent av nybilsalget, noe som betyr at åtte av ti kjøpere velger elbil.

Elbilandelen i leasing og firmabilmarkedet var derimot i underkant av 70 prosent sist måned. Av folk som kjøpte egen bil velger ni av ti derimot elektrisk.

Og innen markedet for varebiler velger kun tre av ti en med elektrisk drivlinje. Elbilandelen endte bare på 29,2 prosent for varebilene i juli.

– Elbilandelen i varebilsalget må også kraftig opp. Her ligger vi milevis unna Stortingets målsetning, til tross for at modellutvalget nå bedrer seg. Også her trenger vi forsterkede virkemidler raskt, sier Berge i Elbilforeningen.

Tesla ned fra tronen

Ifølge de ferske tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) ble juli det de kaller for en mer «normal» måned målt i antall førstegangsregistrerte personbiler.

Og den totale Tesla-dominansen er over for denne gang.

Amerikanerne, som leverer ut sine biler i store i bolker mot slutten av hvert kvartal, ble ikke med inn på topp ti-lista for personbiler sist måned:

Mest solgte bilmodell i juli 2023 1. Volkswagen ID.4: 975* 2. Skoda Enyaq: 691 3. Toyota RAV4: 305 4. Nissan Ariya: 259 5. Toyota Yaris: 242** 6. Volvo XC40: 237 7. Ford Mustang Mach-E: 224 8. Volkswagen ID.5: 218 9. Audi Q4 e-tron: 208 10. Polestar Polestar 2: 208 * inkl. ID.4 GTX ** inkl. Toyota Yaris Cross

En annen tendens er at noen fossilbiler er tilbake i salgstoppen, med Toyota RAV4 og Toyota Yaris.

– Fortsatt er Tesla Norges mest populære nye personbil, men forspranget til de neste bilmerkene, Volkswagen og Toyota, ble mindre i løpet av juli, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Han trekker frem store rabatter som en av årsakene til dette:

– Mange bilmerker har hatt svært gode kampanjetilbud på enkelte bilmodeller, og vi ser av statistikken i juli at flere nybilkjøpere har kjent sin besøkelsestid.