Ferske tall viser stor elbil-vekst: Europa tar etter Norge i nybilsalget

EL MATADOR: Elbilen utfordrer, og vinner stadig nytt terreng i Europa, særlig i den nordlige halvdelen. Tall viser at det ble registrert 12,1 prosent nye elbiler i 2022 mot 9,1 prosent året før, en økning på tre prosentpoeng. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

I EU økte salget av elbiler med 28 prosent fra 2021 til 2022. Tyskland tar innersvingen på de fleste – bare Nederland og de nordiske landene har høyere elbilandel.

Det var ikke bare Norge som opplevde en bonanza i det elektriske nybilsalget i 2022. For det tok av i flere EU-land, særlig oppunder jul.

ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) melder om svært mange land med høye elbil-andeler i salget siste kvartal i fjor.

Over halvparten elektrisk på tampen av fjoråret

Tallene fra ACEA viser at alt av piler peker opp for elbiler ved utgangen av fjoråret, se grafen under.

OPPADGÅENDE: Sammenlagt leder de nordiske landene over resten av Europa når det gjelder elbil-bestand, noe de har gjort helt siden 2017. Grafen viser utviklingen i det elektriske nybilsalget (BEV står for battery electric vehicles, altså elbiler).

På grafen ser vi at Norden ligger klart over de andre europeiske landene (mørkegrønn strek). I fjerde kvartal 2022 endte faktisk det elektriske nybilsalget på 52,3 prosent.

Av de store bilproduserende landene på kontinentet, har Tyskland det høyeste elbilsalget med 25,3 prosent. Nederland hadde 30,9 prosent.

Tyskland med over én million elbiler

Alle nye biler som selges i EU skal være utslippsfrie innen 2035, ifølge avtalen mellom medlemslandene og EU-parlamentet.

I hjemlandet til VW, BMW, Audi, Opel, Porsche og Mercedez-Benz, kjører de på med både elbil-produksjon og -kjøp.

I fjerde kvartal passerte det totale antallet elbiler på tyske veier én million. I Tyskland valgte én av fire elektrisk da de kjøpte ny bil i fjor

Det høye salget på slutten av året skyldes, i likhet med i Norge, at myndighetene reduserte elbilfordelene fra 1. januar 2023. Dermed hastet det å anskaffe elbil for mange tyskere.

– I Tyskland er kjøpsinsentivene for elbiler redusert, og de er fjernet helt for ladbare hybrider. Det er derfor grunn til å forvente en nedgang i det elektriske bilsalget i år, kommenterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Norge leder fortsatt i Norden

Hvis vi ser på hvert enkelt land i Norden, ser bildet slik ut for det elektriske nybilsalget i siste kvartal i fjor:

Norge 81,5 prosent

Island 54,3 prosent

Sverige 44,4 prosent

Danmark 28,8 prosent

Finland 24,8 prosent

Det meldes imidlertid om stor nedgang i elbilsalget i Norge nå i januar.

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at elbilandelen forrige måned endte på 66,5 prosent.

Selv om Christina Bu mener det er litt for tidlig å rope ulv, ulv ennå, så er hun tydelig på følgende:

– Bilkjøperne tåler ikke flere overraskelser som vektavgiften vi fikk i fjor høst. Tvert imot må politikerne i revidert nasjonalbudsjett være forberedt på å gjøre justeringer for å sikre at elbilandelen holder seg høy.

Europeisk rekord for elbiler

I 2022 ble det solgt 1.123.778 elbiler i EU. Året før ble det solgt 878.432 elbiler, noe som gir en økning på 28 prosent.

Men ellers selges det færre biler enn før. I 2021 ble det solgt 9.703.323 biler totalt, mens det ble solgt 9.257.208 i fjor.

Trekker vi fra antall elbiler for begge år, får vi en nedgang i solgte fossilbiler på åtte prosent.