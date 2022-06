Elbilsalget i mai 2022: Salgstallene dårlig nytt for varebilmålet i 2025

BEKYMRET FOR ANDELEN ELEKTRISKE VAREBILER: – Regjeringen har ikke gjort det Stortinget ba om i høst. Stortinget vil ha fart på elvarebilsalget og de ber om nye grep for å styrke varebilenes konkurransekraft, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

– Salget av elvarebiler henger kraftig etter personbilsalget. Salgstallene for mai gir ny grunn til bekymring.

Det sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Så langt i år er andelen elektriske varebiler i nybilsalget på 20,1 prosent, mot 19,9 prosent for samme periode i fjor. Det går med andre ord knapt fremover.

Dette kommer frem av den månedlige statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Du finner flere tall om elbilsalget i mai lenger ned i denne artikkelen, blant annet hvilken bilmodell som solgte mest i forrige måned.

– Har ikke fulgt opp det Stortinget ba om

Sammenlikner vi salgstallene fra mai med samme måned i fjor, ser vi faktisk en nedgang. I mai fjor hadde vi en elektrisk andel på 24 prosent, mens det i år er solgt beskjedne 20,4 prosent.

– Her trengs det politisk handling. Stortinget må ikke glemme forpliktelsen om at både personbiler og varebiler som selges som nye biler innen 2025 skal ha null i utslipp, sier Bu.

Hun mener at for å få opp elvarebilandelen trenger vi andre virkemidler enn for personbiler, og at vi ikke når 2025-målet uten sterkere virkemidler.

– Regjeringen har rett og slett ikke gjort det Stortinget ba om i høst. Stortinget vil ha fart på elvarebilsalget og de ber om nye grep for å styrke varebilenes konkurransekraft. Dette leverer ikke regjeringen på i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, mener Bu, og fortsetter:

– Det handler om de elektriske bilenes konkurransekraft. Så langt er det liten tvil om at personbiler konkurrerer godt med det momsfritaket de fremdeles har og privatpersoner velger derfor i tråd med det myndighetene legger opp til – men det må åpenbart andre virkemidler til for varebiler.

Elbilandel i mai: 73,2 prosent

Elbilandelen i mai ble på 73,2 prosent, mot 60,4 prosent i mai i fjor.

For øvrig går elbilandelen litt ned sammenlignet med april, da havnet andelen på 74,1 prosent:

På grunn av skattereglene for bedrifter, henger næringsmarkedet betydelig etter privatkjøpsmarkedet.

Elbilandelen var nemlig på over 90 prosent for alle som eier bilen selv. For personbiler i næringsmarkedet, som i hovedsak består av firmabiler og leasingbiler, var elbilandelen bare på 52,7 prosent.

Bilsalget totalt i 2022 gikk ned med 15,6 prosent sammenlignet med de fem første månedene i 2021, men det er fossile biler som drar ned salget.

Så langt i 2022 er det solgt 42.445 elbiler, mot 34.878 i samme periode i fjor.

Fakta: Elbilandel: 73,2 % Andel, elvarebil: 20,4 % Elbilandel, privatkjøp: 91,4 % Elbilandel, næring: 52,7 % Andel, ladbar hybrid: 12,3 % Så langt i 2022 (1.jan – 31.mai) Elbilandel: 79,2 % Andel, elvarebil: 20,1 % Elbilandel, privatkjøp: 92,8 % Elbilandel, næring: 60,6 % Andel, ladbar hybrid: 8,8 %

SALGSVINNER: Volkswagens ID.4 solgte best i Norge i forrige måned.

Mest solgte bilmodell i mai

1. Volkswagen ID.4 (915)

2. BMW iX (487)

3. Polestar Polestar 2 (474)

4. Volvo XC40 (407)

5. Hyundai IONIQ 5 (368)

Mest solgte bilmodell så langt i 2022 (1.jan – 31.mai)

1. Tesla Model Y: 3 597

2. Volkswagen ID.4: 3 067*

3. BMW iX: 2 266

4. Audi Q4 e-tron: 2 186

5. Hyundai IONIQ 5: 2 184

6. Polestar 2: 2 003

7. Tesla Model 3: 1 779

8. Skoda Enyaq 1 685

9. Ford Mustang Mach-E: 1 673

10. Audi e-tron: 1 533

* inkl. ID.4 GTX

Fylkestabell, elbilandel i personbilsalget

Stort sett alle fylker har en vesentlig økning i elbilandel sammenlignet med februar i fjor. Alle fylkene har en elbilandel på over 50 prosent.

I februar i fjor var det 13 fylker (etter gammel fylkesinndeling) som hadde en elbilandel på under 50 prosent.

Fylke Mai 2022 Mai 2021 Østfold 72,2 % 61,6 % Akershus 74,7 % 59,0 % Oslo 74,9 % 70,0 % Hedmark 67,8 % 51,9 % Oppland 71,0 % 58,6 % Buskerud 68,2 % 54,1 % Vestfold 70,2 % 61,7 % Telemark 72,4 % 57,5 % Aust-Agder 68,4 % 55,4 % Vest-Agder 62,3 % 62,4 % Rogaland 75,1 % 62,7 % Hordaland 85,8 % 73,5 % Sogn og Fjordane 63,7 % 42,8 % Møre og Romsdal 76,4 % 57,7 % Trøndelag 75,5 % 57,1 % Nordland 60,8 % 41,8 % Troms 71,2 % 36,0 % Finnmark 58,0 % 32,2 %