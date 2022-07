Elbilsalget i juni/første halvår 2022: Positiv elbilutvikling kan bremses av bompengeforslag

PÅ TOPP: Teslas Model Y er tilbake på toppen av OFVs liste for juni. Samme modell er den mest solgte bilen i Norge så langt i år.

Tesla tilbake på salgstoppen, og elbilandelen er på nesten 80 prosent, både i juni og for første halvdel av 2022. Likevel er Elbilforeningens Christina Bu litt bekymret.

I dag kom både halvårstallene for 2022 og tallene for nybilsalget i juni fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tallene viser at elbilandelen er så vidt på vei opp igjen etter at vi opplevde en liten nedgang i mai sammenliknet med året før.

Elbilsalget kan bremses av moms og bom

79,1 prosent er elbilandelen på landsbasis første halvår i år.

Det er hele 22 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Og på topp 10-lista over mest solgte bilmodeller for første halvdel av 2022, er det kun elbiler.

– Så langt ser det bra ut, men det er viktig å følge nøye med på elbilsalget, siden elbilutviklingen kan bremses av både moms og diskusjoner om økt bompengebetaling, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å innføre moms på summen over 500.000 kroner av kjøpsbeløpet, mens en eventuell skroting av miljørabatten i bomringen kun er på utredningsstadiet foreløpig.

– Det er ingen grunn til å slappe av og tenke at vi så å si er i mål. Fortsatt høyt salg av elbiler vi ha mye å si for om Norge greier å kutte klimagassutslippene i tide, sier Bu.

Stortinget har vedtatt et mål for 2025 om at kun nullutslippsbiler skal selges som nye biler. Stortingets klimamål for 2025 handler også om varebiler og leasing-biler.

Men her går salget av elbiler langt tregere enn i privatmarkedet.

– Vi vil minne regjeringen om at det gjenstår mye for å sikre at elbilene vinner konkurransen både i varebilmarkedet og i leasing. Første halvår i år er elbilandelen i næringsmarkedet rett under 60 prosent, så her må vi få opp farten, sier Bu.

Bekymret for at Vegvesenet vil skrote miljørabatt i bomringene

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen nylig utredet hvordan man kan øke kollektivandelen i byene.

Vegvesenet har foreslått at bomrabatten i bomringene skrotes og at det i 2025 blir samme pris for elbiler som for fossilbiler. Allerede i 2023 vil de øke prisandelen for elbiler til 75 prosent av det fossilbilene betaler.

– Statens vegvesen har tatt altfor lett på konsekvensene for klimapolitikken i sin utredning og glemt at det er diesel- og bensinbiler som er konkurrentene til elbilene i nybilsalget, ikke bussen og toget, sier Bu.

Elbilforeningen har støttet innfasingen av noe moms i 2023, men er sterkt imot utfasingen av bomrabatt.

– Om både moms- og bompengefordel reduseres samtidig, vil vi oppleve at konkurransekraften til forurensende biler styrkes betraktelig, advarer Bu.

Tesla Model Y på topp første halvår og i juni

Ser vi nærmere på tallene fra OFV, ser vi at Tesla som vanlig befinner seg øverst på salgsstatistikken den siste måneden i kvartalet.

17 prosent av bilene solgt i juni var en Model Y, nærmere bestemt ble det solgt 2.533 eksemplarer av modellen denne måneden.

Det er ingen fossilbiler på topp 10-lista for 2022, men den ladbare hybriden Toyota RAV4 er femte mest solgte bilmodell så langt i juni og nærmer seg.

Bilsalget har hatt en nedgang på nesten 20 prosent fra i fjor, og første halvår er det solgt 65.505 biler, mot 83.900 på samme tid i fjor.

Det utgjør en nedgang på 18,4 prosent.

Det er ikke bare i første halvår totalt at nybilsalget har gått ned. I juni var det 14.901 nybilregistreringer, mot 20.392 i samme måned i fjor. Det er en nedgang på 26,9 prosent.

Mange andre land i Europa, som for eksempel typiske billand som Tyskland og Sverige, har også hatt nedgang i nybilsalget.

Produksjons- og leveringsutfordringer som følge av krigen i Ukraina og pandemi pekes gjerne på som noe av årsaken til dette, også her hjemme.

Juni 2022 Elbilandel: 78,6 % Elbilandel, privatkjøp: 86,9 % Elbilandel, næring: 55,6 % Andel, ladbar hybrid: 11,2 % Første halvår 2022 Elbilandel: 79,1 % Elbilandel, privatkjøp: 85,8 % Elbilandel, næring: 59,9 % Andel, ladbar hybrid: 9,3 % Mest solgte bilmodell i juni Tesla Model Y: 2533 VW ID.4 og ID4 GTX: 1244 Skoda Enyaq: 1051 BMW IX: 473 Toyota RAV 4: 455

Mest solgte bilmodell – så langt i 2022 (1.jan – 30.jun)

Tesla Model Y: 6130 Volkswagen ID.4: 4311* BMW iX: 2739 Skoda Enyaq: 2736 Audi Q4 e-tron: 2557 Hyundai IONIQ 5: 2453 Polestar Polestar 2: 2171 Ford Mustang Mach-E: 2034 Audi e-tron: 1958 Volvo XC40: 1919

(*Volkswagen ID.4 og ID4 GTX)

Fylkestabell, elbilandel i personbilsalget

Fylke Juni 2022 Juni 2021 Østfold 80,6 % 64 % Akershus 79,9 % 68,5 % Oslo 84,5 % 73,1 % Hedmark 69,6 % 58,9 % Oppland 79,1 % 56,4 % Buskerud 76,5 % 58,9 % Vestfold 77,6 % 63,4 % Telemark 77,7 % 55 % Aust-Agder 76,2 % 55,6 % Vest-Agder 65,2 % 55,3 % Rogaland 75,9 % 66,2 % Hordaland 88,6 % 77 % Sogn og Fjordane 73,3 % 46,4 % Møre og Romsdal 79,4 % 60,2 % Trøndelag 77,7 % 64,1 % Nordland 66,5 % 46,5 % Troms 69,3 % 46,3 % Finnmark 51,6 % 37,4 %