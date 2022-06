Norgespremiere på MG5 Electric: Er dette verdens første elektriske stasjons­vogn?

BILLIG: Prisen starter på 310.000 kroner og MG5 Electric har mye utstyr som standard. Dette er riktignok Luxury-versjonen, som skiller seg ut utvendig med 17-tommer store hjul.

Norgesaktuelle MG5 vises nå frem på EVS35. Her får du en grundig gjennomgang av den elektriske stasjonsvogna – sjekk video!

Representantene for den kinesiske elbilsuksessen MG stilte mannsterke opp på det gigantiske elbilarrangementet EVS35 i Lillestrøm da den elektriske stasjonsvogna MG5 formelt ble presentert for første gang i Norge.

Blant andre Mr. Liu, president for MG Europa, og Aiden He, administrerende direktør for MG Nordic & Benelux, er på plass i Nova Spektrum for å kaste glans over bilen på MGs store stand, der de viser frem alle sine elbilmodeller så langt.

Og med dette er MG5 Electric altså offisielt lansert i Norge, på tross av at noen få eksemplarer allerede er registrert og på norske veier.

FØRST: Alle ønsker suv i dag, men MG satser også på den gode gamle stasjonsvogna.

MG er så kjapt ute med elektrisk stasjonsvogn at de kaller den verdens første.

Nå vil kanskje Porsche ha noen innvendinger rundt dette med tanke på sin Taycan Sport Turismo, men den slår hvert fall Opel og deres annonserte Astra-e, som skal komme i stasjonsvognutgave i løpet av året.

Den skulle vært her i april, men snart vil vi se stadig flere av den på gata. 47 er registrert allerede.

LITEN: Med sine 4,6 meter blir det litt snaut med plass i baksetet, men halvstore barn utenfor barnestolstadiet vil ha det fint her.

Forventer et par tusen solgte

MGs første elbil, den relativt småvokste og lavt prisede SUV-en ZS EV, har solgt godt over 6500 eksemplarer i Norge, inkludert den nylig oppgraderte versjonen. Den er mer aktuell enn noensinne og vil nok fortsatt være storselgeren.

ROMSLIG: 479 liters bagasjerom blir til 1367 når du slår ned det 40/60-delte baksetet.

Den noe sprekere og påkostede Marvel R har bare solgt 411 så langt.

– Forventet salg av MG5 Electric er 2000 biler det første året, vi har allerede rundt tusen kontrakter på denne modellen. Stasjonsvogner er fortsatt populært i Norge, sier Dag Asbjørnsen i Gill-gruppen til elbil.no.

Det er Gill-gruppen som har distribusjonen av MG i Norge, og som forøvrig nettopp fikk distribusjonen på Geely, et annet kinesisk elbilmerke.

La oss se litt på det som nå er kjent om MG5 Electric:

Prisene starter fra 309.990 kroner for comfort-versjonen.

Inntil 400 km rekkevidde målt etter WLTP-standarden.

Bagasjerom på 479 liter og 1367 liter med nedfelte bakseter (40/60).

Kan lades med trefaset AC-lader med en effekt på opptil 11 kW.

Kan hurtiglades med en effekt på opptil 92 kW.

To utstyrsnivåer og fire farger.

Kan trekke en tilhenger på opptil 500 kg og ta 75 kilo på taket.

Omfattende standardutstyr, inkludert MG iSMART Lite og V2L.

Kommer med syv års garanti /150.000 km (altså det som inntreffer først).

BRA NOK: Luksusfølelsen er ikke skyhøy, men skremmer absolutt ingen. Fireveis justerbart ratt og seksveis elektrisk justering av førerstolen er på plass.

Solide lasteegenskaper

Familiebilen leveres altså i to utstyrsnivåer og fire farger, og ankommer til MG-forhandlerne i Norge i slutten av mars, et par måneder før de første kundene kan hente ut bilene sine.

Stasjonsvognen befinner seg i det såkalte C-segmentet, og bilen har en lengde på 4,6 meter, er drøyt 1,8 meter bred og har en høyde på 1,54 meter.

Bilen har intet mindre enn 27 oppbevaringsrom foran og bak. Det store bagasjerommet på 479 liter kan utvides til 1367 liter ved å legge ned baksetene, men du finner ikke bagasjerom under panseret, såkalt frunk.

I tillegg kan den altså trekke en tilhenger på opptil 500 kg, med 50 kilo som maksimalt kuletrykk, og den kan lastes med 75 kilo på taket.

Bilen er derfor godt egnet til både sykkelstativ og takboks.

RASK: En liten dans på skjermen med fingrene avslører overraskende rask respons på en skjerm som er enkel å navigere i.

Effektiv ombordlader

MG5 Electric er tilgjengelig med en batteripakke på 61,1 kWt (Long Range) og en rekkevidde på 400 kilometer. Forhjulene drives av en elektromotor med en effekt på 156 hk (115 kW) og et dreiemoment på 280 Nm. Topphastigheten oppgis å være 185 km/t.

Bilens ombordlader håndterer en AC-ladehastighet på opptil 11 kW. Det er helt på nivå med konkurrentene og i meste laget dersom du ønsker å holde strømregninga lav med de nye tariffene som innføres.

Den kan også hurtiglade med en effekt på opptil 92 kW, og man skal dermed kunne hurtiglade batteriet til 80 prosent på rundt 40 minutter.

KNAPPER: Vi er fortsatt glade i godt markerte knapper som kan betjenes uten å flytte blikket mens vi kjører.

Comfort og Luxury

Du kan velge mellom fire lakkfarger (Dover White, Pebble Black, Diamond Red og Medal Silver) og to utstyrsnivåer: Comfort og Luxury.

Disse to modellvariantene kjenner vi forøvrig igjen fra MGs ZS EV.

Comfort-versjonen hos MG5 Electric kommer med omfattende standardutstyr, blant annet klimaanlegg med luftfilter, led-hoved- og baklykter, setevarme foran, parkeringshjelp, syvtommers digitalt kombiinstrument, multifunksjonsratt i skinn, 16-tommers lettmetallfelger og nøkkelfri adgang.

ENKELT: Et vrihjul og vippebrytere for regenerering og kjøreprogrammer er i hovedsak det man fikler med på midtkonsollen.

Standardutstyret omfatter også ni avanserte førerassistentsystemer (ADAS), også kjent som MG Pilot, som skal sørge for at sikkerheten er intakt.

Blant disse er adaptiv cruise control, frontkollisjonsvarsler med automatisk nødbrems, filholderassistent og køassistent.

Luxury-versjonen har alt utstyret i Comfort-versjonen, og i tillegg klimaregulering, 360-graders parkeringskamera, innvendig speil med automatisk avblending, førersete med elektrisk justering og korsryggstøtte, setetrekk i kunstkinn og 17-tommers lettmetallfelger.

Luxury-varianten starter på 324.990 kroner i Norge.

MIDT I FJESET: CCS ladeluka er midt i fronten. Den tar nå i mot opptil 92 kW. Les test av MG XS og Marvel R for å se hvordan de oppfører seg ved lading.

App-styring

MG iSMART Lite-systemet er standard i nye MG5 Electric. Det nye nettbaserte systemet med 10,25-tommers berøringsskjerm har blant annet navigasjonsfunksjon, Apple CarPlayTM, Android AutoTM, Bluetooth, fire USB-porter, DAB+-radio og mulighet for fjernstyring av diverse funksjoner via MGs mobilapp.

I motsetning til da MGs ZS EV ble lansert, kommer man altså her på banen med en app helt fra starten av.

Siste versjon av ZS EV kom riktignok med app, men MG har nok notert seg en del murring over at det aldri kom noen app til førsteutgaven av suv-en – og med MG5 har man åpenbart valgt å prioritere dette helt fra start.

Tar og gir

I likhet med oppgraderte MG ZS EV og MG Marvel R Electric leveres MG5 Electric med et praktisk V2L-system (vehicle-to-load) som standard.

Det gjør det mulig å bruke batteriet som strømkilde til annet elektrisk utstyr. V2L-systemet består av en ladekabel med type 2-plugg i den ene enden som kobles til bilens ladekontakt, og vanlige stikkontakter i den andre enden.

Merk at V2L-kabelen må kjøpes som tilbehør. V2L-systemet tåler en maksimal belastning på opptil 2200 W og er spesielt nyttig i situasjoner uten tilgang til stikkontakt.

Alle typer elektrisk utstyr kan forsynes med strøm fra batteriet i MG5 Electric, for eksempel luftpumpe, vannkoker, kjøleboks, elsykkel, bærbar datamaskin og elsparkesykkel. Du kan til og med lade en annen elbil, for eksempel hvis det er fare for at den går tom for strøm.

Går så det suser i Norge

MG Motor Europe tredoblet salget i 2021, til tross for en utfordrende periode preget av mangel på databrikker og koronapandemien.

I Norge har MG nå solgt 6966 biler siden starten i februar 2020, og i fjor ble det registrert 3111 MG-er i Norge. Bestselgeren så langt er helt klart den nevnte suv-en ZS EV.

Og apropos denne bilen: Her kan du få et møte med Norges eldste elbilist, som kjører nettopp ZS EV.

MG-modellene utvikles ved konsernets designstudio i Shanghai i tett samarbeid med selskapets designere i London. MG produseres i Kina, og modellene er allerede i salg i en rekke europeiske land. MG har vært et av merkene til SAIC Motor, den syvende største bilprodusenten i verden, siden 2007.

Siden oppstarten i oktober 2019 har for øvrig MG Motor Europe åpnet 400 MG-forhandlere og verksteder i 16 europeiske land.

Les også