VinFast-premiere på EVS35: VinFast tar sats i Europa

EUROPAPREMIERE: Visedirektør Jean-Christophe Mercier i Vinfast Europa viste biler fra den vietnamesiske produsenten for første gang i Europa under EVS35 i Lillestrøm. Alle foto: Jamieson Pothecary

Vietnamesiske VinFast starter i Tyskland, Frankrike og Nederland. Kanskje kommer de til Norge også.

Det er Vietnams største selskap Vingroup som står bak elbilsatsingen VinFast. Vingroup er store innen teknologi. industri, eiendom og handel, og har blant annet sykehus, hoteller, eiendommer og butikker i porteføljen.

VinFast ble etablert i 2017 og har produsert fossilbiler frem til nå, men proklamerer at de skal bli en av de første som bare tilbyr elbiler. De sikter seg ikke først og fremst inn mot hjemmemarkedet, som domineres av sykler og scootere, men USA, Europa og Australia.

Selskapet planlegger allerede egen fabrikk i USA, og går det like raskt som det gjorde i Vietnam, kan den komme fortere enn du aner. I samarbeid med den tyske teknologikjempen Siemens, har VinFast nemlig bygd en bilfabrikk med produksjonskapasitet på 300.000 biler i året i løpet av 21 måneder.

Da hadde Siemens stresstestet hele fabrikken virtuelt før spaden ble i jorda. Fabrikken er bygd på en måte som skal gjøre den enkel å skalere opp til høyere produksjon når det blir nødvendig.

Ønsker global tilstedeværelse

Det er VinFast selv som skal bygge opp forhandlernettet i de forskjellige landene, og det skal gjøres mer tradisjonelt enn vi har sett hos for eksempel Polestar og Nio.

Det blir en miks mellom sentrumsnære showrooms og vanlige tradisjonelle utsalgssteder med tilhørende service.

I Europa sikter selskapet seg i første omgang inn mot Frankrike, Nederland og Tyskland.

– Vi starter med de tre landene, men vi ønsker å bli et globalt merke på sikt. Når utvidelsene kommer og hvor, kommer litt an på hvilke markeder som responderer på hvilke modeller. Nå lanseres to crossovere, og det kommer tre nye, alle i de mindre segmentene, sier visedirektør Jean-Christophe Mercier i VinFast Europa.

FØRSTE VISNING: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu var selvfølgelig tilstede på VinFasts europapremiere på EVS35. Her sammen med visedirektør Jean-Christophe Mercier i VinFast Europa.

Selvkjørende med rekordgaranti

VinFast er blant utstillerne på den gigantiske elbilkonferansen EVS35, som arrangeres i Lillestrøm til og med onsdag denne uken.

Vietnameserne har med seg tre biler til messen: Suv-en VF8, den enorme syvseteren VF9 og konseptet VF7. Alle er designet av velkjente Pininfarina og er fylt med teknologi fra kjente europeiske varemerker som for eksempel Bosch og ZF. Sistnevnte har utviklet blant annet den selvkjørende teknologien.

VinFast lokker med ti års garanti, eller 200.000 kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Det er i så fall best i klassen til nå.

VinFast frykter kjøperne er bekymret for elbilteknologiens holdbarhet, og tror kundene vil føle at risikoen blir minimal med ti års garanti på bilen og evighetsleasing av batteriet.

Det gir en billigere bil i innkjøp, med månedsleie for batteriet. Den månedsleien bilen har når den er ny, følger hele bilens levetid, uansett eier. VinFast mener denne løsningen vil gi bedre verdi på bruktmarkedet og et mer forutsigbart bilhold. De bytter batteri eller celler dersom effekten havner under 70 prosent av kapasiteten.

VF8 og VF9 kommer begge med selvkjøringsteknologi på nivå 2+ i Eco- og Plus-versjonene, og nivå 3- eller nivå 4-teknologi tilgjengelig for premiumbiler. Begge kommer med «Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping, In-car Entertainment, og mange andre praktiske, avanserte funksjoner som skaper en spennende opplevelse for hver reise og hverdag» heter det fra selskapet.

VF8 – midt i storselgersegmentet

Vi begynner med den mest spennende: VF8. Linjene kan minne om både Porsche, Alfa Romeo og Mazda og har klart europeisk preg. Ikke minst takket være at den står på store 21-tommers hjul med dekkdimensjon 235/40R21.

Dette er en firehjulstrukket suv, som er 4,75 meter lang, 1,93 bred og 1,67 høy. Akselavstanden er på 2,95 meter og bilen er romslig inni.

Bilen som er utstilt er en ikke fungerende showbil, så vi kan ikke si mye om opplevd kvalitet og materialvalg. Alle knapper og hendler er limt på og ikke funksjonelle, men vi kan i det minste justere førersetet som er tiveis elektrisk justerbart.

Innvendige løsninger og design skremmer ingen, men overrasker heller ikke. De aller fleste funksjoner betjenes via en skjerm som er oppgitt til 15,4 tommer, men som ser mye større ut.

Solide ytelser

VF8 kommer i to utgaver, Eco og Plus. Eco har til sammen 260 kW/353 hestekrefter og et dreiemoment på 500 Nm. Det skal gjøre den kapabel til å klare sprinten fra null til 100 på 5,9 sekunder og gi en toppfart på 200 km/t.

Plus har 300 kW/408 hk/620 Nm og skal greie 0-100 på 5,5 sekunder. Toppfarten er den samme.

Begge versjoner fås med to batterialternativer – ett på 82 kWt og ett på 87,7. Vi aner ikke om det er netto- eller bruttokapasitet, men rekkevidden oppgis til å ligge i spennet mellom 400 og 471 kilometer, avhengig av modell.

Forretningsmodellen ligner litt på hva man finner hos Nio. Enten kan du leie bilen for 599 euro per måned inkludert batteriet, eller kjøpe bilen for 43.350 Euro pluss 120 Euro i måneden for batterileie.

VF 9 – Pompøs sværing

Dette er en skikkelig sværing. Her snakker vi enten seks eller syv seter, fordelt på tre seterader. Den har nøyaktig samme drivlinje som VF8 men får større batteri og dermed bedre rekkevidde. Her snakker vi batterier på 92 eller 123 kWt.

Designen er veldig USA-rettet med stor høy front og pompøse dimensjoner. Men for å gjøre den mer aerodynamisk, er faktisk fronten ganske åpen, med kanaler som fører lufta gjennom fronten og opp på panseret. Samtidig sørger de for kjøling av systemene under panseret. Tilsvarende spalter finner man på hver side av bilen.

Dagens biler blir bare større og større og det finnes allerede et stort knippe som måler over fem meter. VF9 skal appellere til kunder som vanligvis kjøper Mercedes GLS og BMW X7.

VinFast bygger faktisk modeller med bensin- og dieselmotorer i Vietnam, og da brukes teknologi fra BMW.

VF9 måler 5,12 meter i lengden, 2,25 i bredden og 1,70 i høyden, så den tåler sammenligning med Hongqi E-HS9.

Samme drivlinje

VF9 får i likhet med VF8 firehjulsdrift via en motor på hver aksling. Samlet effekt er 300 kW/408 hestekrefter og et dreiemoment på 620 Nm. Det skal kunne bringe den røslige doningen opp i 100 kilometer i timen på 6,5 eller 7,5 sekunder, avhengig av batteripakke.

Utrolig nok er det den største og tyngste som står oppgitt med raskest akselerasjonstid.

Selv om bilen etter sigende allerede skal rulle på veien på hjemmemarkedet, er utstillingsverjonen en dummy uten interiør overhodet, så det er lite å melde om hvordan den ser ut innenfra

Bilen kan leies for 899 euro i måneden inkludert batteri, eller kjøpes for 59.150 euro ved siden av en månedsleie på 150 euro for batteriet.

Går du opp fra Eco til Plus, får du 22 tommer store hjul i stedet for 20 tommere, i tilleg til autodimming av speiler, 12-veis elektrisk justering av førersetet, tiveis for passasjeren og fireveis for de to kapteinstolene på andre seterad. Alle med ventilasjon og massasje. Andre seterad får også åttetommers infotainment-skjermer.

VF7 – overraskelsen

VinFast viser også frem konseptbilen VF7 på Lillestrøm. I korte trekk er designen inspirert av VF9 og bærer kanskje bud om hva vi kan vente derfra i tiden fremover. Da tenker vi først og fremst på front, C-stolpen og hekken.

Dette er et rent konsept og det finnes overhodet ingen informasjon om drivlinjen, men det skal overraske oss mye om det blir noe annet enn det du finner i de to andre modellene, for størrelsen er omtrent den samme.

I tillegg har VinFast to mindre modellene, som foreløpig ikke er vist. Disse blir forhjulsdrevne, med én motor i stedet for to. Det betyr 204 hestkrefter og et dreiemoment på 310 Nm.

Bli medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også