Potensiell sikkerhetsfeil i batterikontakt: Ford pauser salget av Mustang Mach-E

PROBLEMBARN: Ford Mustang Mach-E har vært forfulgt av problemer siden lanseringen i 2019. Nå tilbakekalles nærmere 50.000 biler

Kaller tilbake nesten 50.000 biler. Det er foreløpig uklart om biler i Norge er rammet.

Ford Mustang Mach-E har vært en stor suksess siden lanseringen i 2019. Men bilen har ikke vært problemfri. Kunder har mottatt tilbakekalling flere ganger allerede, og nå er en ny feil avdekket.

I et skriv til forhandlere informerer Ford om at en potensiell sikkerhetsfeil kan få bilene til å stoppe. Feilen skal ligge i en mulig overoppheting av batteripakkens hovedkontakter. Dette skal kunne føre til at bilen ikke vil starte eller at den mister motorkraften i fart.

Ford anslår at de har en løsning på problemet i tredje kvartal.

Det var CNBC som meldte om saken først.

Uklart om det gjelder biler i Norge

Ford ber forhandlerne pause utleveringer av bilen inntil feilen er fikset. Problemet omfatter biler produsert i perioden 27. mai 2020 til 24. mai 2022 ved bilgigantens fabrikk i Cuautitlan i Mexico.

– Feilen omfatter nesten 49.000 av totalt 100.000 biler som er produsert ved anlegget i denne perioden, sier Ford-talsperson Said Deep til CNCB.

Også Mach-E-bilene som ruller i Norge er produsert i Mexico, men vi har foreløpig ikke klart å bringe på det rene om biler her i landet er rammet av feilen.

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge sier hun har bedt Ford Europe om opplysninger, men har foreløpig ikke fått svar.

Vi oppdaterer saken så snart i vet mer.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er det solgt totalt 7527 Ford Mustang Mach-E i Norge siden den kom på det norske markedet første kvartal 2021.

Problemer i kø

Dette er som nevnt ikke første gang Ford oppleverer problemer med Mustang Mach-E. Elbil.no har tidligere skrevet at en rekke eiere av bilen opplevde at den ikke taklet lange og bratte nedoverbakker. Flere fikk feilmeldingen «Stopp trygt nå» i instrumentpanelet, samtidig som motoren stoppet og hjulene låste seg.

– Vi har blitt gjort oppmerksom på et veldig lite antall Mustang Mach-E i Norge, hvor den elektriske motoren har stoppet opp i bratte nedoverbakker. Det er en programvareoppdatering tilgjengelig for kunder hos alle våre forhandlere som løser dette problemet, sa Sønsteby dengang

Det ble spekulert på at bilen ikke tåler maksimal regenerering over tid og at batteriet ble overopphetet, altså en lignende problematikk som det er snakk om nå.

Bilen har også hatt feil knyttet til frontrute og glasstak. Her ble det tilbakekalt biler på grunn av dårlig liming, som i verste falle kunne føre til at rute eller tak løsnet.

