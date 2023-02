Femseteren Maxus T90 EV: Forsinket elektrisk pickup endelig i Norge

PICK IT UP? Nå har i hvert fall den elektriske pickupen Maxus T90 EV ankommet Norge fra Kina, og kan bli din for litt under 600.000 kroner.

Og et mindre navnebytte har også funnet sted siden sist for den første elektriske pickupen på europeiske veier.

«Norges første el-pickup på veien i november», slo vi optimistisk fast i august i fjor:

Men vi sugde selvsagt ikke informasjonen fra eget bryst:

– De første bilene vil leveres i løpet av inneværende år, men vi åpner for forhåndsbestilling allerede nå, sa salgssjef Bernhard Jahnsen i Maxus Norge i august.

Han kunne da også kunne utdype at de første bilene ville komme til landet i november.

Fra eT90 til T90 EV

Vel, på årets siste februardag, kom det brått en oppdatering i form av en pressemelding fra Maxus Norge.

Nå melder de at et båtlass med nærmere 1000 eksemplarer av den elektriske pickupen endelig har ankommet Norge – og at bilene kan både prøvekjøres og utleveres raskt til kunder over hele kongeriket.

Bilen har for øvrig i forbifarten – eller kanskje under overfarten for alt vi vet – endret navn fra Maxus eT90 til Maxus T90 EV.

Det er i hvert fall det den heter i pressemeldingen fra importør RSA som gikk ut i dag.

– Vi har gledet oss lenge til å lansere Europas første elektriske pickup, og endelig er bilene i landet. Biler har rullet ut til alle forhandlere de siste ukene, og tilbakemeldingene er veldig gode, sier salgssjef Jahnsen i dag.

Ett tonn hengervekt og ett tonn nyttelast

Maxus T90 EV pickup er altså en relativt stor elektrisk pickup med fem seter som standard.

Pickupen måler 5,37 meter i lengden, 1,9 meter i bredden og 1,80 meter i høyden. Akselavstanden er på 3,15 meter.

Den kan ta ett tonn hengervekt og ett tonn nyttelast, og leveres med 88,5 kWt netto batterikapasitet, som gir 334 kilometers rekkevidde (WLTP kombinert).

Bilen har maks ladeeffekt på 80 kW og hurtiglader som elbiler flest med CCS-kontakt.

Under panseret finner du en elmotor på 204 hk (150 kW) som genererer et dreiemoment på 310 Nm.

Bilen leveres med batterivarmer som standard.

Lander på under 600.000

Prisen for femseteren lander på 584.900 kroner inkludert toppmoms og alle avgifter ved levering i Drammen.

Da får du med utstyrspakka «Thunder» som inkluderer ryggekamera, elektrisk justerbare forseter, veganske skinnseter og berøringsskjerm med Apple Carplay.

Vil du ha metallic-lakk må du ut med nærmere 10.000 kroner ekstra.

T90 leveres med bakhjulstrekk:

– Selv om bilen har bakhjulstrekk er fremkommeligheten veldig god på grunn av plasseringen av motor og batteripakken, som gir et utmerket tyngdepunkt og sikrer et svært godt veigrep. Tilbakemeldingene fra de første testkjørerne er meget gode, hevder Jahnsen i Maxus Norge.

Tror bilen vil åpne for et nytt marked

Pickup-markedet domineres i dag av fossildrevne tosetere. Jahnsen har forhåpninger om at den elektriske femseter-pickupenT90 vil åpne døren for et helt nytt marked:

– Vi tror T90 EV fyller et etterlengtet behov og ønske for mange, særlig familier. Mange har en drøm om en pickup på gårdsplassen, men begrensninger i form av seter og avgifter har satt en stopper for mange. Endelig kan man kjøpe en pickup med plass til hele familien, uten å betale over millionen. T90 EV vil konkurrere i samme prissegment som fossildrevne 2-seters pickuper, sier han.

Jahnsen legger til at han tror bilen vil treffe livsstils- og familiesegmentet bra.

– Her kan man få med fylle pickupen med både voksne, barn og massevis av last på planet, så her treffer vi et helt nytt segment. I tillegg vil den treffe vel så bra som en elektrisk varebil for næringsmarkedet.

Likevel understreker salgssjefen at bilen også vil tilbys som toseters varebil.