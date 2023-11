I fjor bygde Oslo kommune fire gateladepunkt: Fra ladesommel til utbyggings-boom

FRA 4 TIL 262: Så langt i år har Oslo kommune bygd 262 nye kommunale gateladepunkt. Og flere skal det bli.

I fjor endte Oslo opp med fire nye kommunale ladepunkt. Så langt i år er det bygd 262. – Bra at Bymiljøetaten har fått opp farten, sier Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

«Altfor dårlig», sa Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening, om de få gateladepunktene Bymiljøetaten i Oslo kommune klarte å bygge i 2022.

I år, derimot, har det vært en helt annen «schwung» over utbyggingen.

Tar igjen etterslepet

Til Teknisk Ukeblad (TU) opplyser prosjektleder Ingunn Bårdseng Haug i Bymiljøetaten at alt tyder på at de kommer i havn både med måltallet for i år, og etterslepet fra tidligere.

– Mesteparten av gravearbeidet for de resterende ladepunktene er allerede gjort, så det kommer det til å gå veldig raskt å få etablert de resterende, sier Bårdseng Haug til TU.

Måltallet i år er 150, mens etterslepet er på 200 ladepunkter. Det betyr totalt 350 nye ladepunkter langs gatene i hovedstaden før nyttårsrakettene fyres av.

Det ble bygget elleve nye ladepunkter i 2022, men siden noen ble fjernet var resultatet netto fire nye ladepunkter i fjor.

262 nye ladepunkter hittil i år

Men i år har det altså gått unna. Så langt i år er det satt opp 262 nye ladepunkter i hovedstaden, ifølge Bårdseng Haug.

Ingen av disse er tiltenkt utelukkende biler i bildelingstjenester, ifølge TU.

De nye ladepunktene i Oslo er godt nytt for byens elbilister, og for potensielle elbilkjøpere uten hjemmelademulighet som vurderer elbil ved neste bilkjøp.

– Det er bra at Bymiljøetaten har fått opp farten i utbyggingen av gateladepunkt i byen. Gatelading er et viktig tilbud for dem som ikke har egen parkeringsplass, og avgjørende for at Oslo skal nå egne klimamål, sier Maltun om årets utbyggingstakt.

Lovte mer gatelading etter massivt engasjement

Det var avtroppende byråd Sirin Stav (MDG) som i januar lovte 350 nye kommunale ladepunkt i løpet av 2023.

Det skjedde i forbindelse med Elbilforeningens «Lade her»-kampanje hvor osloinnbyggerne kunne registrere sine ladeønsker på nettstedet ladeher.no.

Mange engasjerte seg i saken og 1800 ladeønsker kom inn i løpet av kort tid.

En av dem som engasjerte seg var Sigmund Berg på Kjelsås:

Per Maltun er heller ikke i tvil om at utbyggingen er en konsekvens av engasjementet i kampanjen:

– Årets utbygging kommer etter stort press fra Elbilforeningen og innbyggernes engasjement, sier han.

Siden Sirin Stav lovte 350 nye ladepunkter har det vært politisk skifte i Oslo, og Marit Vea fra Venstre er ny byråd for miljø og samferdsel.

Maltun har ikke mindre forventninger av den grunn:

– Vi forventer at nytt byråd har enda høyere ambisjoner enn forrige. Både Bymiljøetatens og Elbilforeningens egne analyser viser at det må bygges mellom 500 og 700 nye ladepunkter årlig frem til 2030 for å gi et ladetilbud godt nok til at alle som behøver bil i Oslo.

Tidligere i år slo også en rapport fra Norconcult fast at manglende gateladetilbud er et av de største hindrene for elektrifisering av bilparken i Oslo.

Det «umulige» var ikke så vanskelig allikevel

Bymiljøetaten har tidligere omtalt det som svært krevende å bygge ut et tilstrekkelig kommunalt gateladetilbud.

Bymiljøetaten i år har hatt et særlig fokus på dette, og at de har hatt en egen person som har jobbet med å finne aktuelle lokasjoner.

– For å nå årets måltall har Bymiljøetaten jobbet i vinterhalvåret med klargjøring av flest mulige lokasjoner, kontraktsarbeid og bestillinger slik at alt var klart til bygging når telen forsvant. I tillegg til at alt av materiell og ladestolper ble bestilt i god tid i forkant av gjennomføring, sier Bårdseng Haug til TU.

Må være tilgjengelig for alle

Tidligere har Bymiljøetaten både fjernet eksisterende gateladepunkt og reservert nye til bildelingsselskaper.

Ifølge TU er ingen av de som sålangt er bygd i år tiltenkt utelukkende biler i bildelingstjenester.

Det er Elbilforeningen glade for:

– Elbilforeningen er opptatt av at de nye gateladepunktene skal være tilgjengelig for alle og at eventuelle gateladepunkt som dedikeres til bildelingsselskaper kommer i tillegg til dette, avslutter Per Maltun.

Om Bymiljøetaten har fjernet noen ladepunkter i løpet av 2023 gjenstår å se når vi ved årsskiftet ser hvordan totalen blir for hele året.

Det er i dag 2254 ladepunkter i kommunal regi i Oslo, i følge TU. Av disse er 146 reservert til bildeling. Dermed er det 2108 offentlig tilgjengelige ladepunkter i hovedstaden.