Recharge med prisøkning: Fra og med i dag øker de ladeprisene

EN KRONE DYRERE FRA I DAG: Både hurtiglading og lynlading blir fra 1. august en krone dyrere per kWt hos ladeselskapet Recharge.

Recharge begrunner økningen med stigende strømpriser. Én av følgene er at også Ladeklubben må øke sine priser tilsvarende når medlemmer lader hos Recharge.

Fra og med i dag, mandag 1. august øker ladeselskapet Recharge prisene sine.

Selskapet skriver dette i en melding til kundene sine:

«Med bakgrunn i økte kostnader grunnet høye strømpriser, ser vi oss nødt til å justere drop-in-prisen på alle våre ladestasjoner i Norge og Sverige.»

Opp én krone per kWt for hurtig- og lynlading

Fra og med i dag er selskapets drop-in priser for lading 3,49 kroner per kilowattime på normalladere.

Prisen per kWt for hurtigladere (opptil 50 kW effekt) er fra i dag 6,99 kroner. Tidligere var prisen 5,99.

Også for raskere ladere og lynladere (opptil 350 kW effekt) er prisen én krone høyere hos Recharge fra i dag:

Nå koster det 7,49 kroner per kWt å bruke disse laderne.

Ville skjerme sommertrafikken

Elise Thorvaldsen er kommunikasjonssjef i Recharge, og utdyper prisøkningen slik:

– Vi i Norden er vant til å ha lave strømpriser under sommermånedene, men på grunn av en rekke ulike faktorer, som for eksempel de høye gassprisene i Europa, overføringsbegrensninger og mindre vann enn normalt i magasinene i Sør-Norge, er det dessverre slik at strømprisene fortsetter å øke i deler av landet.

DYR STRØM: Elise Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Recharge, peker på økte strømpriser som forklaringen på dyrere lading.

Ifølge Thorvaldsen har Recharge valgt å gjennomføre prisøkningen først nå for å skåne kunder på elbilferie:

– Under juli måned har vi et stort trykk på ladestasjonene våre, og vi valgte derfor å beholde disse prisene ut måneden for å skjerme sommertrafikken.

Ladeklubben må øke tilsvarende

Recharge har et åpent nettverk, det betyr at man kan bruke mange forskjellige brikke -og app-løsninger for å lade.

Man kan også velge å bruke en av Recharge sine drop-in løsninger, SMS eller kortbetaling på nett.

Recharge skriver dette i meldingen til kundene sine:

«Vi vil gjøre oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (F.eks Fortum, Elton og Elbilforeningens ladeklubb) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.»

Siden Elbilforeningens tjeneste Ladeklubben er en non-profit-tjeneste, vil Ladeklubben bare skru opp prisene tilsvarende prisøkningen fra Recharge.

De nye prisene for lading hos Recharge med Ladeklubben er:

Normallading: 3,20 kroner per kWt

Hurtiglading: 6,40 kroner per kWt

Lynlading: 6,90 kroner per kWt

Dette betyr at lader du gjennom Ladeklubben hos Recharge, betaler du fortsatt mindre enn drop-in-prisene Recharge opererer med.

